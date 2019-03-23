Расследование спецпрокурора Мюллера завершеноРИА Новости вчера в 17:29

с чего всё началось

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Общество Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.

Общество Доренко ответил на призывы лишить его эфиров Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко заявил, что призывы ограничить его участие в эфирах со стороны главы Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного — лишь попытка отвлечь внимание от действий самого дрессировщика.

Культура Анонсирован финал сериала «Сверхъестественное» По данным издания, сериал стал самым продолжительным шоу в истории телеканала The CW.

Шоу-бизнес Николай Носков впервые появился на публике после инсульта 63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.

Спорт Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Алину Загитову с победой на чемпионате мира в Японии, сообщила пресс-служба Кремля.

Общество Победительницу конкурса «Мисс Москва» лишили титула Победительницу конкурса «Мисс Москва – 2018» Алесю Семеренко лишили титула из-за нарушения условий, этот инцидент произошел впервые за всю историю мероприятия.

Единоборства Анатолий Токов победил на Bellator 218, вызвал на бой чемпиона В интервью сразу после боя Анатолий Токов выразил желание встречи с чемпионом Bellator в средней весовой категории, которым является в данный момент Гегард Мусаси.

Происшествия Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64 Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Происшествия Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.

Происшествия Самосвал с песком раздавил такси с пассажиром в Москве Груженный песком КамАЗ упал на автомобиль такси на юге Москвы.

Политика В ООН указали на статус Голанских высот "Ситуация очень конкретно отображена в резолюции Совбеза ООН и в соответствующей резолюции Генассамблеи — статус Голанских высот не изменился", - сказал представитель ООН.

Интернет В WhatsApp появятся новые функции Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новые функции, которые позволят получать дополнительную информацию о сообщениях и выявлять таким образом спам.

Авто Sir Vival - самый безопасный автомобиль в мире Разработанная американская модель Sir Vival отличается от стандартных автомобилей раздельным пассажирским салоном и двигателем.

Армия и оружие Бомбардировщики ВВС США совершили полеты у границ России У границ Калининградской области совершили полеты три стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США, свидетельствуют данные авиационных ресурсов.

Политика Личного фотографа Ким Чен Ына уволили за излишнее усердие Личного фотографа лидера КНДР Ким Чен Ына уволили и исключили из партии за то, что он снимал главу страны слишком близко, пишет южнокорейская газета Daily NK.

Политика Роман «Мастер и Маргарита» попал на Украине в черный список Позднее Госкомтелерадио отказал в выдаче разрешений на ввоз в страну из России 19 книг, в которых ведомство усмотрело признаки "пропаганды государства-агрессора": в число запрещенных попали издания о грузинской кухне, победе над офисным хаосом и решении нестандартных задач.

Армия и оружие МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIА Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили о планах США в 2020 году испытать противоракету SM-3 Block IIА на перехват межконтинентальной баллистической ракеты.

Происшествия В Англии девушка умерла из-за «удушающего» печенья Англичанка Бетан Гэскин умерла во время участия в конкурсе с бисквитными печеньями.

Транспорт «Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом Авиакомпания «Аэрофлот» одновременно с введением безбагажного тарифа (включает только ручную кладь) со 2 апреля отменит самый дешевый вариант билетов экономкласса для пассажиров с багажом — тариф «Эконом бюджет».

Политика СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.

Шоу-бизнес Началова незадолго до смерти рассказала о третьем браке Российская певица и телеведущая Юлия Началова незадолго до своей смерти заявила, что собирается снова выйти замуж.

Происшествия Ссора двух YouTube-блогеров привела к массовой драке на площади Как сообщается на сайте немецкой радиовещательной компании RBB, встреча двух блогеров произошла на площади Александерплац в центре столицы ФРГ, на нее пришли более 400 человек, среди них были как подростки, так и совершеннолетние.

Политика Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.