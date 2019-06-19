Происшествия
Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьеве полицейский уволенRT на русском 06:49
Капитан полиции, распространивший видеозапись катастрофы Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, уволен. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских, получивший ответ МВД на свой запрос по поводу утечки видео.
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с чего всё началось
Данный поступок противоречит требованиям, предъявляемым к профессиональному поведению и нравственно-этическим основам служебной деятельности в правоохранительных органах, — написал он на своей странице в Facebook.News.ru02:57
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МВД уволило полицейского за видео горящего «Суперджета», которое он переснял с камер наблюдения
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