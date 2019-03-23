Расследование спецпрокурора Мюллера завершеноРИА Новости вчера в 17:29

с чего всё началось

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Хоккей «Сан-Хосе» проиграл «Анахайму», потерпев пятое поражение подряд «Дакс» добыли третью победу в последних четырех играх. «Шаркс» потерпели пятое поражение кряду.

Общество В Замбии повысился спрос на энергетик с препаратом для эрекции В Замбии повысился спрос на запрещенный энергетик, в составе которого обнаружили действующее вещество «Виагры».

Армия и оружие Россия испытала в Сирии новейший Ми-28НМ Новейший вертолет ВКС России Ми-28НМ приступил к выполнению боевых задач на территории Сирии.

Важное за сутки Диетологи рассказали о главной опасности свежевыжатых соков Ученые из американской Академии питания и диетологии рассказали, к чему может привести регулярное потребление свежевыжатого сока.

Политика В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома» В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.

Политика Зеленский захотел снять неприкосновенность с президента Украины Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что его юристы готовят законопроект о снятии неприкосновенности с главы государства.

Политика Трамп отменил новые санкции против Северной Кореи Президент США Дональд Трамп приказал отменить новые санкции, введённые федеральным казначейством против Северной Кореи, 22 марта передаёт агентство Reuters.

Политика КПРФ обжаловала в Верховном суде отказ ЦИК передать мандат Грудинину Лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что все разговоры о счетах политика больше не обсуждаются КПРФ опротестовала в Верховном суде РФ решение ЦИК об отказе передать мандат депутата Госдумы Павлу Грудинину.

Политика Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.

Здоровье Главу российского минздрава в Саратове встретили голодающие пикетчики Женщина уточнила, что уже 4-й день ничего не ест в знак протеста против оптимизации региональной медицины и сокращения поликлиник и больниц для детей.

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Происшествия Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64 Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.

Происшествия Девушка умерла из-за попытки уместить во рту как можно больше печенья В Англии девушка умерла во время конкурса, участники которого должны были уместить во рту как можно больше печенья.

Авто Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом В нынешнем году будут запущены продажи новой версии Chevrolet Captiva.

Культура Политолог на шоу Соловьева выдал цитату из комедии за реальное интервью Политолог Дмитрий Куликов выдал реплики советского актера Евгения Леонова из советского фильма за реальное интервью.

Политика В Госдуме ответили на требование СЕ пустить правозащитников в Крым Как сообщал РИА Новости Крым, в четверг глава комитета министров СЕ, министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни призвал обеспечить полный и беспрекословный доступ на Крымский полуостров всех правозащитных структур СЕ.

Происшествия В Уссурийске произошел пожар в строящемся павильоне рядом с рынком В строящемся павильоне в Уссурийске произошел пожар на площади 350 кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.

Армия и оружие МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIА Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили о планах США в 2020 году испытать противоракету SM-3 Block IIА на перехват межконтинентальной баллистической ракеты.

Авто В Сети представлен рендер пикапа от Audi Посколько ждать появления пикапов от Audi или Bugatti не приходится, то художник Раян Приск решил представить свое видение грузовой модели немецкой премиальной марки.

Футбол Сборная Португалии сыграла вничью с Украиной в отборе ЧЕ по футболу Ранее Жиру заявил, что завершит карьеру в сборной Франции по футболу после Евро-2020.