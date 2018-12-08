Авто

Рассекречен салон новой Lada Vesta
Российская газета
вчера в 08:34

В Сети случайно рассекретили рендер интерьера обновленной Lada Vesta. Изображение салона на несколько секунд появилось в ролике о новой Lada Granta видеоблогера Энергетика Сергея Николаева. В свою очередь фотографией с ним поделился подписчик, который нашел рендер на одном из форумов Lada Vesta.
Российская газетавчера в 08:34

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В сети случайно рассекретили салон новой Lada Vesta

Петербургский дневник01:21

Блогер случайно рассекретил новый интерьер Lada Vesta

Мойка7800:33

Рендер нового интерьера Lada Vesta случайно рассекретили

РИА Новостивчера в 20:34

В Сети случайно рассекретили салон новой LADA Vesta

CarsWeek.ruвчера в 11:19

Блогер случайно показал салон новой Lada Vesta

Life.ruвчера в 10:10

Блогер показал салон новой Lada Vesta

News.ruвчера в 08:51

Рассекречен салон новой Lada Vesta

Российская газетавчера в 08:34
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 01:46, Ашберн
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