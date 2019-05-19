Здоровье
Распространение ВИЧ-инфекции в России удалось остановитьiReactor вчера в 23:18
Роспотребнадзор сообщил о том, что в России удалось остановить распространение ВИЧ-инфекции. По данным за 2012 год прирост новых случаев ВИЧ составлял около 13 процентов. По показателям за 2018 год темп прироста заражения вирусом оказался отрицательным, сообщают РИА Новости.
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Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»
Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
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Компания Deepcool представила новые необслуживаемые системы жидкостного охлаждения серии Gammaxx, оснащённые радиаторами типоразмера 120 мм.
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Происшествия
Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ
Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено вчера в 12:14
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Петросян с Брухуновой появились вместе после слухов об их расставании
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Победителем «Евровидения-2019» стал исполнитель из Нидерландов
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Саакашвили дал Зеленскому совет об отношениях с Москвой
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о двусторонних переговорах с Россией.
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В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
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Происшествия
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Музыка
Представители Исландии подняли флаг Палестины на «Евровидении»
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Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено вчера в 03:32
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Уайлдер нокаутировал Бризила в дебюте поединка
Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер без особых проблем победил Доминика Бризила, передает "Советский спорт".
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Здоровье
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В список заболеваний, что развиваются почти бессимптомно, попала также и глаукома. Протекает болезнь, указывают медики, почти незаметно.
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Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
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Политика
Зеленский пообещал создать «неудобства» для Верховной рады
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в связи с тем, что Рада не согласилась на его предложение провести инаугурацию в выходной день 19 мая, киевлян ждет транспортный коллапс, что является серьезным неудобством.
Обновлено вчера в 11:48
Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире
Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
В Росавиации рассказали о действиях командира сгоревшего SSJ100
Обновлено 17 мая в 09:29
Политика
Экс-мэр Риги призвал Латвию готовиться к отмене санкций против РФ
Отстранённый от должности мэр Риги Нил Ушаков призвал власти Латвии отменить санкции против России и наладить диалог с Москвой.
Обновлено вчера в 23:01
Футбол
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Саудовский король созвал арабских лидеров на экстренный саммит
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Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Авто
Составлен топ-5 европейских автомобилей стоимостью до 700 тыс. рублей
Автомобили французской корпорации Renault возглавили рейтинг машин европейских марок стоимостью до 700 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 02:44
Шоу-бизнес
Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон
Церемония бракосочетания состоялась в часовне святого Георгия.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия
Миллиарды полковников ФСБ показали на видео
В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия
В горах рядом с Токио перекрыты дороги из-за активности вулкана
Японские специалисты зафиксировали рост активности в районе вулкана Хаконэ, расположенного в 80 километрах западнее Токио.
Обновлено в 00:13
Гаджеты
Базовая частота прототипа серверного 32-ядерного CPU AMD Epyc нового поколения — 1,7 ГГц
Как известно, AMD несколько изменила планы, так что в третьем квартале мы получим сразу и настольные семинанометровые CPU Ryzen, и серверные семинанометровые CPU Epyc, хотя вторые должны были выйти существенно раньше.
Обновлено вчера в 14:44
Хоккей
Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019
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Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 07:36
Происшествия
В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери
21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео
Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 11:36
Здоровье
Сколько нужно проработать, чтобы уйти в декрет? Права беременных на работе по трудовому кодексу
Далеко не все будущие мамы знают, сколько нужно проработать, чтобы уйти в декрет.
Обновлено вчера в 05:57