Происшествия

Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьево полицейский уволенТАСС 05:25

"В ходе проведения проверки установлено, что указанную запись осуществили сотрудники линейного управления в аэропорту Шереметьево управления на транспорте МВД РФ по ЦФО капитан полиции А. В. Вишняков и капитан полиции Кудашов Д. В.", - сказано в ответе на запрос депутата за подписью замглавы МВД Михаила Ваничкина, который Альшевских выложил на своей странице в Facebook.
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Из полиции уволен автор видео с горящим SSJ100

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Znak.comвчера в 10:05
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Глава министерства культуры Владимир Мединский рассказал, по каким критериям определяется успешный кинопроект.
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Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"Больше новостей по теме
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