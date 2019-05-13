Политика

Расследование против Порошенко начали на УкраинеПолитическая Экспертиза 05:13

В сообщении говорится, что Генпрокуратура рассмотрела заявления работников органа государственной власти. Было начато досудебное расследование по факту вмешательства в деятельность судей во время заседания Совета национальной безопасности.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко

РБК03:30

На Украине расследуют возможное вмешательство Порошенко в работу суда по делу Приватбанка

Коммерсантъ03:58

На Украине начали расследование после жалобы судей на Порошенко

RT на русском03:32

В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко

Газета.Ru05:41

Киев расследует вмешательство в работу судей по делу ПриватБанка

News.ru03:27

В Киеве началось расследование после жалобы судей на Порошенко

РИА Новости03:22

Прокуратура Украины открыла дело по факту давления Порошенко на судей по делу Приватбанка

ТАСС03:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
Политика

В Германии обеспокоены ситуацией вокруг Ирана

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что провел двустороннюю встречу с госсекретарем США Майком Помпео в Брюсселе и выразил ему обеспокоенность в связи с обострением ситуации вокруг Ирана.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие

В ДНР рассказали о потерях ВСУ при обстреле Саханки

По данным народной милиции ДНР, минувшей ночью пять бригад ВСУ обстреляли территорию ДНР.
Обновлено в 09:05
Наука

Обнаружены новые следы загрязнения воздуха древними римлянами

Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес

Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко

Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий народной артистки СССР Елены Образцовой, которая умерла в 2015 году.
Обновлено в 06:46
Политика

Путин прилетел в Казань, где посетит авиастроительный завод

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казань, где посетит авиационный завод имени Горбунова - филиал ПАО "Туполев".
Обновлено в 08:26
Политика

Трамп захотел встретиться с Путиным

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.
Обновлено в 07:37
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Компания «АльфаСтрахование» опубликовала новый рейтинг самых угоняемых в России моделей автомашин.
Обновлено в 08:23
Политика

Китай объявил о введении ответных пошлин на товары из США

Китай в качестве ответных мер с 1 июня введет повышенные пошлины на ввоз товаров из США.
Обновлено в 08:49
Происшествия

На Ставрополье пьяный мужчина расстрелял семь человек из ружья

Обновлено в 05:42
Политика

Филарет заявил о «разделении» новой церкви на Украине

Обновлено в 03:52
Спорт

Кириллу Кокорину предложили стать участником группы «Ласковый май»

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил о том, что готов пригласить Кирилла Кокорина в состав музыкального коллектива, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

В Севастополе отмечают День Черноморского флота России

В Севастополе сегодня проходят праздничные мероприятия по случаю 236-й годовщины создания Черноморского флота России.
Обновлено в 07:36
Политика

Порошенко предложили сдать Севастополь в аренду США

Петиция с предложением передать Севастополь в аренду США появилась на сайте президента Украины 11 мая и за два дня набрала 63 голоса из 25 тысяч, необходимых для того, чтобы администрация Порошенко рассмотрела инициативу.
Обновлено в 08:38
Экономика

ЕК оштрафовала пивоваренную компанию AB InBev за нарушение конкуренции

Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала на сумму более чем €200 млн бельгийскую пивоваренную компанию AB InBev за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза (ЕС).
Обновлено в 07:18
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Политика

Суд оштрафовал Зеленского на $32 за незаконную агитацию

Обновлено в 08:46
Происшествия

Бывший полковник ФСБ арестован за взяточничество

В получении взятки размером 7 млн рублей обвиняется бывший заместитель начальника управления капитального строительства (УКС) Федеральной службы безопасности полковник Анатолий Наумов, 13 мая пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 08:32
Наука

В сумке боливийского шамана XI века обнаружены психоактивные вещества

Группа археологов обнаружила следы пяти психоактивных соединений в кожаной сумке боливийского шамана, проживавшего в пещере Куэва-дель-Чилено в XI веке.
Обновлено в 05:10
Происшествия

В Москве столкнулись легковушка и броневик

"В 8.55 на Севастопольском проспекте произошло столкновение двух транспортных средств - служебной бронированной автомашины, следовавшей в колонне в сопровождении сотрудников ГИБДД, и автомобиля Opel", - сказал собеседник агентства, не уточнив при этом принадлежности броневика к какому-либо ведомству.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес

Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Общество

Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля

Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Авто

Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в России

Автомобиль стал дешевле на 286 000 – 456 000 рублей в зависимости от комплектации, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Яна Рудковская на майских праздниках пересмотрела шестой сезон шоу «Голос. Дети»

В личном микроблоге 44-летняя супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко рассказала о нескольких вещах, которые сумели удивить ее больше всего в этом году.
Обновлено в 07:21
Общество

В Роструде напомнили о следующих длинных выходных

Следующие и последние в текущем году длинные выходные в России выпали на ноябрь. Об этом сообщили в Роструде, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Нижегородский суд вынес приговор убийце тележурналиста

К 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима приговорил Нижегородский районный суд Дмитрия Панкратова, убийцу тележурналиста ГТРК "Нижний Новгород" Дениса Суворова.
Обновлено в 08:08
Кино

Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»

В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Общество

В мэрию Москвы подана заявка на гей-парад

Как сообщил ЛГБТ-активист Николай Алексеев в соцсети, планируется гей-парад с участием до 300 человек и три митинга.
Обновлено в 07:14
Экономика

Россию вновь ждет богатый урожай зерна

USDA прогнозирует, что Россия соберет 38,4 млн т фуражного зерна – кукурузы, сорго, ячменя, ржи, овса, проса; всего урожай будет 115,4 млн т. Российский Минсельхоз пока сохраняет мартовский прогноз – примерно 118 млн т (+5% к 2018 г.), в том числе 75–78 млн т пшеницы.
Обновлено вчера в 17:33
Общество

Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу

Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Волочкова в бикини захотела шпагатом измерить длину острова

С острова балерина улетела в одиночестве, без своего возлюбленного.
Обновлено в 08:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное