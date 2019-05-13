Футбол
Рассказов: «Надеюсь, что к началу следующего сезона буду готов»Бомбардир.ру 02:55
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Космос
Ученые смоделировали гибель Земли от астероида
Обновлено в 10:40
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Здоровье
В Москве пройдут бесплатные занятия по борьбе с паническими атаками
Столичные психиатры помогут москвичам разобраться с панической атакой, бессонницей, внезапной тревожностью на бесплатных лекциях.
Обновлено в 10:35
Спорт
Медведева описала Загитову одним словом
Российская фигуристка Евгения Медведева описала своих коллег Алину Загитову и Елизавету Туктамышеву.
Обновлено в 10:47
Общество
В России хотят усложнить бракоразводный процесс
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил усложнить бракоразводный процесс, чтобы уменьшить число распадающихся браков.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии
Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Здоровье
Мужчины старше 35 лет подвергают риску здоровье будущих детей
«Известно, что физиологические изменения, которые происходят у женщин после 35 лет, могут повлиять на зачатие, беременность и здоровье ребенка, но большинство мужчин не осознают, что их возраст действует на эти процессы аналогичным образом», — рассказала директор Института здоровья женщин в Медицинской школе Rutgers, автор исследования Глория Бахманн.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Маркл не собирается сидеть дома с ребенком
Совсем недавно Меган Маркл родила наследника и уже заговорила о том, что не собирается сидеть дома с ребенком.
Обновлено в 10:30
Музыка
Шнуров пожелал удачи Лазареву на «Евровидении»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пожелал удачного выступления певцу Сергею Лазареву на «Евровидении».
Обновлено в 10:06
Авто
Skoda Octavia получила юбилейный пакет опций в РФ
Российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Octavia со специальным пакетом опций, приуроченным к 60-летнему юбилею модели.
Обновлено в 05:06
Экономика
Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей
С 15 по 19 мая прошлого года через банкоматы банка «Москва-сити» на Киевском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах мошенники похитили 9 млн руб.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе
Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Кино
Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию
Обновлено в 08:14
Общество
Сквер у Драмтеатра в Екатеринбурге обнесли забором
В сквере собираются строить храм святой Екатерины. Забор, выставленный по периметру сквера, горожане увидели утром 13 мая 2019 года.
Обновлено в 00:57
Общество
Голикова высказалась против сокращения майских праздников
Вице-премьер России Татьяна Голикова выступила против сокращения майских праздников.
Обновлено в 08:56
Экономика
Фонд Baring Vostok снова подал иск к банку «Восточный»
Акционер банка «Восточный» Evison Holdings (52% акций банка, принадлежит фонду Baring Vostok Майкла Калви) подал к банку иск с требованием созвать внеочередное собрание акционеров для переизбрания нового состава совета директоров.
Обновлено в 08:52
Политика
Турецкий регулятор обнаружил трещины в фундаменте АЭС «Аккую»
Регулятор атомной энергии Турции — Turkey’s Atomic Energy Authority (TAEK) — дважды выявлял трещины в бетоне фундамента АЭС «Аккую», которую строит «Росатом».
Обновлено в 09:05
Спорт
Александр Логинов и Никита Поршнев женились на биатлонистках
Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов женился на украинской биатлонистке.
Обновлено в 02:32
Футбол
В «Атлетико» полагают, что Гризманн перейдет в «Барселону»
Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн может перебраться в «Барселону» в ближайшее трансферное окно.
Обновлено в 09:24
Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Политика
Кремль уточнил свои полномочия в вопросе запрета SSJ-100
Кремль не имеет полномочий для решения вопроса по приостановке эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:40
Музыка
Николай Басков снял 20-минутный клип на песню «Караоке»
Популярный артист выпустил новый клип.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Ксения Собчак воссоединилась с сыном после долгой разлуки
Собчак не скрывает своей радости от воссоединения с наследником – по ее словам, неделя разлуки была длиною в год.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
Полковника ФСБ арестовали по делу о хищениях 400 млн рублей
По данным издания, Наумов получил более 7 млн рублей за покровительство при строительстве домов для сотрудников ФСБ в Сочи.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14