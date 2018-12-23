В следующий раз отметку 70 рубль увидит в первые дни после новогодних каникул, после чего вновь произойдет укрепление - но уже до более скромных уровней 69,00-69,20 за доллар.

с чего всё началось

Рассчитывать на помощь нефти в текущей ситуации не приходится. В целом, в нашем базовом прогнозе до конца декабря у рубля есть высокий шанс протестировать отметку 70 к доллару, от которой он звонко отскочит в район 68-68,20 за доллар или 78,60-78,80 за евро.

Рассчитаны курсы доллара и евро после новогодних праздников

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