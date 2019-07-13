Минобороны России создало на своем сайте мультимедийный проект, посвященный 75-й годовщине освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков. В нем впервые опубликован ряд рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны.

Общество Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.

Политика Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.

Общество В Египте уникальную «ломаную» пирамиду открыли для туристов Одна из древнейших в Египте "ломаная" пирамида фараона Снофру впервые открыта в субботу для посещения после реставрации и работ по благоустройству, передает корреспондент РИА Новости.

Теннис Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.

Наука Робот-скалолаз нашёл в Долине Смерти окаменелость из палеозоя При движении по скале, робот сразу проводил анализ пород, среди которых он и обнаружил окаменелый строматолит, возрастом около 500 млн лет.

Музыка Валерий Леонтьев завершил карьеру концертом на «Славянском базаре» Известный российский певец Валерий Леонтьев дал свой последний концерт на большой эстраде, выступив на фестивале «Славянский базар».

Политика Путин подписал указ об отставке губернатора Севастополя Указом президента России Владимира Путина губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников освобожден от занимаемой должности.

Происшествия Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне Четверо военнослужащих пострадали в субботу при возгорании во время заправки автоцистерны топливом, сообщили в командовании Саратовского гарнизона.

Происшествия Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки 6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.

Политика От СБУ потребовали арестовать Медведчука Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

Футбол Михайлович сообщил, что болен лейкемией Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что ему диагностировали лейкемию.

Политика Турецкий кондитер испечет пирог для Путина в честь доставки С-400 Известный турецкий кондитер Хасан Аджар решил испечь пирог для президента России Владимира Путина в честь поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.

Футбол «Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции «Краснодар» на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Маркусом Бергом. Соглашение рассчитано на один сезон.

Авто Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.

Спорт Булыкину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин заявил о том, что ему отказали в регистрации на выборы в Московскую городскую думу из-за превышения количества недействительных подписей избирателей.

Транспорт Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаков Московский городской суд отменил штраф, назначенный Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера.

Технологии 3D-художник показал, как могут выглядеть Fable 4 и Fallout 76 на Unreal Engine 4 Мозес Сентфлер, 3D-художник из CyberConnect2 Montreal, поделился видео, которое демонстрирует окружение из неанонсированной Fable 4, реализованное на движке Unreal Engine 4. В ролике показано создание уровня от самых основ до финального рендера.

Технологии Названы основные способы кражи данных и денег россиян Специалисты из компаний, занимающихся информационной безопасностью, рассказали журналистам, какие способы кражи персональных данных и денег россиян чаще всего применяют злоумышленники.

Происшествия В Башкирии в ДТП погибли четверо дорожных рабочих Четыре человека погибли и трое получили травмы в результате аварии, произошедшей на 112-м километре автодороги Уфа - Оренбург на территории Стерлитамакского района.

Шоу-бизнес Россиянки набросились на разбившую семью Шейк и Купера Гагу В начале стало известно, что Шейк рассталась с Купером и покинула его дом вместе с дочерью, а уже через месяц западные СМИ сообщили, что в апартаменты въехала Леди Гага.