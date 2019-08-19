Происшествия
Растет число отравившихся подсолнечным маслом под УльяновскомBFM.ru 06:13
В больницы Ульяновской области поступили новые пострадавшие, которые отравились, предположительно, самодельным подсолнечным маслом. В воскресенье были госпитализированы еще трое взрослых и двое детей, приводит «Интерфакс» данные Минздрава.
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В Ульяновской области с отравлением маслом госпитализированы ещё трое взрослых и двое детей
Ульяновская правда06:16
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В Удмуртии подростки повредили надгробия на кладбище
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Экс-супруг Екатерины Климовой женится на Елене Бирюковой
Произошло это благодаря Екатерине Климовой . Сейчас Бирюкова поддерживает хорошие отношения с экс-супругой жениха.
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Религия
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Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
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Культура
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Общество
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"Анализ международного опыта использования мобильных телефонов школьниками выявил, что длительное время их использования, а также использование во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также к снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания", — подчеркнули в Минпросвещения.
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Политика
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Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
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