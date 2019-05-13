Футбол

Рассказов: «Надеюсь, что к началу следующего сезона буду готов»Бомбардир.ру 02:55

Надеюсь, что к началу следующего сезона буду готов.
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Рассказов: «Надеюсь, к началу следующего сезона буду готов. На сборы со „Спартаком“ поеду»

Sport24.ru02:56

Защитник «Спартака» назвал сроки восстановления после перелома

РБК03:55

Рассказов надеется вернуться в строй к началу следующего сезона

Спорт-Экспресс02:58

Защитник «Спартака» после травмы восстановится к старту следующего сезона

Красная весна08:52

Рассказов: надеюсь, что к началу следующего сезона буду готов

Чемпионат02:44

Рассказов: «Надеюсь, что к началу следующего сезона буду готов»

Бомбардир.ру02:55
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Музыка

Артемий Лебедев разработал новый логотип для группы «Ленинград»

Обновлено в 10:13
Космос

Ученые смоделировали гибель Земли от астероида

Обновлено в 10:40
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Здоровье

В Москве пройдут бесплатные занятия по борьбе с паническими атаками

Столичные психиатры помогут москвичам разобраться с панической атакой, бессонницей, внезапной тревожностью на бесплатных лекциях.
Обновлено в 10:35
Спорт

Медведева описала Загитову одним словом

Российская фигуристка Евгения Медведева описала своих коллег Алину Загитову и Елизавету Туктамышеву.
Обновлено в 10:47
Общество

В России хотят усложнить бракоразводный процесс

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил усложнить бракоразводный процесс, чтобы уменьшить число распадающихся браков.
Обновлено в 09:20
Происшествия

В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии

Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Здоровье

Мужчины старше 35 лет подвергают риску здоровье будущих детей

«Известно, что физиологические изменения, которые происходят у женщин после 35 лет, могут повлиять на зачатие, беременность и здоровье ребенка, но большинство мужчин не осознают, что их возраст действует на эти процессы аналогичным образом», — рассказала директор Института здоровья женщин в Медицинской школе Rutgers, автор исследования Глория Бахманн.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес

Маркл не собирается сидеть дома с ребенком

Совсем недавно Меган Маркл родила наследника и уже заговорила о том, что не собирается сидеть дома с ребенком.
Обновлено в 10:30
Музыка

Шнуров пожелал удачи Лазареву на «Евровидении»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пожелал удачного выступления певцу Сергею Лазареву на «Евровидении».
Обновлено в 10:06
Авто

Skoda Octavia получила юбилейный пакет опций в РФ

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Octavia со специальным пакетом опций, приуроченным к 60-летнему юбилею модели.
Обновлено в 05:06
Экономика

Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей

С 15 по 19 мая прошлого года через банкоматы банка «Москва-сити» на Киевском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах мошенники похитили 9 млн руб.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

Опознаны тела всех погибших при катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 02:47
Политика

ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе

Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Кино

Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»

В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Футбол

Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию

Обновлено в 08:14
Общество

Сквер у Драмтеатра в Екатеринбурге обнесли забором

В сквере собираются строить храм святой Екатерины. Забор, выставленный по периметру сквера, горожане увидели утром 13 мая 2019 года.
Обновлено в 00:57
Происшествия

В Тюмени эвакуировали людей из аэропорта и железнодорожного вокзала

Обновлено в 08:34
Общество

Голикова высказалась против сокращения майских праздников

Вице-премьер России Татьяна Голикова выступила против сокращения майских праздников.
Обновлено в 08:56
Экономика

Фонд Baring Vostok снова подал иск к банку «Восточный»

Акционер банка «Восточный» Evison Holdings (52% акций банка, принадлежит фонду Baring Vostok Майкла Калви) подал к банку иск с требованием созвать внеочередное собрание акционеров для переизбрания нового состава совета директоров.
Обновлено в 08:52
Политика

Турецкий регулятор обнаружил трещины в фундаменте АЭС «Аккую»

Регулятор атомной энергии Турции — Turkey’s Atomic Energy Authority (TAEK) — дважды выявлял трещины в бетоне фундамента АЭС «Аккую», которую строит «Росатом».
Обновлено в 09:05
Спорт

Александр Логинов и Никита Поршнев женились на биатлонистках

Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов женился на украинской биатлонистке.
Обновлено в 02:32
Футбол

В «Атлетико» полагают, что Гризманн перейдет в «Барселону»

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн может перебраться в «Барселону» в ближайшее трансферное окно.
Обновлено в 09:24
Кино

Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй

Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Политика

Кремль уточнил свои полномочия в вопросе запрета SSJ-100

Кремль не имеет полномочий для решения вопроса по приостановке эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:40
Музыка

Николай Басков снял 20-минутный клип на песню «Караоке»

Популярный артист выпустил новый клип.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес

Ксения Собчак воссоединилась с сыном после долгой разлуки

Собчак не скрывает своей радости от воссоединения с наследником – по ее словам, неделя разлуки была длиною в год.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия

В здание правительства Саратовской области бросили коктейль Молотова

Обновлено в 07:44
Происшествия

Полковника ФСБ арестовали по делу о хищениях 400 млн рублей

По данным издания, Наумов получил более 7 млн рублей за покровительство при строительстве домов для сотрудников ФСБ в Сочи.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес

Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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