Происшествия
Два судна загорелись в Керченском проливеИзвестия 11:09
Два судна горят в акватории Керченского пролива, сообщили в Росморречфлоте. По предварительным данным Федерального агентства морского и речного транспорта, на одном из них произошел взрыв, пишет ТАСС.
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Происшествия
Два судна загорелись в Керченском проливе
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