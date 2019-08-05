Финансы

Распродажи в США существенно затронут технологический секторFinam.Ru вчера в 09:20

Индексы фондового рынка Европы, вслед за распродажами по всей Азии, снижаются, также как и фьючерсы на американские акции. Причинами бегства из рискованных активов стали заявления Китая и существенное ослабление юаня к доллару.
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Распродажи в США существенно затронут технологический сектор

Finam.Ruвчера в 09:20
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