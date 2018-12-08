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В Сети случайно рассекретили рендер интерьера обновленной Lada Vesta. Изображение салона на несколько секунд появилось в ролике о новой Lada Granta видеоблогера Энергетика Сергея Николаева. В свою очередь фотографией с ним поделился подписчик, который нашел рендер на одном из форумов Lada Vesta.
Российская газетавчера в 08:34
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