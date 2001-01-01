Футбол
Рассказов: «Восстановление еще предстоит»Soccer.ru 05:13
Восстановление еще предстоит, сейчас буду обсуждать с докторами. Хочется начать сбор в общей группе.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:08, Вашингтон
Армия и оружие
В конгресс США внесли законопроект о «сдерживании» России в Прибалтике
В конгресс США внесли законопроект о сдерживании "российской агрессии" в Прибалтике, сообщает RT.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Российские туристы попали в ДТП в Турции
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые показала сына от бывшего короля Малайзии
«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, который родился у нее 21 мая в немецкой клиники в браке с отрекшимся от малайзийского престола Мухаммада V Фарис.
Обновлено вчера в 06:56
Хоккей
Хара подтвердил, что играл в финале Кубка Стэнли с переломами
42-летний защитник "Бостон Брюинз" Здено Хара сообщил, что в финале Кубка Стэнли с "Сент-Луис Блюз" играл с переломами челюсти.
Обновлено вчера в 17:29
Шоу-бизнес
Садальский рассказал об уничтожении могилы матери Людмилы Зыкиной
Известный российский актер театра и кино Станислав Садальский рассказала об уничтожении могилы матери Людмилы Зыкиной Екатерины Васильевны.
Обновлено в 05:56
Энергетика
Министр энергетики Саудовской Аравии надеется сбалансировать рынок нефти
Производители нефти работают над возможностью сбалансировать рынок нефти до 2020 года, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих 15 июня, передает Reuters.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Чемодановке решили открыть отделение полиции после массовой драки
МВД установило личности 12 участников массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области, где накануне произошли волнения среди местного населения и убийство одного из фигурантов событий.
Обновлено в 07:13
Политика
Путин и Эрдоган коротко пообщались в Душанбе перед саммитом
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня принимают участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.
Обновлено в 03:49
Футбол
Денис Глушаков прошел медобследование в «Спартаке»
Обновлено в 06:42
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
В Пушкине мужчина на иномарке въехал в магазин, протаранив витрину
Мужчина на автомобиле Audi A6 протаранил витрину и въехал в помещение магазина, а затем врезался в кассовую стойку в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга).
Обновлено вчера в 14:51
Единоборства
Боец Фёдор Емельяненко подписал новый контракт с Bellator
Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко заключил новое соглашение с промоушеном Bellator.
Обновлено в 02:14
Гаджеты
MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G
На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.
Обновлено в 06:20
Общество
Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику
Обновлено в 08:02
Происшествия
Бизнесмена осудили за истязание детей в Нижнем Тагиле
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.
Обновлено в 06:56
Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Происшествия
На Пулковском шоссе произошло ДТП из-за утки с утятами
Обновлено в 06:25
Технологии
Робот дал отпор своим обидчикам
Обновлено в 07:21
Политика
Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей
Президент Украины Владимир Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:31
Кино
Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено вчера в 01:11
Наука
В Австралии обнаружена окаменелость гигантского трилобита
Окаменелость крупного членистоногого из давно вымершей группы морских существ, называемых трилобитами, были найдены на острове Кенгуру (Южная Австралия), сообщается на сайте Университета Аделаиды.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия
Грузовик въехал в автобусную остановку в Ленинградской области
Один пешеход получил легкую травму в ДТП в Ленинградской области, где грузовик въехал в автобусную остановку.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Из-за бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали часть Берлина
Порядка трех тысяч жителей Берлина пришлось эвакуировать из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны.
Обновлено в 01:12
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22