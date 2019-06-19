Происшествия

Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьеве полицейский уволенRT на русском 06:49

Капитан полиции, распространивший видеозапись катастрофы Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, уволен. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских, получивший ответ МВД на свой запрос по поводу утечки видео.
Читать в источнике
с чего всё началось
Данный поступок противоречит требованиям, предъявляемым к профессиональному поведению и нравственно-этическим основам служебной деятельности в правоохранительных органах, — написал он на своей странице в Facebook
.
News.ru02:57

Подробнее о событии

Автора ролика с горящим SSJ-100 уволили из полиции

Газета.Ru07:15

МВД наказало двух полицейских, распространивших запись авиакатастрофы SSJ

Вести.Ru05:05

Трагедию Sukhoi Superjet раскрыли два капитана полиции

Уралинформбюровчера в 10:09

Полицейских, сливших в интернет видео трагедии с Sukhoi Superjet в Шереметьево, наказали

URA.Ruвчера в 09:18

МВД уволило полицейского за видео горящего «Суперджета», которое он переснял с камер наблюдения

Екатеринбург Онлайнвчера в 12:02

Двух полицейских наказали за утечку видео гибели SSJ в «Шереметьево»

Интерфакс04:26

По запросу уральского депутата Госдумы наказаны авторы видео катастрофы SSJ-100

Znak.comвчера в 10:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 10:13, Вашингтон
Происшествия

Самолет с французами совершил вынужденную посадку в поле в Башкирии

Обновлено в 08:45
Политика

Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек

Обновлено в 08:57
Политика

На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 07:37
Экономика

Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции

Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете необоснованного повышения цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:37
Футбол

Хуммельс вернулся в дортмундскую «Боруссию»

Обновлено в 08:56
Происшествия

На Урале загорелся склад в воинской части

Склад с военным имуществом загорелся на территории воинской части в Свердловской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Обновлено в 09:32
Политика

Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек

Обновлено в 08:57
Политика

Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Неизвестные пытались поджечь ратушу, суд и вокзал в австрийском Граце

По данным полиции, целью нападавших стали ратуша, городской суд, здание областного управления города Грац и вокзал.
Обновлено в 08:44
Экономика

Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Политика

Госдума одобрила признание ветеранами служивших в армии Украины

Одобренный парламентом законопроект предлагает включать в необходимый для получения ветеранского звания 20-летний стаж службу в Вооруженных силах Украины, но лишь для тех, кто проходил ее на территории Крыма (в бытность его украинским) и постоянно проживал в Крыму на момент принятия полуострова в состав России.
Обновлено в 09:33
Политика

Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 10:25
Политика

Совет Думы подготовит возвращение российской делегации в ПАСЕ

Два сценария Если 24 июня ПАСЕ примет резолюцию о равноправии всех делегаций, где прописаны права национальных делегаций быть представленными в Ассамблее, голосовать и выступать, то до конца дня российская делегация подает заявку на подтверждение полномочий.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Сильное землетрясение произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Японии, есть пострадавшие.
Обновлено вчера в 21:44
Кино

В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»

Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Космос

У звезды Тигардена обнаружено два аналога Земли

В рамках проекта CARMENES по поиску потенциально обитаемых миров у близлежащих красных карликов астрономы обнаружили две экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды Тигардена, каждая из которых немногим превосходит по размеру Землю и может содержать на поверхности жидкую воду.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

Сразу три дагестанских газеты выйдут с одинаковыми обложками

Номера, на первой полосе которых будет написано "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев", появятся в эту пятницу.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

Шойгу назвал срок завершения модернизации системы ПРО Москвы

Модернизация системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы завершится к 2022 году.
Обновлено в 09:40
Политика

Крым уже технологически не сможет обрабатывать днепровскую воду

Крымские обслуживающие предприятия уже технологически не смогут обрабатывать воду из Днепра, которая ранее поставлялась по Северо-Крымскому каналу.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие

В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар. После этого США обвинили Иран в нападении на суда.
Обновлено в 07:31
Происшествия

В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ

Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
Обновлено в 03:36
Кино

Опрос: Американцы назвали Кристиана Бэйла любимым Бэтменом

Обновлено в 04:32
Общество

Сочинский дельфинарий оштрафовали на 37 млн рублей за отлов косаток

Обновлено в 03:16
Кино

Козловский не боится сравнения его фильма с сериалом «Чернобыль»

Данила Козловский рассказал журналистам, что не боится сравнения своего будущего фильма о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции с мини-сериалом канала HBO «Чернобыль».
Обновлено в 04:32
Общество

Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину

Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес

Александр Цекало устроил сюрприз молодой жене на ее день рождения

Александр Цекало организовал небольшую вечеринку в честь дня рождения своей молодой жены Дарины Эрвин.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

Ирина Медведева впервые стала мамой

Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Королевский кортеж принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил пенсионерку

Британская пенсионерка Ирэн Мэйор была сбита полицейским на мотоцикле из кортежа принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон, когда те направлялись в Виндзорский замок на церемонию Ордена Подвязки.
Обновлено в 06:31
Футбол

Федун заявил, что Боккетти покинет «Спартак»

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал, кто покинет команду в летнее трансферное окно.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов не поздравил старшую дочь с 10-летием в Instagram

Вчера старшая дочь Дмитрия Тарасова Ангелина праздновала свое 10-летие.
Обновлено в 08:41
Как работают Яндекс.Новости?
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"Больше новостей по теме
Главное