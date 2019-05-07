Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении СевастополяLenta.ru 07:00

Минобороны России опубликовало материалы, посвященные освобождению Севастополя 9 мая 1944 года. Ранее не публиковавшиеся снимки и документы размещены на сайте ведомства.
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Минобороны РФ впервые опубликовало снимки освобождённого Севастополя

RT на русском01:44

На сайте Минобороны России открыт мультимедийный раздел с архивными историческими документами, посвященными 75-й годовщине освобождения Севастополя

ТК Звездавчера в 22:10

Минобороны рассказало о панике в вермахте при освобождении Севастополя

РИА Новостивчера в 22:16

Минобороны опубликовало документы об освобождении Севастополя от гитлеровцев

ТАССвчера в 22:05

Гитлеровский врач: «русские взломали немецкую оборону»

Вести.Севастополь03:05

В Севастополе на 35-й береговой батарее пройдет День последнего выстрела

Независимое телевидение Севастополявчера в 08:55

Севастополь: размышления на 5-летие воссоединения с Россией

ИА REXвчера в 09:37
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Происшествия

Названы ошибки экипажа сгоревшего в Шереметьево SSJ 100

Обновлено в 07:06
Технологии

«Лаборатория Касперского» стала совладельцем разработчика «Мой офис»

«Лаборатория Касперского» купила 29,5% российской компании «Новые облачные технологии» (НОТ) — она разрабатывает «российский Microsoft Office» «Мой Офис».
Обновлено в 04:01
Происшествия

МАК начал расшифровывать черные ящики с SSJ100

Обновлено вчера в 05:35
Происшествия

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Выживший пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал, как проходила эвакуация

Олег Молчанов - пассажир загоревшегося лайнера SSJ-100, совершившего экстренную посадку в Шереметьево 5 мая, рассказал, как проходила эвакуация из самолета.
Обновлено в 07:10
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Авто

Названы самые популярные марки авто с пробегом в Санкт-Петербурге

По данным аналитического агентства "Автостат", лидирующую позицию среди брендов на вторичном рынке Северной столицы по итогам первых трёх месяцев 2019-го завоевал немецкий Volkswagen с результатом 3 098 перепроданных машин.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Вооруженную группировку поклонников Гитлера разоблачили в России

Группировку поклонников Адольфа Гитлера разоблачили в Центральном федеральном округе России накануне празднования Дня Победы.
Обновлено в 06:24
Общество

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов рассказал, как воспитывает своих детей

Эмин Агаларов с 4-месячной дочерью Рассказал Эмин Агаларов и о том, как воспитывает старших детей.
Обновлено в 05:21
Происшествия

На вокзале Волгограда лифт раздавил директора лифтовой компании

Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес

Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца

Обновлено вчера в 09:54
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Накануне в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung появилась статья Елены Чижовой, в которой писательница утверждает, что Сталин ненавидел Ленинград, а потому способствовал планам Гитлера уничтожить город.
Обновлено в 06:12
Политика

Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Общество

Генеральная репетиция парада Победы пройдет на Красной площади

Более 13 тыс. военных, свыше 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета примут участие во вторник в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 17:22
Авто

Опубликованы результаты краш-теста Lada Xray Cross

Специалисты провели фронтальный краш-тест вседорожного хэтчбэка Lada Xray Cross.
Обновлено вчера в 08:54
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Семьям погибших в Шереметьево выплатят по 9 миллионов

Обновлено в 06:56
Здоровье

Названы полезные свойства 5 видов зелени

Обновлено вчера в 09:50
Политика

Песков рассказал, как Путин проведет майские праздники

Президент России Владимир Путин примет участие в ряде мероприятий в предстоящие майские праздники, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес

Роды Меган Маркл пошли не так, как она планировала

Букингемский дворец сообщил о начале родов Меган в обед, когда ребенок уже появился на свет.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».
Обновлено вчера в 15:43
Авто

Skoda анонсировала обновленный Superb

Компания Skoda анонсировала премьеру обновленной флагманской модели Superb.
Обновлено в 02:39
Политика

Савченко заявила, что ее жизни угрожает опасность

Обновлено в 07:13
Происшествия

Опубликовано видео вооруженного нападения на бизнесмена в Балашихе

В Сети появилось видео нападения на мужчину в одном из дворов Балашихи.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Десятки исков подано против больницы, где дети заразились гепатитом С

6 мая в городском суде Благовещенска состоялось заседание по первому иску — рассматривалось заявление матери двухлетней девочки, которая лечилась в больнице с октября 2017 года по март 2018 года.
Обновлено в 07:31
Экономика

В Минэкономразвития рассказали о причинах укрепления рубля

С начала 2019 года рубль укрепился на 7,3% по отношению к доллару.
Обновлено в 07:21
Наука

Найдены древние наркотики для общения с духами

Некоторые из ингредиентов использовались для приготовления аяхуаски — галлюциногенного напитка, применяемого для общения с духами.
Обновлено в 06:06
Политика

Генпрокурор Украины объяснил неявку Порошенко на допрос

Действующий президент Украины Петр Порошенко во вторник не явился в ГПУ на допрос по делу о расстрелах на Майдане из-за неотложных государственных дел, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 06:35
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