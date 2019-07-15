Политика
Рассмотрение дела Вышинского перенесли на 19 июляРЕН ТВ 09:34
Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение дела главного редактора РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского на 19 июля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 14:52, Ашберн
Происшествия
В Москве началась акция в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму
Обновлено в 13:19
Общество
Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение
Астрологи рассказали «Вечерней Москве», как это небесное явление может повлиять на разные сферы жизни человека.
Обновлено в 05:43
Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
София Ротару больше не живет в Крыму
Популярная певица София Ротару прояснила слухи о жизни в Крыму. По ее словам, она давно уже проживает в Киеве.
Обновлено в 05:03
Политика
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Энергетика
«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7%
«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене
Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Культура
Умер художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков
Художник-постановщик десятков известных советских фильмов Стален Волков умер в возрасте 93 лет.
Обновлено в 13:14
Политика
Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией
Бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин считает, что мир в стране будет достигнут в случае отказа от НАТО и предоставления Донбассу особого статуса.
Обновлено в 06:36
Политика
Страны ЕС одобрили санкции против Турции
Главы МИД стран Евросоюза одобрили санкции против Турции в связи с «незаконным» бурением у берегов Кипра, говорится в заявлении европейских министров, принятом на заседании в Брюсселе.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Два офицера ФСБ задержаны за вымогательство 5 млн рублей в месяц
Два офицера ФСБ из подразделения по защите конституционного строя задержаны управлением собственной безопасности ФСБ.
Обновлено в 12:20
Футбол
Если Черчесова состарить в FaceApp, то получается Дель Боске
В интернете новое развлечение – FaceApp Challenge. С помощью мобильного приложения пользователи представляют себя в старости.
Обновлено в 12:05
Политика
Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России, говорится на сайте кабмина.
Обновлено в 12:58
Здоровье
На двух пляжах Оренбуржья вода признана небезопасной
С начала купального сезона исследовано 200 проб на микробиологические и 125 проб на паразитологические показатели — все они соответствовали гигиеническим требованиям.
Обновлено в 07:55
Авто
Кроссовер Geely Atlas с новым дизайном приехал к дилерам
Третьего июля китайская компания провела презентацию обновленного кроссовера Geely Atlas, который отличается от предшественника новым дизайном и получил приставку к названию.
Обновлено в 04:56
Кино
Александр Петров надеется заполучить «Оскар»
Обновлено в 00:05
Происшествия
Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом
Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия
В США погиб знаменитый боксер Пернелл Уитакер
Обновлено в 14:07
Политика
Макрон анонсировал переговоры с Путиным и Трампом по ситуации в Иране
Макрон анонсировал переговоры на фоне совместного заявления Франции, Германии и Великобритании, которое призывает Иран придерживаться пунктов ядерной сделки.
Обновлено в 14:10
Футбол
Вячеслав Подберезкин: «Капитанская повязка? Больше в тренажерный зал надо ходить, чтобы не соскакивала»
Больше в тренажерный зал надо ходить, чтобы не соскакивала.
Обновлено в 14:04
Общество
В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников
Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.
Обновлено в 04:16
Здоровье
В петербургской школе нарушили правила вакцинации от полиомиелита
По правилам, привитых живой вакциной детей обязаны изолировать от непривитых на 60 дней либо ставить им инактивированную вакцину, где вирусы уже мертвы.
Обновлено в 09:06
Музыка
Тереза Мэй снова станцевала под песню группы ABBA
Глава правительства Великобритании Тереза Мэй уже танцевала на публике под песню группы ABBA.
Обновлено в 09:46