Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершеноРИА Новости вчера в 17:29
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Читать в источнике
Оценить112
с чего всё началось
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс написала в твиттере, что в администрации президента Дональда Трампа не получали доклад спецпрокурора и не были проинформированы о нем.Дождьвчера в 18:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:17, Ашберн
Футбол
Норвегия упустила ничью в матче с Испанией
23 марта между национальными сборными Испании и Норвегии на стадионе «Месталья» был разыгран матч 1-го тура отборочного турнира Чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 17:40
Спорт
Коляда стал шестым на чемпионате мира, Чен победил с мировым рекордом
Россияне потеряли максимальную квоту на следующий чемпионат мира, в 2020 году в мужском одиночном катании на мировом первенстве смогут выступить два российских фигуриста.
Обновлено в 08:35
Экономика
В Кабардино-Балкарии текстильное производство возросло на 20% за год
Производство текстильных изделий возросло на 20% в Кабардино-Балкарии (КБР) за год, сообщил в пятницу министр промышленности региона Шамиль Ахубеков.
Обновлено вчера в 12:42
Игры
Компьютер остается приоритетной игровой платформой
В опросе UBM приняло участие 4 тыс. разработчиков, и как оказалось, за год наибольший интерес вырос к платформе Nintendo Switch.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL
Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:57
Спорт
Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене
Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).
Обновлено в 13:02
Общество
Почему в Москве решили не создавать длиннейшей линии метро
Власти Москвы вынуждены отказаться от соединения Калининской и Солнцевской ветки метро в одну линию, которая могла бы стать самой длинной в столице.
Обновлено в 17:17
Футбол
Сборная Бразилии получила кубок Девяти ценностей
Обновлено в 11:40
Политика
Гуайдо выразил уверенность в скорой смене власти в Венесуэле
Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.
Обновлено в 16:21
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
По прозвищу «Джо»: В США вспомнили об испытаниях советской супербомбы
Эксперты США в очередной раз возвращаются к теме испытания Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы.
Обновлено в 09:30
Здоровье
ВОЗ сообщила о снижении смертности от туберкулеза в мире
Смертность от туберкулеза сократилась в мире более чем на 40% с 2000 года благодаря совместным усилиям, направленным на борьбу с этим заболеванием, за это время удалось спасти 54 миллиона жизней, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.
Обновлено в 17:16
Армия и оружие
Военкоры УНМ ДНР попали обстрел в Коминтерново
Обновлено в 06:30
Политика
Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана 8 апреля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 апреля, передает «РИА Новости».
Обновлено в 07:04
Музыка
Димаш Кудайбергенов выступит с сольным концертом в Москве
Певец не впервые выйдет на сцену Кремлевского дворца в Москве.
Обновлено вчера в 00:58
Политика
Медведев дал поручение подготовить концепцию нового КоАП
Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить до 1 июня 2019 года концепцию нового кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова призналась, что она до сих пор не замужем
Несмотря на столь долгий срок отношений (пара вместе с 2013 года) и подрастающих детей, Мария и Евгений до сих не оформили свой брак официально.23 марта Мария стала героиней программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено в 12:39
Общество
Митинги КПРФ в поддержку Грудинина провалились в городах-миллионниках
Сегодня, 23 марта, КПРФ устроила в городах-миллионниках митинги в поддержку олигарха Павла Грудинина, которого ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатом в Госдуму РФ.
Обновлено в 10:20
Футбол
Пануччи уволен с поста главного тренера сборной Албании
Бывший помощник Фабио Капелло в сборной России Кристиан Пануччи отправлен в отставку с должности главного тренера сборной Албании.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Пожирающих друг друга котов нашли в квартире в Тагиле
Обновлено в 13:53
Происшествия
В Петербурге эвакуировали шесть торговых центров
Обновлено в 14:02
Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкультуры
Государственные учреждения, занимающиеся культурой, есть во всех странах, заявил министр культуры Владимир Мединский в ходе открытого интервью, которое дал журналистке Софико Шеварднадзе.
Обновлено в 08:29
Футбол
Голландский тренер рассказал о работе в «гнилой» команде
Бывший главный тренер итальянского "Интера" Франк де Бур рассказал о неудачном периоде работы в серии А. Я начал браться за слишком многое в "Интере".
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес
Участник шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» Денис Высоцкий: «Сыграю свадьбу в следующем году»
Денис Высоцкий — 23-летний маг, который принимал участие в 17-ой «Битве экстрасенсов», а в этом году попал в новый сезон шоу «Последний герой».
Обновлено в 13:00
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»
В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.
Обновлено вчера в 13:13
Армия и оружие
National Interest сравнил Су-57 и F-35
Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 10:15