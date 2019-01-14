Футбол
Рассказов: Айртон вписался в команду отлично, он быстрый и техничный
Рассказов: Айртон вписался в команду отлично, он быстрый и техничныйЧемпионат15:05
В современном футболе крайние защитники бегают от бровки до бровки, но кардинально ничего не поменялось. «Спартак» будет больше атаковать и во многом — через крайние фланги. Айртон вписался в команду отлично.
Чемпионат15:05
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Политика
Глава NASA согласился посетить Россию по приглашению Рогозина
Руководитель NASA Джим Брайденстайн принял предложение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина посетить Россию.
Обновлено в 19:05
Общество
Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 миллионов рублей
Истец Бестаев А.А. требует опровержения сведений, распространенных в интервью от 21 августа, которое давала Ивлеева Дудю и взыскать с обоих по 50 млн рублей — совокупно 100 млн рублей.
Обновлено в 15:04
Политика
Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Обновлено в 12:32
Происшествия
В московской квартире нашли двух маленьких истощенных девочек
Двух маленьких истощенных девочек обнаружили сотрудники экстренных служб после вскрытия двери в квартире в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, ведется розыск родителей, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:04
Политика
Россия призвала США отказаться от ультиматумов по ДРСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва призвала американские власти отказаться от ультиматумов по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 15:02
Происшествия
В Госдуму внесли проект о системах газовой безопасности в домах
В Госдуму в понедельник внесли проект поправок в Жилищный кодекс РФ, предусматривающий установку в домах автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности за счет региональных фондов капремонта.
Обновлено в 10:19
Происшествия
В Канаде 35 школьников отравились угарным газом
В канадском городе Монреаль 35 школьников были госпитализированы из-за отравления угарным газом, сообщает CTV.
Обновлено в 18:23
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле пострадали 40 человек
В результате взрыва в афганском Кабуле пострадали по меньшей мере 40 человек, они были госпитализированы, сообщает TOLO News со ссылкой на Минздрав страны.
Обновлено в 11:48
Политика
Медведев заявил о вреде длинных новогодних каникул для экономики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что длинные новогодние праздники в стране плохо влияют на экономику.
Обновлено в 11:06
Автоспорт
Экипаж Николаева опрокинулся на шестом этапе «Дакара»
Обновлено в 02:14
Политика
Тимошенко намерена поменять конституцию Украины
Обновлено в 17:55
Происшествия
В Москве на детской площадке произошло убийство
Обновлено в 18:27
Армия и оружие
На Украине назвали способ закончить войну в Донбассе
Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года.
Обновлено в 18:15
Происшествия
Обвиняемый в убийстве мэра Гданьска не признал вину
Мужчина, нанесший смертельные ножевые ранения мэру Гданьска Павлу Адамовичу, на допросе в прокуратуре не признал свою вину в убийстве политика.
Обновлено в 11:28
Энергетика
Мадуро приказал продавать за рубеж 15% нефти Венесуэлы за криптовалюту
В соответствии с распоряжением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, государственные нефтекомпании страны обязаны начать экспорт за криптовалюту петро, сообщает El Nacional.
Обновлено в 16:16
Политика
Константинопольский патриархат опубликовал томос об автокефалии ПЦУ
Обновлено в 16:58
Армия и оружие
Вице-адмирал США отметила профессионализм российских военных
Обновлено в 19:28
Общество
«Аэрофлот» снова лишил клиента привилегий из-за критики в соцсетях
Авиакомпания «Аэрофлот» в очередной раз лишила одного из своих постоянных клиентов привилегий из-за нелестных отзывов о работе перевозчика.
Обновлено в 10:58
Политика
Польша планирует построить остров в Калининградском заливе
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Мэр Гданьска умер после покушения
53-летний мэр польского города Гданьск Павел Адамович, на которого 13 января напал вооруженный ножом мужчина, умер в больнице.
Обновлено в 08:51
Политика
Мэй заявила, что Великобритания обязана реализовать Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает необходимым реализацию итогов референдума 2016 года о выходе страны из ЕС (Brexit), иначе доверие к институтам британской демократии, по ее словам, будет подорвано.
Обновлено в 02:56
Спорт
Российские гандболисты сыграли вничью с Германией на ЧМ-2019
Обновлено в 16:21
Политика
США намерены покупать у России РД-180 как минимум до 2023—2024 годов
Поставки в США российского двигателя РД-180 продолжатся по меньшей мере до 2023—2024 годов, заявил гендиректор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт NASA Майкл Бейкер.
Обновлено в 11:50
Экономика
Медведев призвал ценить поддержку Белоруссии со стороны России
Объем кредитной поддержки Белоруссии за последние годы превысил миллиарды долларов, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Пожар начался в Киево-Печерской лавре
По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу.
Обновлено в 10:47
Политика
Президент Сербии рассказал об отношениях с Россией и Путиным
7 января президент России Владимир Путин наградил сербского коллегу Александра Вучича орденом Александра Невского.
Обновлено в 18:48
Политика
Кандидатуру Иванки Трамп не выдвигали на пост главы Всемирного банка
Замглавы по коммуникациям Белого дома Джессика Дитто опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что дочь президента Дональда Трампа Иванка намерена возглавить Всемирный банк.
Обновлено в 18:16
Наука
Эксперты раскрыли опасность короткого сна
Специалисты из испанского Национального центра сердечно-сосудистых исследований рассказали, чем опасен короткий и неглубокий сон.
Обновлено в 16:56
Экономика
Реконструкция зданий Госдумы и Совфеда подорожает до 7 млрд рублей
"Реконструкция зданий Госдумы обойдется в сумму более 4 миллиардов рублей – затраты на проект повышены пятикратно (с 710 миллионов рублей до 3,4 миллиарда рублей )", - отмечает издание, добавляя, что срок реализации проекта увеличивается на два года – до 2020 года.
Обновлено в 01:42
Политика
В сенате США демократы в третий раз не пропустили закон о санкциях за помощь Сирии
Законопроект, которому не дали ход представители Демократической партии, законодательно закрепляет различные санкции против Сирии и ее ближайших союзников — России и Ирана, предусмотренные за практически любое сотрудничество с законным правительством САР, включая оказание военной помощи.
Обновлено в 19:09