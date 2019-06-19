Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьеве полицейский уволенRT на русском 06:49

с чего всё началось

Капитан полиции, распространивший видеозапись катастрофы Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, уволен. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских, получивший ответ МВД на свой запрос по поводу утечки видео.

Политика На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.

Экономика Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете необоснованного повышения цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции.

Происшествия На Урале загорелся склад в воинской части Склад с военным имуществом загорелся на территории воинской части в Свердловской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Политика Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.

Происшествия Неизвестные пытались поджечь ратушу, суд и вокзал в австрийском Граце По данным полиции, целью нападавших стали ратуша, городской суд, здание областного управления города Грац и вокзал.

Экономика Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.

Политика Госдума одобрила признание ветеранами служивших в армии Украины Одобренный парламентом законопроект предлагает включать в необходимый для получения ветеранского звания 20-летний стаж службу в Вооруженных силах Украины, но лишь для тех, кто проходил ее на территории Крыма (в бытность его украинским) и постоянно проживал в Крыму на момент принятия полуострова в состав России.

Политика Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика Совет Думы подготовит возвращение российской делегации в ПАСЕ Два сценария Если 24 июня ПАСЕ примет резолюцию о равноправии всех делегаций, где прописаны права национальных делегаций быть представленными в Ассамблее, голосовать и выступать, то до конца дня российская делегация подает заявку на подтверждение полномочий.

Происшествия Сильное землетрясение произошло в Японии Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Японии, есть пострадавшие.

Космос У звезды Тигардена обнаружено два аналога Земли В рамках проекта CARMENES по поиску потенциально обитаемых миров у близлежащих красных карликов астрономы обнаружили две экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды Тигардена, каждая из которых немногим превосходит по размеру Землю и может содержать на поверхности жидкую воду.

Происшествия Сразу три дагестанских газеты выйдут с одинаковыми обложками Номера, на первой полосе которых будет написано "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев", появятся в эту пятницу.

Политика Крым уже технологически не сможет обрабатывать днепровскую воду Крымские обслуживающие предприятия уже технологически не смогут обрабатывать воду из Днепра, которая ранее поставлялась по Северо-Крымскому каналу.

Армия и оружие В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар. После этого США обвинили Иран в нападении на суда.

Кино Козловский не боится сравнения его фильма с сериалом «Чернобыль» Данила Козловский рассказал журналистам, что не боится сравнения своего будущего фильма о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции с мини-сериалом канала HBO «Чернобыль».

Шоу-бизнес Александр Цекало устроил сюрприз молодой жене на ее день рождения Александр Цекало организовал небольшую вечеринку в честь дня рождения своей молодой жены Дарины Эрвин.

Шоу-бизнес Ирина Медведева впервые стала мамой Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.

Происшествия Королевский кортеж принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил пенсионерку Британская пенсионерка Ирэн Мэйор была сбита полицейским на мотоцикле из кортежа принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон, когда те направлялись в Виндзорский замок на церемонию Ордена Подвязки.