Футбол
Рассказов: Айртон вписался в команду отлично, он быстрый и техничный
Рассказов: Айртон вписался в команду отлично, он быстрый и техничныйЧемпионат15:05
В современном футболе крайние защитники бегают от бровки до бровки, но кардинально ничего не поменялось. «Спартак» будет больше атаковать и во многом — через крайние фланги. Айртон вписался в команду отлично.
Чемпионат15:05
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 16:26, Ашберн
Общество
Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей
Обновлено в 15:05
Происшествия
На территории Киево-Печерской лавры загорелось здание
Обновлено в 10:48
Политика
Россия и США проведут в Женеве консультации по Договору о РСМД
Россия и США проведут во вторник в Женеве консультации в межведомственном формате по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 16:16
Политика
Опубликован текст томоса об автокефалии ПЦУ
Вселенский патриархат обнародовал текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 14:58
Автоспорт
Карякин попал в аварию на седьмом этапе «Дакара»
Российский пилот Сергей Карякин, выступающий в ралли-марафоне "Дакар" на мотовездеходе, несколько раз перевернулся во время прохождения седьмого спецучастка, сообщается на официальном сайте гонки.
Обновлено в 12:13
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты московского ЦСКА одержали победу над подмосковными "Химками" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 13:35
Энергетика
Мадуро приказал продавать за рубеж 15% нефти Венесуэлы за криптовалюту
В соответствии с распоряжением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, государственные нефтекомпании страны обязаны начать экспорт за криптовалюту петро, сообщает El Nacional.
Обновлено в 16:16
Происшествия
В московской квартире нашли двух маленьких истощенных девочек
Двух маленьких истощенных девочек обнаружили сотрудники экстренных служб после вскрытия двери в квартире в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, ведется розыск родителей, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:04
Происшествия
В Госдуму внесли проект о системах газовой безопасности в домах
В Госдуму в понедельник внесли проект поправок в Жилищный кодекс РФ, предусматривающий установку в домах автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности за счет региональных фондов капремонта.
Обновлено в 10:19
Происшествия
В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа
В результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области обрушились два этажа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Стена поврежденного взрывом жилого дома в Шахтах может обрушиться
Стена поврежденного взрывом газа жилого дома в ростовском городе Шахты может обрушиться. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Обновлено в 10:50
Политика
Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Обновлено в 12:32
Культура
Парижская опера отозвала приглашение для танцовщика Сергея Полунина
Обновлено в 15:47
Космос
Восстановить связь с телескопом «Спектр-Р» пока не удалось
Обновлено вчера в 08:29
Спорт
Российские гандболисты сыграли вничью с Германией в матче ЧМ
Мужская сборная России по гандболу в матче предварительного раунда чемпионата мира в Германии и Дании сыграла вничью с немцами.
Обновлено в 13:43
Политика
США намерены покупать у России РД-180 как минимум до 2023—2024 годов
Поставки в США российского двигателя РД-180 продолжатся по меньшей мере до 2023—2024 годов, заявил гендиректор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт NASA Майкл Бейкер.
Обновлено в 11:50
Политика
ОЗХО рекомендует признать «Новичок» запрещенным веществом
Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) рекомендовал включить боевое отравляющее вещество «Новичок», которое якобы использовалось в английском городе Солсбери для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
Обновлено в 13:43
Политика
Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора
Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.
Обновлено вчера в 14:42
Авто
ФАС разрешила «Юнисон» купить завод GM в Петербурге
Напомним, General Motors законсервировала предприятие в Петербурге в 2015 году.
Обновлено в 10:45
Политика
Медведев назвал новогодние каникулы вредными для экономики
Чрезмерно длинные новогодние каникулы вредят экономике России.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В Саранске проверяют видео сожжения флага России
Обновлено в 07:24
Происшествия
Обвиняемый в убийстве мэра Гданьска не признал вину
Мужчина, нанесший смертельные ножевые ранения мэру Гданьска Павлу Адамовичу, на допросе в прокуратуре не признал свою вину в убийстве политика.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни
Обновлено в 08:08
Наука
Недостаток сна способствует атеросклерозу
Исследователи из испанского Национального центра сердечно-сосудистых исследований (CNIC) пришли к выводу, что короткий или неглубокий сон увеличивает риск развития атеросклероза.
Обновлено в 14:58
Политика
Зачем Польша намерена построить остров в Калининградском заливе
Обновлено в 15:56
Происшествия
Российская ЛГБТ-сеть: В Чечне до смерти запытали двоих геев
В Чечне во время пыток убиты двое подозреваемых в гомосексуальности, сообщает Российская ЛГБТ-сеть.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Мэр Гданьска умер после покушения
53-летний мэр польского города Гданьск Павел Адамович, на которого 13 января напал вооруженный ножом мужчина, умер в больнице.
Обновлено в 08:51
Космос
Обозначена дата демозапуска космического корабля Crew Dragon
На 9 февраля может быть назначен запуск нового космического корабля Crew Dragon без экипажа к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 15:53
Спорт
Драчев объявил состав сборной России на этап КМ в Рупольдинге
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал состав сборной России на этап Кубка мира в Рупольдинге, передает "Светский спорт".
Обновлено в 12:33
Политика
МИД России объяснил переименование Македонии
Решение парламента Македонии о переименовании страны навязано извне и не является выражением воли народа.
Обновлено в 08:23