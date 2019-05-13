Рассказов: «Надеюсь, что к началу следующего сезона буду готов»Бомбардир.ру 02:55

Надеюсь, что к началу следующего сезона буду готов.

Рассказов: «Надеюсь, что к началу следующего сезона буду готов»

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Спорт Медведева описала Загитову одним словом Российская фигуристка Евгения Медведева описала своих коллег Алину Загитову и Елизавету Туктамышеву.

Общество В России хотят усложнить бракоразводный процесс Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил усложнить бракоразводный процесс, чтобы уменьшить число распадающихся браков.

Происшествия В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.

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Происшествия Полковника ФСБ арестовали по делу о хищениях 400 млн рублей По данным издания, Наумов получил более 7 млн рублей за покровительство при строительстве домов для сотрудников ФСБ в Сочи.