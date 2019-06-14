Расследующая крушение MH17 следственная группа проведет пресс-конференцию 19 июняТАСС 06:35

Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, проведет 19 июня пресс-конференцию. Об этом сообщила в пятницу голландская прокуратура.

Происшествия Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.

Политика США разрешили политический кризис в Молдавии Посол США в Молдавии Дерек Хоган положил конец политическому кризису в стране, навестив членов Демократической партии и убедив их признать новое правительство.

Происшествия МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

Финансы ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.

Экономика Рост производства в Китае упал до минимума за 17 лет С января по май инвестиции в основной капитал в КНР выросли на 5,6%. В прошлом году за аналогичный период рост составлял 6,1%. Также снизились инвестиции в недвижимость, а продажи в секторе показали наибольшее падение с октября 2017 года.

Происшествия Историческое здание загорелось в центре Москвы В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие США собрали доказательства причастности Ирана к атаке на танкеры Иран причастность к атакам месяц назад отверг. Иран эти заявления США, как и предыдущие, назвал ложью.

Происшествия В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041» В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.

Гаджеты TSMC анонсировала старт разработки 2-нм техпроцесса Как сообщает интернет-ресурс TechWeb, один из руководителей TSMC Чжуан Цишоу (Zhuang Zishou) сообщил, что в компании стартовали разработки 2-нм техпроцесса.

Политика Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.

Общество Умерла старейшая жительница Британии В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.

Экономика Путин одобрил новые пенсионные изменения Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.

Авто АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль 14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.

Авто BMW показала тизер нового BMW Vision M Next Concept Прототип покажет видение баварской марки дальнейшего будущего версий M. BMW в ближайшее время собирается представить серийную версию нового 8-Series Gran Coupe, но это не единственная премьера, запланированная на оставшуюся часть месяца.

Политика ПЦУ обвинила Филарета в организации нового раскола Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) может разорвать юридические и церковные связи с почетным патриархом Филаретом, если он попытается устроить собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Общество Шейк впервые вышла на подиум после разрыва с Купером Ирина появилась на подиуме после того, как чуть более недели назад стало известно, что она рассталась с Брэдли Купером после четырех лет отношений.

Политика МИД Украины: Киев не признает гражданство России для жителей Донбасса Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев никогда не признает российское гражданство, выданное жителям Донбасса.

Политика Из плена талибов в Афганистане освободили россиянина В Афганистане прошла спецоперация по спасению из плена члена российской межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести Александра Лаврентьева, сообщил РБК.

Транспорт ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам дорог Москвы Центр организации дорожного движения провел исследование и составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей.