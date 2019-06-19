Происшествия
Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьево полицейский уволенТАСС 05:25
"В ходе проведения проверки установлено, что указанную запись осуществили сотрудники линейного управления в аэропорту Шереметьево управления на транспорте МВД РФ по ЦФО капитан полиции А. В. Вишняков и капитан полиции Кудашов Д. В.", - сказано в ответе на запрос депутата за подписью замглавы МВД Михаила Ваничкина, который Альшевских выложил на своей странице в Facebook.
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МВД уволило полицейского за видео горящего «Суперджета», которое он переснял с камер наблюдения
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