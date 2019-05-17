Происшествия
Расшифрованы черные ящики сгоревшего в Шереметьево SSJ-100Lenta.ru 15:50
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку черных ящиков пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся после приземления в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте комитета.
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Здоровье
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Нередко люди не догадываются о проблемах с печенью, так как этот орган не подает болевых сигналов, однако есть несколько признаков, которые могут свидетельствовать о болезнях печени, пишет «Медикфорум».
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РАН передумала делать патриарха и Матвиенко почетными профессорами
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Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области
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В Венесуэле заявили о готовности сесть за стол переговоров с США
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Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
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Баскетболисты ЦСКА победили мадридский «Реал» и вышли в финал Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский "Реал" со счетом 95:90 в полуфинальном матче "Финала четырех" Евролиги.
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Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что вернулся на Украину по семейным обстоятельствам.
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Финал «Игры престолов» потребовали переснять
На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.
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Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
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В Саратове полицейский сбил насмерть подростка
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Политика
Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»
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Тактаров прокомментировал слова Пускепалиса о «плохих русских» в Голливуде
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Вице-канцлера Австрии уличили в компрометирующей связи с россиянкой
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В Белоруссии приостановили транзит российской нефти в направлении Украины. Об этом сообщает концерн "Белнефтехим".
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Чистая прибыль Мосбиржи в I квартале снизилась до 3,1 млрд рублей
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