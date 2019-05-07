Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении СевастополяLenta.ru 07:00
Минобороны России опубликовало материалы, посвященные освобождению Севастополя 9 мая 1944 года. Ранее не публиковавшиеся снимки и документы размещены на сайте ведомства.
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В Севастополе на 35-й береговой батарее пройдет День последнего выстрела
Независимое телевидение Севастополявчера в 08:55
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Происшествия
Названы ошибки экипажа сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
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«Лаборатория Касперского» стала совладельцем разработчика «Мой офис»
«Лаборатория Касперского» купила 29,5% российской компании «Новые облачные технологии» (НОТ) — она разрабатывает «российский Microsoft Office» «Мой Офис».
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Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.
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Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал, как проходила эвакуация
Олег Молчанов - пассажир загоревшегося лайнера SSJ-100, совершившего экстренную посадку в Шереметьево 5 мая, рассказал, как проходила эвакуация из самолета.
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Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
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Общество
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Обновлено в 07:23
Авто
Названы самые популярные марки авто с пробегом в Санкт-Петербурге
По данным аналитического агентства "Автостат", лидирующую позицию среди брендов на вторичном рынке Северной столицы по итогам первых трёх месяцев 2019-го завоевал немецкий Volkswagen с результатом 3 098 перепроданных машин.
Обновлено в 03:33
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Вооруженную группировку поклонников Гитлера разоблачили в России
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Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
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Шоу-бизнес
Эмин Агаларов рассказал, как воспитывает своих детей
Эмин Агаларов с 4-месячной дочерью Рассказал Эмин Агаларов и о том, как воспитывает старших детей.
Обновлено в 05:21
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Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца
Обновлено вчера в 09:54
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Накануне в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung появилась статья Елены Чижовой, в которой писательница утверждает, что Сталин ненавидел Ленинград, а потому способствовал планам Гитлера уничтожить город.
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Политика
Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Общество
Генеральная репетиция парада Победы пройдет на Красной площади
Более 13 тыс. военных, свыше 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета примут участие во вторник в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 17:22
Авто
Опубликованы результаты краш-теста Lada Xray Cross
Специалисты провели фронтальный краш-тест вседорожного хэтчбэка Lada Xray Cross.
Обновлено вчера в 08:54
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Семьям погибших в Шереметьево выплатят по 9 миллионов
Обновлено в 06:56
Здоровье
Названы полезные свойства 5 видов зелени
Обновлено вчера в 09:50
Политика
Песков рассказал, как Путин проведет майские праздники
Президент России Владимир Путин примет участие в ряде мероприятий в предстоящие майские праздники, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Роды Меган Маркл пошли не так, как она планировала
Букингемский дворец сообщил о начале родов Меган в обед, когда ребенок уже появился на свет.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».
Обновлено вчера в 15:43
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Skoda анонсировала обновленный Superb
Компания Skoda анонсировала премьеру обновленной флагманской модели Superb.
Обновлено в 02:39
Политика
Савченко заявила, что ее жизни угрожает опасность
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Происшествия
Опубликовано видео вооруженного нападения на бизнесмена в Балашихе
В Сети появилось видео нападения на мужчину в одном из дворов Балашихи.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Десятки исков подано против больницы, где дети заразились гепатитом С
6 мая в городском суде Благовещенска состоялось заседание по первому иску — рассматривалось заявление матери двухлетней девочки, которая лечилась в больнице с октября 2017 года по март 2018 года.
Обновлено в 07:31
Экономика
В Минэкономразвития рассказали о причинах укрепления рубля
С начала 2019 года рубль укрепился на 7,3% по отношению к доллару.
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Наука
Найдены древние наркотики для общения с духами
Некоторые из ингредиентов использовались для приготовления аяхуаски — галлюциногенного напитка, применяемого для общения с духами.
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Политика
Генпрокурор Украины объяснил неявку Порошенко на допрос
Действующий президент Украины Петр Порошенко во вторник не явился в ГПУ на допрос по делу о расстрелах на Майдане из-за неотложных государственных дел, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 06:35