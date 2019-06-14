Политика
Расследующая крушение MH17 следственная группа проведет пресс-конференцию 19 июняТАСС 06:35
Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, проведет 19 июня пресс-конференцию. Об этом сообщила в пятницу голландская прокуратура.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:16, Вашингтон
Происшествия
Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Политика
США разрешили политический кризис в Молдавии
Посол США в Молдавии Дерек Хоган положил конец политическому кризису в стране, навестив членов Демократической партии и убедив их признать новое правительство.
Обновлено в 10:59
Происшествия
МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Финансы
ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента
Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
Обновлено в 06:41
Экономика
Рост производства в Китае упал до минимума за 17 лет
С января по май инвестиции в основной капитал в КНР выросли на 5,6%. В прошлом году за аналогичный период рост составлял 6,1%. Также снизились инвестиции в недвижимость, а продажи в секторе показали наибольшее падение с октября 2017 года.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Историческое здание загорелось в центре Москвы
В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
На манёвры НАТО Балтфлот ответил скрытным развёртыванием «Искандеров»
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
США собрали доказательства причастности Ирана к атаке на танкеры
Иран причастность к атакам месяц назад отверг. Иран эти заявления США, как и предыдущие, назвал ложью.
Обновлено в 09:50
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»
В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
Гаджеты
TSMC анонсировала старт разработки 2-нм техпроцесса
Как сообщает интернет-ресурс TechWeb, один из руководителей TSMC Чжуан Цишоу (Zhuang Zishou) сообщил, что в компании стартовали разработки 2-нм техпроцесса.
Обновлено в 05:02
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 08:15
Политика
В Бишкеке началась встреча лидеров стран ШОС
Обновлено в 00:42
Общество
Умерла старейшая жительница Британии
В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:56
Кино
«История игрушек 4» получила 100-процентное одобрение критиков
Обновлено в 03:40
Экономика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено в 05:47
Авто
АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль
14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.
Обновлено в 06:57
Авто
BMW показала тизер нового BMW Vision M Next Concept
Прототип покажет видение баварской марки дальнейшего будущего версий M. BMW в ближайшее время собирается представить серийную версию нового 8-Series Gran Coupe, но это не единственная премьера, запланированная на оставшуюся часть месяца.
Обновлено в 06:17
Политика
ПЦУ обвинила Филарета в организации нового раскола
Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) может разорвать юридические и церковные связи с почетным патриархом Филаретом, если он попытается устроить собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 10:41
Общество
Шейк впервые вышла на подиум после разрыва с Купером
Ирина появилась на подиуме после того, как чуть более недели назад стало известно, что она рассталась с Брэдли Купером после четырех лет отношений.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
Глава Туркмении расстрелял мишени с велосипеда
Обновлено в 02:42
Политика
МИД Украины: Киев не признает гражданство России для жителей Донбасса
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев никогда не признает российское гражданство, выданное жителям Донбасса.
Обновлено в 10:34
Космос
Пришельцы придумали способ вторжения: ученые выявили икру гуманоидов в металлической оболочке
Специалисты акцентировали внимание на том, что внеземная икра получила распространение в океанических глубинах.
Обновлено вчера в 07:41
Политика
Из плена талибов в Афганистане освободили россиянина
В Афганистане прошла спецоперация по спасению из плена члена российской межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести Александра Лаврентьева, сообщил РБК.
Обновлено вчера в 09:01
Транспорт
ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам дорог Москвы
Центр организации дорожного движения провел исследование и составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей.
Обновлено в 08:36
Космос
Глава НАСА рассказал, как много денег потребуется для возврата на Луну
В конце весны этого года НАСА и Белый Дом в очередной раз поменяли свои планы, разделив лунную программу США, получившую имя Artemis, на две неравнозначных половины.
Обновлено в 10:18