В Сети случайно рассекретили рендер интерьера обновленной Lada Vesta. Изображение салона на несколько секунд появилось в ролике о новой Lada Granta видеоблогера Энергетика Сергея Николаева. В свою очередь фотографией с ним поделился подписчик, который нашел рендер на одном из форумов Lada Vesta.

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