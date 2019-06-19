Происшествия
Распространившего видео катастрофы SSJ100 полицейского уволилиРИА Новости 05:25
Видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево распространили два капитана полиции, один из них уволен, сообщил депутат Госдумы РФ Андрея Альшевских со ссылкой на официальный ответ МВД на свой запрос, скан которого он опубликовал в Facebook.
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с чего всё началось
Данный поступок противоречит требованиям, предъявляемым к профессиональному поведению и нравственно-этическим основам служебной деятельности в правоохранительных органах, — написал он на своей странице в Facebook.News.ru02:57
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МВД уволило полицейского за видео горящего «Суперджета», которое он переснял с камер наблюдения
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Znak.comвчера в 10:05
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