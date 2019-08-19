Происшествия
Растет число отравившихся подсолнечным маслом под УльяновскомBFM.ru 06:13
В больницы Ульяновской области поступили новые пострадавшие, которые отравились, предположительно, самодельным подсолнечным маслом. В воскресенье были госпитализированы еще трое взрослых и двое детей, приводит «Интерфакс» данные Минздрава.
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В Ульяновской области с отравлением маслом госпитализированы ещё трое взрослых и двое детей
Ульяновская правда06:16
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Общество
YouTube ограничил доступ к ролику с оскорблением флага России
YouTube по требованию Роскомнадзора ограничил доступ к ролику с оскорбительными действиями в отношении российского флага, сообщается на сайте ведомства.
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Шоу-бизнес
Овечкин спел «Крошка моя» на дне рождения своего сына
Сегодня, 18 августа, сыну хоккеиста сборной России Сергею исполнился один год. Овечкин и Шубская отмечают день рождения сына.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Кино
Мартин Фриман рассказал о пятом сезоне «Шерлока»
Сериал "Шерлок" выходит с 2010 года Исполнитель роли Доктора Ватсона в сериале "Шерлок" Мартин Фриман рассказал о возможном продолжении сериала.
Обновлено вчера в 13:08
Авто
В России стартовали продажи нового китайского кроссовера Brilliance V3
В России начались продажи нового китайского компактного кроссовера Brilliance V3.
Обновлено в 01:58
Экономика
ЦБ: перевод судебных споров в Россию противоречит конституции
В Центробанке считают, что законопроект, который позволит попавшим под санкции российским компаниям переводить судебные споры с иностранными контрагентами в РФ, противоречит статье 15 конституции.
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Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Армия и оружие
СМИ сообщили об ударе ВВС Сирии по турецкому военному конвою в Идлибе
Обновлено в 07:06
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Общество
Киркоров оплатил все штрафы ГИБДД, заявил директор певца
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Экономика
ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяц
Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября, следует из сообщения Банка России.
Обновлено в 04:35
Финансы
Курс доллара снизился до 66,33 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 66,33 рубля.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Гаджеты
Xiaomi, Vivo и Oppo создали альянс
Компании Xiaomi, Vivo и Oppo объявили о том, что они решили вступить в совместный альянс, который упростит передачу данных между смартфонами этих производителей.
Обновлено в 02:02
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Обновлено вчера в 12:39
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Минобороны опубликовало видео учебных полетов в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено вчера в 23:41
Технологии
Искусственный интеллект подумает о безопасности
Используя искусственный интеллект для детального анализа конкретного API, решение Salt Security определяет признаки его нормального и аномального поведения.
Обновлено в 07:24
Экономика
Определены регионы России с самым доступным бензином
Чтобы составить рейтинг доступности бензина для населения, эксперты агентства РИА Рейтинг разделили среднемесячный заработок в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2018-го по май 2019 года на местную цену бензина по состоянию на конец июля этого года.
Обновлено вчера в 17:17
Армия и оружие
Истребители Су-30СМ для Белоруссии собрали в Иркутске
Как подчеркивается, в 2017 году был подписан контракт на поставку в Белоруссию четырех истребителей Су-30СМ. В конце 2019 года Белоруссия должна их получить.
Обновлено вчера в 16:47
Театры
Новый худрук Волковского театра Сергей Пускепалис переедет в Ярославль
Пускепалис не уточнил, когда переберется в Ярославль. Все решения относительно новой работы будут приниматься позднее.
Обновлено в 05:38
Экономика
«Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 год
«Алроса» снизила прогноз по продажам алмазов на 2019 г. с 38 млн до 32–33 млн карат, следует из сообщения компании.
Обновлено в 05:42
Политика
Встреча Путина и Макрона пройдет в древнем замке
Встреча пройдет в летней резиденции Эммануэля Макрона на юге Франции.
Обновлено в 01:45
Наука
В коже мышей нашли новый орган восприятия боли
Обновлено 16 августа в 13:16
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать майонез
В Роскачестве отмечают, что самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель).
Обновлено в 02:03
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
Экс-главе Клинского района вменили еще ряд афер на 43 миллиона рублей
Экс-главе Клинского района Подмосковья Александру Постриганю, у которого прокуратура требует изъять активы на 9 миллиардов рублей, вменили еще ряд афер на 43 миллиона рублей.
Обновлено в 04:54
Наука
Таблетки от давления могут вызвать рак
До недавнего времени препарат "Атаканд Плюс" никак не связывали с онкологией — обычное гипотензивное, мочегонное средство, действующие вещества кандесартан + гидрохлоротиазид.
Обновлено в 06:18