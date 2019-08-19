Происшествия

Растет число отравившихся подсолнечным маслом под УльяновскомBFM.ru 06:13

В больницы Ульяновской области поступили новые пострадавшие, которые отравились, предположительно, самодельным подсолнечным маслом. В воскресенье были госпитализированы еще трое взрослых и двое детей, приводит «Интерфакс» данные Минздрава.
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В ульяновской БСМП новые случаи отравления тереньгульским подсолнечным маслом

Ульяновск онлайн07:01

Еще пять человек попали в больницы из-за отравления подсолнечным маслом

РБК05:45

В воскресенье после употребления подсолнечного масла госпитализировали еще пять человек

Ulpressa04:58

В Ульяновской области с отравлением маслом госпитализированы ещё трое взрослых и двое детей

Ульяновская правда06:16

В Ульяновске еще трое взрослых и двое детей госпитализированы с подозрением на отравление подсолнечным маслом

Ульяновск.Экспресс05:12

Число госпитализированных с отравлением в Ульяновской области возросло до 11

ТАСС05:33

В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом

РИА Новости05:13
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Общество

YouTube ограничил доступ к ролику с оскорблением флага России

YouTube по требованию Роскомнадзора ограничил доступ к ролику с оскорбительными действиями в отношении российского флага, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

Овечкин спел «Крошка моя» на дне рождения своего сына

Сегодня, 18 августа, сыну хоккеиста сборной России Сергею исполнился один год. Овечкин и Шубская отмечают день рождения сына.
Обновлено вчера в 16:48
Политика

Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Кино

Мартин Фриман рассказал о пятом сезоне «Шерлока»

Сериал "Шерлок" выходит с 2010 года Исполнитель роли Доктора Ватсона в сериале "Шерлок" Мартин Фриман рассказал о возможном продолжении сериала.
Обновлено вчера в 13:08
Авто

В России стартовали продажи нового китайского кроссовера Brilliance V3

В России начались продажи нового китайского компактного кроссовера Brilliance V3.
Обновлено в 01:58
Экономика

ЦБ: перевод судебных споров в Россию противоречит конституции

В Центробанке считают, что законопроект, который позволит попавшим под санкции российским компаниям переводить судебные споры с иностранными контрагентами в РФ, противоречит статье 15 конституции.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Армия и оружие

СМИ сообщили об ударе ВВС Сирии по турецкому военному конвою в Идлибе

Обновлено в 07:06
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Общество

Киркоров оплатил все штрафы ГИБДД, заявил директор певца

Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском

Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Экономика

ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяц

Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября, следует из сообщения Банка России.
Обновлено в 04:35
Финансы

Курс доллара снизился до 66,33 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 66,33 рубля.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
Гаджеты

Xiaomi, Vivo и Oppo создали альянс

Компании Xiaomi, Vivo и Oppo объявили о том, что они решили вступить в совместный альянс, который упростит передачу данных между смартфонами этих производителей.
Обновлено в 02:02
Политика

На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту

Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Политика

Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России

Обновлено вчера в 12:39
Армия и оружие

Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

Минобороны опубликовало видео учебных полетов в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено вчера в 23:41
Технологии

Искусственный интеллект подумает о безопасности

Используя искусственный интеллект для детального анализа конкретного API, решение Salt Security определяет признаки его нормального и аномального поведения.
Обновлено в 07:24
Экономика

Определены регионы России с самым доступным бензином

Чтобы составить рейтинг доступности бензина для населения, эксперты агентства РИА Рейтинг разделили среднемесячный заработок в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2018-го по май 2019 года на местную цену бензина по состоянию на конец июля этого года.
Обновлено вчера в 17:17
Армия и оружие

Истребители Су-30СМ для Белоруссии собрали в Иркутске

Как подчеркивается, в 2017 году был подписан контракт на поставку в Белоруссию четырех истребителей Су-30СМ. В конце 2019 года Белоруссия должна их получить.
Обновлено вчера в 16:47
Театры

Новый худрук Волковского театра Сергей Пускепалис переедет в Ярославль

Пускепалис не уточнил, когда переберется в Ярославль. Все решения относительно новой работы будут приниматься позднее.
Обновлено в 05:38
Экономика

«Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 год

«Алроса» снизила прогноз по продажам алмазов на 2019 г. с 38 млн до 32–33 млн карат, следует из сообщения компании.
Обновлено в 05:42
Политика

Встреча Путина и Макрона пройдет в древнем замке

Встреча пройдет в летней резиденции Эммануэля Макрона на юге Франции.
Обновлено в 01:45
Наука

В коже мышей нашли новый орган восприятия боли

Обновлено 16 августа в 13:16
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать майонез

В Роскачестве отмечают, что самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель).
Обновлено в 02:03
Общество

Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях

В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

Экс-главе Клинского района вменили еще ряд афер на 43 миллиона рублей

Экс-главе Клинского района Подмосковья Александру Постриганю, у которого прокуратура требует изъять активы на 9 миллиардов рублей, вменили еще ряд афер на 43 миллиона рублей.
Обновлено в 04:54
Наука

Таблетки от давления могут вызвать рак

До недавнего времени препарат "Атаканд Плюс" никак не связывали с онкологией — обычное гипотензивное, мочегонное средство, действующие вещества кандесартан + гидрохлоротиазид.
Обновлено в 06:18
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