Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершеноРИА Новости вчера в 17:29
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Читать в источнике
Оценить56
с чего всё началось
О том, что у конгресса появится шанс узнать подробнее о расследовании Мюллера от Барра, рассказало издание Politico, сославшись на источники в минюсте.Экономика сегоднявчера в 18:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 01:41, Ашберн
Шоу-бизнес
На похоронах Юлии Началовой Жасмин удивила всех своим Bentley Mulsanne
Обновлено вчера в 09:56
Хоккей
«Сан-Хосе» проиграл «Анахайму», потерпев пятое поражение подряд
«Дакс» добыли третью победу в последних четырех играх. «Шаркс» потерпели пятое поражение кряду.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Отправленный под домашний арест москвич пропил браслет слежения
Как пишет «МК», суд отправил злоумышленников под домашний арест.
Обновлено вчера в 11:28
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл уральцев и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
Пятая игра четвертьфинала Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Автомобилистом" прошла в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 13:08
Политика
Киев учредит день памяти жертв «российско-украинской войны»
В Киеве учредят день памяти погибших «защитников-участников российско-украинской войны».
Обновлено в 00:22
Общество
В Замбии повысился спрос на энергетик с препаратом для эрекции
В Замбии повысился спрос на запрещенный энергетик, в составе которого обнаружили действующее вещество «Виагры».
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
Россия испытала в Сирии новейший Ми-28НМ
Новейший вертолет ВКС России Ми-28НМ приступил к выполнению боевых задач на территории Сирии.
Обновлено вчера в 06:46
Важное за сутки
Диетологи рассказали о главной опасности свежевыжатых соков
Ученые из американской Академии питания и диетологии рассказали, к чему может привести регулярное потребление свежевыжатого сока.
Обновлено в 00:21
Политика
В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»
В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.
Обновлено вчера в 13:13
Политика
Зеленский захотел снять неприкосновенность с президента Украины
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что его юристы готовят законопроект о снятии неприкосновенности с главы государства.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Трамп отменил новые санкции против Северной Кореи
Президент США Дональд Трамп приказал отменить новые санкции, введённые федеральным казначейством против Северной Кореи, 22 марта передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:53
Политика
КПРФ обжаловала в Верховном суде отказ ЦИК передать мандат Грудинину
Лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что все разговоры о счетах политика больше не обсуждаются КПРФ опротестовала в Верховном суде РФ решение ЦИК об отказе передать мандат депутата Госдумы Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 09:32
Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Здоровье
Главу российского минздрава в Саратове встретили голодающие пикетчики
Женщина уточнила, что уже 4-й день ничего не ест в знак протеста против оптимизации региональной медицины и сокращения поликлиник и больниц для детей.
Обновлено вчера в 05:42
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64
Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
Девушка умерла из-за попытки уместить во рту как можно больше печенья
В Англии девушка умерла во время конкурса, участники которого должны были уместить во рту как можно больше печенья.
Обновлено в 01:28
Баскетбол
«Хьюстон» обыграл «Сан-Антонио» в НБА
Обновлено в 00:33
Авто
Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом
В нынешнем году будут запущены продажи новой версии Chevrolet Captiva.
Обновлено вчера в 12:15
Культура
Политолог на шоу Соловьева выдал цитату из комедии за реальное интервью
Политолог Дмитрий Куликов выдал реплики советского актера Евгения Леонова из советского фильма за реальное интервью.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
В Госдуме ответили на требование СЕ пустить правозащитников в Крым
Как сообщал РИА Новости Крым, в четверг глава комитета министров СЕ, министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни призвал обеспечить полный и беспрекословный доступ на Крымский полуостров всех правозащитных структур СЕ.
Обновлено вчера в 04:26
Происшествия
В Уссурийске произошел пожар в строящемся павильоне рядом с рынком
В строящемся павильоне в Уссурийске произошел пожар на площади 350 кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.
Обновлено в 01:18
Происшествия
На юго-западе Москвы произошел пожар на складе
Обновлено вчера в 19:57
Армия и оружие
ДНР: ВСУ за неделю почти 70 раз нарушили режим прекращения огня
Вооружённые силы Украины за неделю 68 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:51
Армия и оружие
МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIА
Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили о планах США в 2020 году испытать противоракету SM-3 Block IIА на перехват межконтинентальной баллистической ракеты.
Обновлено вчера в 15:22
Культура
Юрий Мамин покидает Россию ради США
Обновлено вчера в 17:01
Авто
В Сети представлен рендер пикапа от Audi
Посколько ждать появления пикапов от Audi или Bugatti не приходится, то художник Раян Приск решил представить свое видение грузовой модели немецкой премиальной марки.
Обновлено вчера в 07:34
Футбол
Сборная Португалии сыграла вничью с Украиной в отборе ЧЕ по футболу
Ранее Жиру заявил, что завершит карьеру в сборной Франции по футболу после Евро-2020.
Обновлено в 01:27
Экономика
Банки начали блокировать счета самозанятых из-за денежных переводов
По законодательству самозанятые не должны регистрироваться как ИП, а значит, не могут открывать расчетные счета в банках.
Обновлено вчера в 11:42