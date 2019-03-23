Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершеноРИА Новости вчера в 17:29
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс написала в твиттере, что в администрации президента Дональда Трампа не получали доклад спецпрокурора и не были проинформированы о нем.Дождьвчера в 18:44
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Общество
Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК
Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Общество
Доренко ответил на призывы лишить его эфиров
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко заявил, что призывы ограничить его участие в эфирах со стороны главы Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного — лишь попытка отвлечь внимание от действий самого дрессировщика.
Обновлено вчера в 12:05
Культура
Анонсирован финал сериала «Сверхъестественное»
По данным издания, сериал стал самым продолжительным шоу в истории телеканала The CW.
Обновлено вчера в 19:57
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ был замечен в Сирии
Новая версия российского ударного вертолета Ми-28НМ «Ночной суперохотник» была замечена на севере сирийской провинции Хама.
Обновлено вчера в 13:02
Кино
Netflix снимет современную версию «Трех мушкетеров»
Обновлено вчера в 11:08
Шоу-бизнес
Николай Носков впервые появился на публике после инсульта
63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.
Обновлено вчера в 07:59
Спорт
Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира
Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Алину Загитову с победой на чемпионате мира в Японии, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 12:42
Армия и оружие
ДНР: ВСУ за неделю почти 70 раз нарушили режим прекращения огня
Вооружённые силы Украины за неделю 68 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:51
Общество
Победительницу конкурса «Мисс Москва» лишили титула
Победительницу конкурса «Мисс Москва – 2018» Алесю Семеренко лишили титула из-за нарушения условий, этот инцидент произошел впервые за всю историю мероприятия.
Обновлено 21 марта в 07:15
Единоборства
Анатолий Токов победил на Bellator 218, вызвал на бой чемпиона
В интервью сразу после боя Анатолий Токов выразил желание встречи с чемпионом Bellator в средней весовой категории, которым является в данный момент Гегард Мусаси.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64
Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Общество
Шесть лет тюрьмы грозит актеру Панину за ненависть к России
Обновлено вчера в 09:00
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео
Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
Самосвал с песком раздавил такси с пассажиром в Москве
Груженный песком КамАЗ упал на автомобиль такси на юге Москвы.
Обновлено вчера в 07:10
Политика
В ООН указали на статус Голанских высот
"Ситуация очень конкретно отображена в резолюции Совбеза ООН и в соответствующей резолюции Генассамблеи — статус Голанских высот не изменился", - сказал представитель ООН.
Обновлено вчера в 16:24
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новые функции, которые позволят получать дополнительную информацию о сообщениях и выявлять таким образом спам.
Обновлено вчера в 23:01
Авто
Sir Vival - самый безопасный автомобиль в мире
Разработанная американская модель Sir Vival отличается от стандартных автомобилей раздельным пассажирским салоном и двигателем.
Обновлено вчера в 05:11
Армия и оружие
Бомбардировщики ВВС США совершили полеты у границ России
У границ Калининградской области совершили полеты три стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США, свидетельствуют данные авиационных ресурсов.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Личного фотографа Ким Чен Ына уволили за излишнее усердие
Личного фотографа лидера КНДР Ким Чен Ына уволили и исключили из партии за то, что он снимал главу страны слишком близко, пишет южнокорейская газета Daily NK.
Обновлено вчера в 20:43
Политика
Роман «Мастер и Маргарита» попал на Украине в черный список
Позднее Госкомтелерадио отказал в выдаче разрешений на ввоз в страну из России 19 книг, в которых ведомство усмотрело признаки "пропаганды государства-агрессора": в число запрещенных попали издания о грузинской кухне, победе над офисным хаосом и решении нестандартных задач.
Обновлено вчера в 21:13
Армия и оружие
МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIА
Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили о планах США в 2020 году испытать противоракету SM-3 Block IIА на перехват межконтинентальной баллистической ракеты.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
В Англии девушка умерла из-за «удушающего» печенья
Англичанка Бетан Гэскин умерла во время участия в конкурсе с бисквитными печеньями.
Обновлено вчера в 23:59
Транспорт
«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом
Авиакомпания «Аэрофлот» одновременно с введением безбагажного тарифа (включает только ручную кладь) со 2 апреля отменит самый дешевый вариант билетов экономкласса для пассажиров с багажом — тариф «Эконом бюджет».
Обновлено вчера в 07:49
Политика
СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию
Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.
Обновлено вчера в 13:36
Армия и оружие
NI назвал Су-57 смертельным противником для F-22
Журнал The National Interest сравнил характеристики российского истребителя Су-57 с американским F-22 Raptor.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Началова незадолго до смерти рассказала о третьем браке
Российская певица и телеведущая Юлия Началова незадолго до своей смерти заявила, что собирается снова выйти замуж.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
Ссора двух YouTube-блогеров привела к массовой драке на площади
Как сообщается на сайте немецкой радиовещательной компании RBB, встреча двух блогеров произошла на площади Александерплац в центре столицы ФРГ, на нее пришли более 400 человек, среди них были как подростки, так и совершеннолетние.
Обновлено вчера в 13:56
Политика
Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины
Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено вчера в 17:42
Авто
Skoda показала очередную «фишку» серии Simply Clever
Чешская марка показала очередное новшество в концепции Simply Clever, которая уже насчитывает более 60 «фишек», таких как зонт в двери, мусорные пакеты в дверях и так далее.
Обновлено вчера в 23:16