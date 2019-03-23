Расследование спецпрокурора Мюллера завершеноРИА Новости вчера в 17:29

с чего всё началось

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Футбол Норвегия упустила ничью в матче с Испанией 23 марта между национальными сборными Испании и Норвегии на стадионе «Месталья» был разыгран матч 1-го тура отборочного турнира Чемпионата Европы 2020.

Спорт Коляда стал шестым на чемпионате мира, Чен победил с мировым рекордом Россияне потеряли максимальную квоту на следующий чемпионат мира, в 2020 году в мужском одиночном катании на мировом первенстве смогут выступить два российских фигуриста.

Экономика В Кабардино-Балкарии текстильное производство возросло на 20% за год Производство текстильных изделий возросло на 20% в Кабардино-Балкарии (КБР) за год, сообщил в пятницу министр промышленности региона Шамиль Ахубеков.

Игры Компьютер остается приоритетной игровой платформой В опросе UBM приняло участие 4 тыс. разработчиков, и как оказалось, за год наибольший интерес вырос к платформе Nintendo Switch.

Происшествия В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Спорт Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).

Общество Почему в Москве решили не создавать длиннейшей линии метро Власти Москвы вынуждены отказаться от соединения Калининской и Солнцевской ветки метро в одну линию, которая могла бы стать самой длинной в столице.

Политика В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.

Здоровье ВОЗ сообщила о снижении смертности от туберкулеза в мире Смертность от туберкулеза сократилась в мире более чем на 40% с 2000 года благодаря совместным усилиям, направленным на борьбу с этим заболеванием, за это время удалось спасти 54 миллиона жизней, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Политика Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана 8 апреля Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 апреля, передает «РИА Новости».

Музыка Димаш Кудайбергенов выступит с сольным концертом в Москве Певец не впервые выйдет на сцену Кремлевского дворца в Москве.

Политика Медведев дал поручение подготовить концепцию нового КоАП Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить до 1 июня 2019 года концепцию нового кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).

Шоу-бизнес Мария Кожевникова призналась, что она до сих пор не замужем Несмотря на столь долгий срок отношений (пара вместе с 2013 года) и подрастающих детей, Мария и Евгений до сих не оформили свой брак официально.23 марта Мария стала героиней программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Общество Митинги КПРФ в поддержку Грудинина провалились в городах-миллионниках Сегодня, 23 марта, КПРФ устроила в городах-миллионниках митинги в поддержку олигарха Павла Грудинина, которого ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатом в Госдуму РФ.

Футбол Пануччи уволен с поста главного тренера сборной Албании Бывший помощник Фабио Капелло в сборной России Кристиан Пануччи отправлен в отставку с должности главного тренера сборной Албании.

Политика Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкультуры Государственные учреждения, занимающиеся культурой, есть во всех странах, заявил министр культуры Владимир Мединский в ходе открытого интервью, которое дал журналистке Софико Шеварднадзе.

Футбол Голландский тренер рассказал о работе в «гнилой» команде Бывший главный тренер итальянского "Интера" Франк де Бур рассказал о неудачном периоде работы в серии А. Я начал браться за слишком многое в "Интере".

Энергетика В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома» В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.