Распространившего видео катастрофы SSJ100 полицейского уволилиРИА Новости 05:25

с чего всё началось

Видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево распространили два капитана полиции, один из них уволен, сообщил депутат Госдумы РФ Андрея Альшевских со ссылкой на официальный ответ МВД на свой запрос, скан которого он опубликовал в Facebook.

Происшествия Объявлена дата суда по делу о крушении МН17 Суд по делу о крушении Boeing 777 рейса МН17 в Донбассе в 2014 пройдет в Нидерландах, сообщает РИА "Новости".

Хоккей Генменеджер «Динамо»: не собираемся обменивать Шипачева Генеральный менеджер московского хоккейного клуба "Динамо" Виктор Меркулов заявил, что клуб не собирается обменивать форварда Вадима Шипачева.

Происшествия В Москве произошла массовая драка у метро На востоке Москвы произошла массовая драка на ножах.

Армия и оружие Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

Политика Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.

Армия и оружие Минобороны Украины перестало называть Зеленского уклонистом Военную службу в Вооружённых Силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014–2015 годов не призывался, — сказано в ответе на запрос.

Происшествия В Подмосковье обрушился автомобильный мост через реку Часть автомобильного моста через реку Лама в Московской области обрушилась, не выдержав проезжавшего грузовика.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.

Политика Госдума приняла закон о выращивании мака в медицинских целях Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о снятии запрета на культивирование наркосодержащих растений в медицинских целях.

Политика В Кремле не видят смысла обсуждать новые данные по MH17 до публикации Расследование обстоятельств крушения малайзийского Boeing рейса MH17 проходило без участия России, хотя она с самых первых дней трагедии была готова стать его частью, а обсуждать новые данные международной следственной группы до их публикации нет смысла, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Здоровье Одного рабочего дня в неделю вполне достаточно Исследователи выяснили, что 8 часов работы в неделю достаточно для укрепления общего самочувствия и снижения опасности психических расстройств на треть у людей, которые длительное время были безработными.

Армия и оружие Волкер призвал Украину начать закупки американского оружия Представитель американского госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что Киев должен уже наконец начать закупать оружие у Соединенных Штатов.

Политика Член конгресса США рассказала о концлагерях на границе с Мексикой Представитель конгресса США от партии демократов Александрия Окасио-Кортез рассказала о «концлагерях» на границе Мексики и Соединенных Штатов.

Происшествия Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.

Экономика СМИ сообщили о появлении третьего обладателя капитала в $100 млрд Бернар Арно присоединился к рейтингу обладателей солидных капиталов — основателю Amazon Джеффу Безосу ($119 млрд) и основателю Microsoft Биллу Гейтсу ($106 млрд).

Армия и оружие Российские комплексы РЭБ обесценили американские ракеты Как пишет китайское издание Sina, после поражения СССР в холодной войне, у США было намного больше денег на перспективные вооружения, в то время как российские военные были вынуждены придумывать, как противостоять новейшим американских ракетам и истребителям.

Футбол Тульский «Арсенал» сегодня узнает соперника по квалификации Лиги Европы Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 состоится 19 июня в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает "Советский спорт".

Политика МИД рассказал о последствиях водной блокады Крыма для Украины В Министерстве иностранных дел РФ отметили "печальные последствия" так называемой водной блокады Крымского полуострова для экономики и экологии Украины.

Политика Жириновский со скандалом покинул заседание Госдумы Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в среду, 19 июня, покинул заседание Госдумы в знак протеста против того, что депутаты большинством голосов отклонили инициативу его фракции.

Армия и оружие Bellingcat назвала имена виновных в крушении МН17 в Донбассе Исследователи Bellingcat обнародовали имена 12 человек, якобы причастных к крушению Boeing 777 над территорией Донбасса.