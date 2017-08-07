Финансы
Рассчитывать на помощь нефти в текущей ситуации не приходится. В целом, в нашем базовом прогнозе до конца декабря у рубля есть высокий шанс протестировать отметку 70 к доллару, от которой он звонко отскочит в район 68-68,20 за доллар или 78,60-78,80 за евро.
Российская газетавчера в 23:42
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с чего всё началось
В следующий раз отметку 70 рубль увидит в первые дни после новогодних каникул, после чего вновь произойдет укрепление - но уже до более скромных уровней 69,00-69,20 за доллар.Российская газетавчера в 23:42
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 09:03, Ашберн
Финансы
Нацбанк Белоруссии объявил о новых мерах по дедолларизации
Меры, указывает регулятор, нацелены на дальнейшую дедолларизацию экономики Белоруссии и одновременно либерализацию валютных отношений.
Обновлено вчера в 10:32
Финансы
Александр Виноградов: «Посыпаться ситуация может уже весной 2019 года»
Для привычно сонного предрождественского отрезка времени экономическая ситуация в стране и в мире просто зашкаливает от потока новостей, констатирует обозреватель «БИЗНЕС Online» Александр Виноградов.
Обновлено в 01:53
Финансы
Заемщики хотят взять кредит на свадьбу бывшей жене и операцию крысе
Можно взять кредит, но главное заранее рассчитать, сможете ли вы его вернуть и не станут ли платежи обременительными для бюджета.
Обновлено вчера в 17:00
Финансы
ЦБ ужесточит требования по выдаче потребкредитов
Совет директоров Банка России решил повысить на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банкам необходимо предоставлять после 1 апреля 2019 года.
Обновлено 21 декабря в 15:45
Финансы
Украина получила первый транш от МВФ по новой программе
Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях Stand-By Arrangement (SBA), сообщает пресс-служба Нацбанка.
Обновлено 21 декабря в 03:47
Финансы
ЦБ провел стресс-тестирование российского финрынка
Процедура стресс-тестирования базировалась на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков за декабрь 2018 г. Были сопоставлены результаты и проведена сравнительная оценка изменений устойчивости рынков по сравнению с предыдущими периодами проведения комплексного стресс-тестирования за IV квартал 2016 г. и за IV квартал 2017 г.
Обновлено 21 декабря в 07:16
Финансы
ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 б.п
Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания 18-19 декабря приняла решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 2, 25-2, 50 % годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).
Обновлено 20 декабря в 00:17
Финансы
«Промсвязьбанк» в мае получит из банков первый транш кредитов ОПК
"Промсвязьбанк" (ПСБ), опорный банк оборонных предприятий, до мая получит из банков первый транш кредитов, выданных Оборонно-промышленному комплексу (ОПК), заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено 21 декабря в 08:36
Финансы
В Минстрое заявили, что не оставят застройщиков наедине с банками
Одной из задач министерства строительства и ЖКХ в рамках перехода долевого строительства жилья на систему эскроу-счета станет задача не оставить российских застройщиков наедине с ЦБ и банками, заявил в пятницу журналистам заместитель главы ведомства Никита Стасишин.
Обновлено 21 декабря в 13:00
Финансы
Денежная база в России выросла за неделю на 162,5 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 14 декабря составил 10 трлн 378,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
Обновлено 21 декабря в 03:06
Финансы
«Укргазбанк» получил кредит в размере 15 млн евро
Кредит в размере 15 млн евро получил «Укргазбанк» от одного из евросоюзных банков, сообщает 21 декабря «112 Украина».
Обновлено 21 декабря в 16:12
Финансы
Рубль обвалился до минимума с сентября
Рубль из-за обвального падения нефтяных цен обвалился до минимума с сентября.
Обновлено 21 декабря в 07:11
Финансы
ЦБ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля
Российский лидер Владимир Путин считает, что Центробанку РФ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля.
Обновлено 20 декабря в 07:44
Финансы
Биржа фондового центра «Астана» вошла в федерацию евро-азиатских бирж
Председатель правления AIX Тим Беннетт добавил, что биржа МФЦА поддерживает Федерации евро-азиатских фондовых бирж в развитии рынков капитала в регионе.
Обновлено 21 декабря в 05:10
Финансы
Газпромбанк рассчитывает до конца года получить от «Газпрома» 10 млрд рублей капитала
Газпромбанк (ГПБ) до конца 2018 года рассчитывает получить от своего основного акционера - "Газпрома" - бессрочные субординированные депозиты в размере 10 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Обновлено 21 декабря в 10:41