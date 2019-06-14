Политика

Расследующая крушение MH17 следственная группа проведет пресс-конференцию 19 июняТАСС 06:35

Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, проведет 19 июня пресс-конференцию. Об этом сообщила в пятницу голландская прокуратура.
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Нидерланды готовы назвать виновных в катастрофе малайзийского Boeing над Донбассом

URA.Ru08:53

В Нидерландах пройдет конференция по поводу крушения MH17. На ней озвучат имена некоторых причастных к трагедии

Новая газета09:50

Следователи обнародуют новую информацию о крушении MH17 в Донбассе 19 июня

Pravda.Ru08:51

Нидерланды подготовили список виновных в катастрофе MH17 на Донбассом

Новые Известия09:20

Международная следственная группа, по некоторым данным, вскоре может назвать виновных в крушении Боинга в 2014 году

Эхо Москвы10:00

Виновных в крушении MH17 назовут в Нидерландах 19 июня

Росбалт09:32

Расследующая крушение MH17 следственная группа проведет пресс-конференцию 19 июня

ТАСС06:35
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Происшествия

Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Политика

США разрешили политический кризис в Молдавии

Посол США в Молдавии Дерек Хоган положил конец политическому кризису в стране, навестив членов Демократической партии и убедив их признать новое правительство.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери

Обновлено в 04:51
Происшествия

МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 07:38
Происшествия

В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку

В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Финансы

ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента

Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
Обновлено в 06:41
Экономика

Рост производства в Китае упал до минимума за 17 лет

С января по май инвестиции в основной капитал в КНР выросли на 5,6%. В прошлом году за аналогичный период рост составлял 6,1%. Также снизились инвестиции в недвижимость, а продажи в секторе показали наибольшее падение с октября 2017 года.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Историческое здание загорелось в центре Москвы

В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:43
Происшествия

Уральского бизнесмена осудили условно за издевательства над ребенком

Обновлено в 06:40
Армия и оружие

На манёвры НАТО Балтфлот ответил скрытным развёртыванием «Искандеров»

Обновлено в 10:03
Армия и оружие

США собрали доказательства причастности Ирана к атаке на танкеры

Иран причастность к атакам месяц назад отверг. Иран эти заявления США, как и предыдущие, назвал ложью.
Обновлено в 09:50
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»

В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
Гаджеты

TSMC анонсировала старт разработки 2-нм техпроцесса

Как сообщает интернет-ресурс TechWeb, один из руководителей TSMC Чжуан Цишоу (Zhuang Zishou) сообщил, что в компании стартовали разработки 2-нм техпроцесса.
Обновлено в 05:02
Политика

Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 08:15
Политика

В Бишкеке началась встреча лидеров стран ШОС

Обновлено в 00:42
Общество

Умерла старейшая жительница Британии

В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Адвокат рассказал, когда Кокорина и Мамаева могут отправить в колонию

Обновлено в 08:27
Кино

«История игрушек 4» получила 100-процентное одобрение критиков

Обновлено в 03:40
Экономика

Путин одобрил новые пенсионные изменения

Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено в 05:47
Авто

АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль

14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.
Обновлено в 06:57
Авто

BMW показала тизер нового BMW Vision M Next Concept

Прототип покажет видение баварской марки дальнейшего будущего версий M. BMW в ближайшее время собирается представить серийную версию нового 8-Series Gran Coupe, но это не единственная премьера, запланированная на оставшуюся часть месяца.
Обновлено в 06:17
Политика

ПЦУ обвинила Филарета в организации нового раскола

Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) может разорвать юридические и церковные связи с почетным патриархом Филаретом, если он попытается устроить собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 10:41
Общество

Шейк впервые вышла на подиум после разрыва с Купером

Ирина появилась на подиуме после того, как чуть более недели назад стало известно, что она рассталась с Брэдли Купером после четырех лет отношений.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

Глава Туркмении расстрелял мишени с велосипеда

Обновлено в 02:42
Политика

МИД Украины: Киев не признает гражданство России для жителей Донбасса

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев никогда не признает российское гражданство, выданное жителям Донбасса.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Под Воронежем загорелся полигон по утилизации боеприпасов

Обновлено в 10:11
Космос

Пришельцы придумали способ вторжения: ученые выявили икру гуманоидов в металлической оболочке

Специалисты акцентировали внимание на том, что внеземная икра получила распространение в океанических глубинах.
Обновлено вчера в 07:41
Политика

Из плена талибов в Афганистане освободили россиянина

В Афганистане прошла спецоперация по спасению из плена члена российской межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести Александра Лаврентьева, сообщил РБК.
Обновлено вчера в 09:01
Транспорт

ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам дорог Москвы

Центр организации дорожного движения провел исследование и составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей.
Обновлено в 08:36
Космос

Глава НАСА рассказал, как много денег потребуется для возврата на Луну

В конце весны этого года НАСА и Белый Дом в очередной раз поменяли свои планы, разделив лунную программу США, получившую имя Artemis, на две неравнозначных половины.
Обновлено в 10:18
Как работают Яндекс.Новости?
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