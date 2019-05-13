Политика
Расследование против Порошенко начали на УкраинеПолитическая Экспертиза 05:13
В сообщении говорится, что Генпрокуратура рассмотрела заявления работников органа государственной власти. Было начато досудебное расследование по факту вмешательства в деятельность судей во время заседания Совета национальной безопасности.
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Политика
В Германии обеспокоены ситуацией вокруг Ирана
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что провел двустороннюю встречу с госсекретарем США Майком Помпео в Брюсселе и выразил ему обеспокоенность в связи с обострением ситуации вокруг Ирана.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
В ДНР рассказали о потерях ВСУ при обстреле Саханки
По данным народной милиции ДНР, минувшей ночью пять бригад ВСУ обстреляли территорию ДНР.
Обновлено в 09:05
Наука
Обнаружены новые следы загрязнения воздуха древними римлянами
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес
Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко
Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий народной артистки СССР Елены Образцовой, которая умерла в 2015 году.
Обновлено в 06:46
Политика
Путин прилетел в Казань, где посетит авиастроительный завод
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казань, где посетит авиационный завод имени Горбунова - филиал ПАО "Туполев".
Обновлено в 08:26
Политика
Трамп захотел встретиться с Путиным
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.
Обновлено в 07:37
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Компания «АльфаСтрахование» опубликовала новый рейтинг самых угоняемых в России моделей автомашин.
Обновлено в 08:23
Политика
Китай объявил о введении ответных пошлин на товары из США
Китай в качестве ответных мер с 1 июня введет повышенные пошлины на ввоз товаров из США.
Обновлено в 08:49
Политика
Филарет заявил о «разделении» новой церкви на Украине
Обновлено в 03:52
Спорт
Кириллу Кокорину предложили стать участником группы «Ласковый май»
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил о том, что готов пригласить Кирилла Кокорина в состав музыкального коллектива, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
В Севастополе отмечают День Черноморского флота России
В Севастополе сегодня проходят праздничные мероприятия по случаю 236-й годовщины создания Черноморского флота России.
Обновлено в 07:36
Политика
Порошенко предложили сдать Севастополь в аренду США
Петиция с предложением передать Севастополь в аренду США появилась на сайте президента Украины 11 мая и за два дня набрала 63 голоса из 25 тысяч, необходимых для того, чтобы администрация Порошенко рассмотрела инициативу.
Обновлено в 08:38
Экономика
ЕК оштрафовала пивоваренную компанию AB InBev за нарушение конкуренции
Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала на сумму более чем €200 млн бельгийскую пивоваренную компанию AB InBev за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза (ЕС).
Обновлено в 07:18
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Политика
Суд оштрафовал Зеленского на $32 за незаконную агитацию
Обновлено в 08:46
Происшествия
Бывший полковник ФСБ арестован за взяточничество
В получении взятки размером 7 млн рублей обвиняется бывший заместитель начальника управления капитального строительства (УКС) Федеральной службы безопасности полковник Анатолий Наумов, 13 мая пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 08:32
Наука
В сумке боливийского шамана XI века обнаружены психоактивные вещества
Группа археологов обнаружила следы пяти психоактивных соединений в кожаной сумке боливийского шамана, проживавшего в пещере Куэва-дель-Чилено в XI веке.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Москве столкнулись легковушка и броневик
"В 8.55 на Севастопольском проспекте произошло столкновение двух транспортных средств - служебной бронированной автомашины, следовавшей в колонне в сопровождении сотрудников ГИБДД, и автомобиля Opel", - сказал собеседник агентства, не уточнив при этом принадлежности броневика к какому-либо ведомству.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Общество
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля
Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Авто
Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в России
Автомобиль стал дешевле на 286 000 – 456 000 рублей в зависимости от комплектации, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Яна Рудковская на майских праздниках пересмотрела шестой сезон шоу «Голос. Дети»
В личном микроблоге 44-летняя супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко рассказала о нескольких вещах, которые сумели удивить ее больше всего в этом году.
Обновлено в 07:21
Общество
В Роструде напомнили о следующих длинных выходных
Следующие и последние в текущем году длинные выходные в России выпали на ноябрь. Об этом сообщили в Роструде, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Нижегородский суд вынес приговор убийце тележурналиста
К 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима приговорил Нижегородский районный суд Дмитрия Панкратова, убийцу тележурналиста ГТРК "Нижний Новгород" Дениса Суворова.
Обновлено в 08:08
Кино
Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Общество
В мэрию Москвы подана заявка на гей-парад
Как сообщил ЛГБТ-активист Николай Алексеев в соцсети, планируется гей-парад с участием до 300 человек и три митинга.
Обновлено в 07:14
Экономика
Россию вновь ждет богатый урожай зерна
USDA прогнозирует, что Россия соберет 38,4 млн т фуражного зерна – кукурузы, сорго, ячменя, ржи, овса, проса; всего урожай будет 115,4 млн т. Российский Минсельхоз пока сохраняет мартовский прогноз – примерно 118 млн т (+5% к 2018 г.), в том числе 75–78 млн т пшеницы.
Обновлено вчера в 17:33
Общество
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу
Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Волочкова в бикини захотела шпагатом измерить длину острова
С острова балерина улетела в одиночестве, без своего возлюбленного.
Обновлено в 08:12