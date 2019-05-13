Рассказов: «Надеюсь, что к началу следующего сезона буду готов»Бомбардир.ру 02:55

Надеюсь, что к началу следующего сезона буду готов.

Рассказов: «Надеюсь, что к началу следующего сезона буду готов»

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Политика Французский политик призвал прекратить «антироссийскую истерию» "В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте", — заявил Меланшон.

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Политика В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.

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Общество Приморских косаток могут выпустить в течение двух месяцев Косатки и белухи, которые пока находятся в центре адаптации в приморской бухте Средней, могут быть выпущены в дикую природу в начале лета, сообщается в понедельник на официальном сайте администрации Приморского края.

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