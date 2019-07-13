Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении ВильнюсаLenta.ru вчера в 17:59

Минобороны России создало на своем сайте мультимедийный проект, посвященный 75-й годовщине освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков. В нем впервые опубликован ряд рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны.
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Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса

Газета.Ru04:25

Рассекречены документы об освобождении Вильнюса

Lenta.ruвчера в 17:59

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса в 1944 году

РБКвчера в 17:00

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса

РИА Новостивчера в 17:09

Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Вильнюса от фашистских захватчиков

ФАНвчера в 17:02

Минобороны обнародовало документы к 75-летию освобождения Вильнюса

ТАССвчера в 17:45

Минобороны России обнародовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков

ТК Звездавчера в 17:04
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Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 10:59
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
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Общество

В Египте уникальную «ломаную» пирамиду открыли для туристов

Одна из древнейших в Египте "ломаная" пирамида фараона Снофру впервые открыта в субботу для посещения после реставрации и работ по благоустройству, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:50
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Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
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Наука

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При движении по скале, робот сразу проводил анализ пород, среди которых он и обнаружил окаменелый строматолит, возрастом около 500 млн лет.
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Музыка

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Известный российский певец Валерий Леонтьев дал свой последний концерт на большой эстраде, выступив на фестивале «Славянский базар».
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Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

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Политика

Путин подписал указ об отставке губернатора Севастополя

Указом президента России Владимира Путина губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников освобожден от занимаемой должности.
Обновлено 11 июля в 12:36
Происшествия

Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне

Четверо военнослужащих пострадали в субботу при возгорании во время заправки автоцистерны топливом, сообщили в командовании Саратовского гарнизона.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки

6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Политика

От СБУ потребовали арестовать Медведчука

Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 12:03
Общество

Москвичей предупредили об опасном тумане

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Зеленский поздравил с днем рождения осужденного за терроризм Сенцова

Обновлено в 12:19
Гаджеты

Xiaomi Mi A3 получит 6-дюймовый экран и селфи-камеру на 32Мп

В верхней части дисплея, в небольшом вырезе, расположат селфи-камеру на 32 мегапикселя.
Обновлено в 05:19
Футбол

Михайлович сообщил, что болен лейкемией

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что ему диагностировали лейкемию.
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Турецкий кондитер испечет пирог для Путина в честь доставки С-400

Известный турецкий кондитер Хасан Аджар решил испечь пирог для президента России Владимира Путина в честь поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 21:30
Футбол

«Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции

«Краснодар» на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Маркусом Бергом. Соглашение рассчитано на один сезон.
Обновлено в 07:57
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У берегов США шторм «Барри» усилился до урагана

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Происшествия

Появилось видео обстрела телеканала «112 Украина» из гранатомета

Обновлено в 06:05
Авто

Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером

Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено в 00:11
Происшествия

Туристический автобус попал в аварию в Японии, пострадал 21 человек

Обновлено в 02:38
Футбол

«Урал» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

Обновлено в 11:37
Спорт

Булыкину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму

Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин заявил о том, что ему отказали в регистрации на выборы в Московскую городскую думу из-за превышения количества недействительных подписей избирателей.
Обновлено в 11:01
Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаков

Московский городской суд отменил штраф, назначенный Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера.
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Технологии

3D-художник показал, как могут выглядеть Fable 4 и Fallout 76 на Unreal Engine 4

Мозес Сентфлер, 3D-художник из CyberConnect2 Montreal, поделился видео, которое демонстрирует окружение из неанонсированной Fable 4, реализованное на движке Unreal Engine 4. В ролике показано создание уровня от самых основ до финального рендера.
Обновлено в 09:20
Технологии

Названы основные способы кражи данных и денег россиян

Специалисты из компаний, занимающихся информационной безопасностью, рассказали журналистам, какие способы кражи персональных данных и денег россиян чаще всего применяют злоумышленники.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В Башкирии в ДТП погибли четверо дорожных рабочих

Четыре человека погибли и трое получили травмы в результате аварии, произошедшей на 112-м километре автодороги Уфа - Оренбург на территории Стерлитамакского района.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес

Россиянки набросились на разбившую семью Шейк и Купера Гагу

В начале стало известно, что Шейк рассталась с Купером и покинула его дом вместе с дочерью, а уже через месяц западные СМИ сообщили, что в апартаменты въехала Леди Гага.
Обновлено в 12:31
Политика

В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина

Обновлено в 10:32
Происшествия

В аварии на Митрофаньевском шоссе погибла женщина

В результате водитель «Ниссана», мужчина 1967 года рождения был госпитализирован в состоянии средней тяжести, а его 44-летняя пассажирка погибла.
Обновлено в 09:54
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