Футбол

Рассказов: «Восстановление еще предстоит»Soccer.ru 05:13

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Восстановление еще предстоит, сейчас буду обсуждать с докторами. Хочется начать сбор в общей группе.
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Николай Рассказов: Мне еще предстоит восстановление

Советский спорт05:44

Николай Рассказов: «Очень хочется начать тренироваться в общей группе»

Матч ТВ05:31

Николай Рассказов: «Восстановление еще предстоит»

Спорт-Экспресс05:00

Рассказов: «Восстановление еще предстоит»

Soccer.ru05:13

Рассказов: восстановление ещё предстоит, но хочется тренироваться в общей группе

Чемпионат05:06

Николай Рассказов: «Очень хочется начать тренироваться в общей группе»

Sportbox.RU05:31
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В конгресс США внесли законопроект о сдерживании "российской агрессии" в Прибалтике, сообщает RT.
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Производители нефти работают над возможностью сбалансировать рынок нефти до 2020 года, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих 15 июня, передает Reuters.
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Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня принимают участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.
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Мужчина на автомобиле Audi A6 протаранил витрину и въехал в помещение магазина, а затем врезался в кассовую стойку в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга).
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Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко заключил новое соглашение с промоушеном Bellator.
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MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G

На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.
Обновлено в 06:20
Общество

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Обновлено в 06:56
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Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей, сообщает РИА "Новости".
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Окаменелость крупного членистоногого из давно вымершей группы морских существ, называемых трилобитами, были найдены на острове Кенгуру (Южная Австралия), сообщается на сайте Университета Аделаиды.
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Порядка трех тысяч жителей Берлина пришлось эвакуировать из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны.
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Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
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