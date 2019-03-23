Политика
В конгрессе допустили новые обвинения после расследования МюллераРБК 04:32
Ранее в Минюсте заявили, что спецпрокурор США, завершивший расследование предполагаемого сговора, не планирует предъявлять новые обвинения по его итогам. О завершении расследования Мюллера Минюст США сообщил накануне, 22 марта. В ближайшие дни спецпрокурор завершит работу на своем посту.
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Спорт
Александр Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира
Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие
Курдские ополченцы освободили от ИГ последнее поселение в Сирии
Ополченцы Сирийских демократических сил (СДС) объявили об освобождении последней территории, удерживаемой в Сирии террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России).
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
В Сирии испытывают новую российскую ракету «изделие 305»
На сирийском фронте испытывают авиационную управляемую ракету, предназначенную для модифицированного "Ночного охотника".
Обновлено в 03:30
Общество
Каждый пятый россиянин оказался заядлым курильщиком
Как часто курят россияне 22,5% россиян курят ежедневно, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) по итогам выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на здоровье населения.
Обновлено в 03:43
Политика
Медведев поручил к 1 июня подготовить концепцию нового КоАП
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
ДНР: ВСУ за неделю почти 70 раз нарушили режим прекращения огня
Вооружённые силы Украины за неделю 68 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:51
Спорт
Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира
Президент России Владимир Путин поздравил российскую фигуристку Алину Загитову с золотой медалью чемпионата мира по фигурному катанию 2019 года.
Обновлено вчера в 14:05
Общество
В Петербурге сносят бывшую проходную завода «Петмол»
Во второй половине дня пятницы, 22 марта, на Московском проспекте начали сносить бывшую проходную завода «Петмол».
Обновлено вчера в 13:35
Политика
СБУ начала проверку законности визита Медведчука и Бойко в Россию
Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку законности визита кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и руководителя политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медвечдука в Россию.
Обновлено вчера в 13:44
Армия и оружие
СМИ: возглавляемая Саудовской Аравией коалиция в Йемене атаковала авиабазу мятежников
Истребители возглавляемой Саудовской Аравией коалиции совершили несколько воздушных налетов на позиции, контролируемые мятежниками-хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах") в Сане.
Обновлено в 00:10
Культура
Танцовщик Полунин станет худруком балетного училища в Севастополе
Обновлено вчера в 11:13
Футбол
Стали известны все участники Международного Кубка чемпионов
Напомним, что в прошлом году, несмотря на победу «Интера» над «Атлетико», Кубок благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей выиграл «Тоттенхэм».
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Порошенко не исключил возможности введения 13-й пенсии на Украине
Президент Украины Петр Порошенко объявил в своем Twitter-аккаунте о возможности введения в стране 13-й пенсии.
Обновлено в 02:15
Общество
Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК
Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео
Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено вчера в 14:50
Интернет
Пользователи Bookmate из России получили письма о возможной утечке данных
Письма получили в том числе пользователи в России, сообщает vc.ru. В редакцию издания также пришло такое предупреждение.
Обновлено вчера в 15:35
Культура
Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу «Пушкин — наше не все»
Шнуров в конце выступления заявил: «Пушкин — наше не все», позднее музыкант объяснил, что он имел ввиду.
Обновлено в 04:19
Политика
Трамп отменил новые санкции против КНДР
Президенту США Дональду Трампу нравится председатель КНДР Ким Чен Ын – поэтому Белый дом отменил дополнительные санкции против Пхеньяна, об этом рассказала пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.
Обновлено вчера в 16:23
Спорт
Синицина и Кацалапов взяли «серебро» ЧМ в танцах на льду
Российский дуэт Виктория Синицина - Никита Кацалапов выиграл серебряные медали в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию, который сегодня завершится в японской Сайтаме.
Обновлено в 03:26
Политика
Спецпрокурору Мюллеру не удалось взять «российский след»
В результате Мюллер предъявил шестерым сотрудникам предвыборного штаба Трампа обвинения в даче ложных показаний ФБР и уходе от налогов.
Обновлено в 04:29
Политика
Киев учредит день памяти жертв «российско-украинской войны»
В Киеве учредят день памяти погибших «защитников-участников российско-украинской войны».
Обновлено в 00:22
Шоу-бизнес
«Чтобы не убила»: Дробыш рассказал, зачем приехал к Пугачевой с сыном
Ныне популярный композитор и продюсер Виктор Дробыш в "Судьбе человека" рассказал о том, как после нескольких лет, проведенных за границей, где он потерял все, отправил Примадонне российской эстрады написанные им песни.
Обновлено вчера в 08:08
Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Кемеровскому полицейскому запретили носить бороду на работе
Полицейский в ответ подал в суд. По его мнению, наличие бороды у правоохранителей в России никакими правилами и законами не запрещено.
Обновлено в 02:16
Политика
На Украину запретили ввозить из России роман «Мастер и Маргарита»
В списке запрещенных изданий оказался роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», выпущенный московским издательством «Азбука-Аттикус».
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Рейтинг одобрения Путина достиг максимума за полгода
Более 65% россиян одобряют деятельность президента РФ Владимира Путина на посту главы государства.
Обновлено вчера в 11:55
Финансы
Набиуллина назвала условие для снижения ипотечных ставок до 8%
Ипотечные ставки в России могут снизиться до 8% и ниже при замедлении инфляции до 4%, считает председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Обновлено вчера в 08:57
Музыка
Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 02:04
Общество
Медведев отправил парусную экспедицию к Антарктиде
Обновлено в 03:47
Происшествия
Взрыв прогремел на стадионе в афганской провинции Гильменд
Взрыв прогремел на стадионе в провинции Гильменд в Афганистане во время празднования национального Дня фермера.
Обновлено в 02:58