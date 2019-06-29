Автоспорт

Расселл получил наказание за инцидент с КвятомМатч ТВ вчера в 14:08

Расселл признан виновным в блокировке российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята, который находился на быстром круге, и лишен трех позиций в воскресной гонке. В квалификации Расселл показал 19-е время.
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Джордж Расселл: «Извиняюсь перед Квятом, но там не было ничего преднамеренного»

Матч ТВвчера в 14:44
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Общество

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Соглашение об ассоциации с ЕС только навредило Украине, потому что европейские страны думают лишь о своей выгоде и пользуются Киевом, заявил 28 июня депутат Верховной рады Михаил Поплавский.
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Политика

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Победу техническим нокаутом одержал французский спортсмен. Бой продлился чуть больше минуты.
Обновлено вчера в 23:55
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Обновлено вчера в 20:18
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Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 22:41
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Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»

"Денис Глушаков, подписавший сегодня контракт с клубом, прибыл поздно вечером и первую тренировку проведёт в воскресенье", - говорится в сообщении "Ахмата".
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Обновлено вчера в 23:26
Общество

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