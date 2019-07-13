Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении ВильнюсаLenta.ru вчера в 17:59
Минобороны России создало на своем сайте мультимедийный проект, посвященный 75-й годовщине освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков. В нем впервые опубликован ряд рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны.
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Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
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Одна из древнейших в Египте "ломаная" пирамида фараона Снофру впервые открыта в субботу для посещения после реставрации и работ по благоустройству, передает корреспондент РИА Новости.
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Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
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Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне
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Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
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В верхней части дисплея, в небольшом вырезе, расположат селфи-камеру на 32 мегапикселя.
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Футбол
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Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что ему диагностировали лейкемию.
Обновлено в 11:19
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Известный турецкий кондитер Хасан Аджар решил испечь пирог для президента России Владимира Путина в честь поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
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Футбол
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Обновлено в 11:37
Спорт
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Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин заявил о том, что ему отказали в регистрации на выборы в Московскую городскую думу из-за превышения количества недействительных подписей избирателей.
Обновлено в 11:01
Транспорт
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Технологии
3D-художник показал, как могут выглядеть Fable 4 и Fallout 76 на Unreal Engine 4
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В Башкирии в ДТП погибли четверо дорожных рабочих
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В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
Обновлено в 10:32
Происшествия
В аварии на Митрофаньевском шоссе погибла женщина
В результате водитель «Ниссана», мужчина 1967 года рождения был госпитализирован в состоянии средней тяжести, а его 44-летняя пассажирка погибла.
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