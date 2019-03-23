Политика

Расследование спецпрокурора Мюллера завершеноРИА Новости вчера в 17:29

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс написала
 в твиттере, что в администрации президента Дональда Трампа не получали доклад спецпрокурора и не были проинформированы о нем.
Дождьвчера в 18:44

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Генпрокурор США не передаст конгрессменам выводы по докладу Мюллера в субботу

Интерфакс14:25

Барр хочет обнародовать выводы Мюллера без купюр

Вести.Ru12:49

ABC: Трамп рад завершению расследования Мюллера

RT на русском17:07

Генпрокурор США не стал сразу публиковать доклад Мюллера

РБК15:21

CNN: Трампа уговаривают не делать заявлений до публикации итогов расследования Мюллера

ТАСС17:24

Расследование спецпрокурора Мюллера завершено

РИА Новостивчера в 17:29

Стало известно, когда опубликуют выводы по «российскому делу»

Газета.Ru12:18
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:17, Ашберн
Происшествия

Ожесточённая схватка морского льва и акулы попала на видео

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Футбол

Норвегия упустила ничью в матче с Испанией

23 марта между национальными сборными Испании и Норвегии на стадионе «Месталья» был разыгран матч 1-го тура отборочного турнира Чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 17:40
Шоу-бизнес

Отец Юлии Началовой заявил, что никого не винит в смерти дочери

Обновлено в 15:16
Спорт

Коляда стал шестым на чемпионате мира, Чен победил с мировым рекордом

Россияне потеряли максимальную квоту на следующий чемпионат мира, в 2020 году в мужском одиночном катании на мировом первенстве смогут выступить два российских фигуриста.
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Экономика

В Кабардино-Балкарии текстильное производство возросло на 20% за год

Производство текстильных изделий возросло на 20% в Кабардино-Балкарии (КБР) за год, сообщил в пятницу министр промышленности региона Шамиль Ахубеков.
Обновлено вчера в 12:42
Игры

Компьютер остается приоритетной игровой платформой

В опросе UBM приняло участие 4 тыс. разработчиков, и как оказалось, за год наибольший интерес вырос к платформе Nintendo Switch.
Обновлено в 09:38
Происшествия

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL

Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:57
Спорт

Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене

Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).
Обновлено в 13:02
Происшествия

На плотине Vale в Бразилии объявили высший уровень тревоги

Обновлено в 14:03
Общество

Почему в Москве решили не создавать длиннейшей линии метро

Власти Москвы вынуждены отказаться от соединения Калининской и Солнцевской ветки метро в одну линию, которая могла бы стать самой длинной в столице.
Обновлено в 17:17
Футбол

Сборная Бразилии получила кубок Девяти ценностей

Обновлено в 11:40
Политика

Гуайдо выразил уверенность в скорой смене власти в Венесуэле

Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.
Обновлено в 16:21
Политика

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие

По прозвищу «Джо»: В США вспомнили об испытаниях советской супербомбы

Эксперты США в очередной раз возвращаются к теме испытания Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы.
Обновлено в 09:30
Здоровье

ВОЗ сообщила о снижении смертности от туберкулеза в мире

Смертность от туберкулеза сократилась в мире более чем на 40% с 2000 года благодаря совместным усилиям, направленным на борьбу с этим заболеванием, за это время удалось спасти 54 миллиона жизней, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.
Обновлено в 17:16
Армия и оружие

Военкоры УНМ ДНР попали обстрел в Коминтерново

Обновлено в 06:30
Политика

Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана 8 апреля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 апреля, передает «РИА Новости».
Обновлено в 07:04
Музыка

Димаш Кудайбергенов выступит с сольным концертом в Москве

Певец не впервые выйдет на сцену Кремлевского дворца в Москве.
Обновлено вчера в 00:58
Политика

Медведев дал поручение подготовить концепцию нового КоАП

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить до 1 июня 2019 года концепцию нового кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова призналась, что она до сих пор не замужем

Несмотря на столь долгий срок отношений (пара вместе с 2013 года) и подрастающих детей, Мария и Евгений до сих не оформили свой брак официально.23 марта Мария стала героиней программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено в 12:39
Общество

Митинги КПРФ в поддержку Грудинина провалились в городах-миллионниках

Сегодня, 23 марта, КПРФ устроила в городах-миллионниках митинги в поддержку олигарха Павла Грудинина, которого ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатом в Госдуму РФ.
Обновлено в 10:20
Футбол

Пануччи уволен с поста главного тренера сборной Албании

Бывший помощник Фабио Капелло в сборной России Кристиан Пануччи отправлен в отставку с должности главного тренера сборной Албании.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Пожирающих друг друга котов нашли в квартире в Тагиле

Обновлено в 13:53
Происшествия

В Петербурге эвакуировали шесть торговых центров

Обновлено в 14:02
Политика

Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкультуры

Государственные учреждения, занимающиеся культурой, есть во всех странах, заявил министр культуры Владимир Мединский в ходе открытого интервью, которое дал журналистке Софико Шеварднадзе.
Обновлено в 08:29
Футбол

Голландский тренер рассказал о работе в «гнилой» команде

Бывший главный тренер итальянского "Интера" Франк де Бур рассказал о неудачном периоде работы в серии А. Я начал браться за слишком многое в "Интере".
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес

Участник шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» Денис Высоцкий: «Сыграю свадьбу в следующем году»

Денис Высоцкий — 23-летний маг, который принимал участие в 17-ой «Битве экстрасенсов», а в этом году попал в новый сезон шоу «Последний герой».
Обновлено в 13:00
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»

В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.
Обновлено вчера в 13:13
Армия и оружие

National Interest сравнил Су-57 и F-35

Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
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Происшествия

В шести провинциях на юге Таиланда объявлена угроза цунами

Обновлено в 16:11
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