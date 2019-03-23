Расследование спецпрокурора Мюллера завершеноРИА Новости 17:29

с чего всё началось

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Политика Личного фотографа Ким Чен Ына уволили за излишнее усердие Личного фотографа лидера КНДР Ким Чен Ына уволили и исключили из партии за то, что он снимал главу страны слишком близко, пишет южнокорейская газета Daily NK.

Здоровье В ВОЗ опровергли существование нормы употребления воды Недостаточное потребление жидкости может негативно сказаться на здоровье человека, особенно при обезвоживании, однако организацию больше волнуют другие проблемы, связанные с водой, подчеркнул координатор ВОЗ.

Политика Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР Президент Пётр Порошенко в студенческие годы хотел работать в советских спецслужбах.

Происшествия Машинист в Ленобласти остановил поезд ради спасения собаки Машинист электропоезда в Ленинградской области у станции Антропшино спас собаку, которую неизвестные живодеры привязали к рельсам.

Шоу-бизнес Полуторамесячному сыну Алены Рапунцель сделали операцию на глаза В начале февраля этого года звезда шоу «Дом-2» Алена Рапунцель стала мамой.

Спорт Путин поздравил Алину Загитову с победой на ЧМ Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую фигуристку Алину Загитову с победой на ЧМ по фигурному катанию в японской Сайтаме.

Политика Трамп отменил новые санкции против КНДР Президенту США Дональду Трампу нравится председатель КНДР Ким Чен Ын – поэтому Белый дом отменил дополнительные санкции против Пхеньяна, об этом рассказала пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.

Происшествия МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.

Происшествия Предполагаемый палач ИГ пойман в Венгрии Власти Венгрии задержали мужчину, который, по предварительным данным, обезглавливал людей в Сирии, передает РИА "Новости".

Политика ЦИК отказался признавать депутатом Госдумы Павла Грудинина Претендент на депутатский мандат от КПРФ Павел Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а, значит, не может быть депутатом Госдумы.

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Футбол С «Бирмингема» сняли девять очков Английская футбольная лига приняла решение наказать "Бирмингем" снятием девяти очков.

Интернет Обнаружена фейковая версия криптокошелька Wasabi На мошенническом сайте wasabibitcoinwallet(.)org находятся четыре ссылки на последнюю версию кошелька, которые направляют пользователей на настоящий кошелек Wasabi, за исключением ссылки на версию для Windows, которая загружает подозрительный MSI-файл, размещенный непосредственно на сайте мошенников, сообщает ForkLog.

Происшествия На химическом заводе в Китае произошёл взрыв В китайской провинции Цзянсу на химическом заводе произошёл мощный взрыв. Сообщается о 47 жертвах и 640 пострадавших.

Политика США ввели санкции против Венесуэлы Вашингтон ввел против Венесуэлы новый пакет санкций.

Здоровье В Петербурге врачи восстанавливают половые органы «бесполому» ребенку По данным издания «Петербургский дневник», маленький пациент родился с хромосомным набором девочки, однако внешние половые органы у пациента полностью отсутствовали, а внутренние были в наличии лишь частично.

Происшествия В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.

Экономика Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано» Затраты государства на создание "Роснано" полностью возращены, заявил глава корпорации Анатолий Чубайс телеканалу "Россия 24".

Кино Создатели «Игры престолов» ответили на критику седьмого сезона Съемочная команда «Игры престолов» ответила на критику фанатов, которые были недовольны слишком быстрым развитием событий в седьмом сезоне.

Культура Макаревич нарисовал свинью, пока слушал Шнурова в Госдуме Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рисовал на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

Происшествия Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.

Политика Добьется ли Трамп признания Голанских высот территорией Израиля В ЕС отвергли призыв президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты суверенной территорией Израиля.

Футбол Зидан уговорил Азара перейти в «Реал» Зидан убедил Азара перейти в мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Экономика Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП).