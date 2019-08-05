Финансы
Распродажи в США существенно затронут технологический секторFinam.Ru вчера в 09:20
Индексы фондового рынка Европы, вслед за распродажами по всей Азии, снижаются, также как и фьючерсы на американские акции. Причинами бегства из рискованных активов стали заявления Китая и существенное ослабление юаня к доллару.
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Политика
ООН озаботило решение Италии ввести новые штрафы для спасающих мигрантов судов
Официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Чарли Яксли во вторник, 6 августа, заявил, что организацию серьезно озаботило решение Италии на законодательном уровне закрепить штрафы для судов и капитанов, которые спасают мигрантов в Средиземном море.
Обновлено в 09:25
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
В Красноярском крае пропал частный самолет
Частный самолет не вышел на связь в Таймырском муниципальном районе Красноярского края, сообщили во вторник ТАСС в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 08:43
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 05:20
Футбол
«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко
Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
Общество
Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей
18 декабря Доренко в эфире программы «Подъем» назвал дрессировщика и гендиректора цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей».
Обновлено в 06:13
Политика
S&P не видит в новых санкциях угрозы для кредитоспособности РФ
Новые американские санкции не окажут непосредственного влияния на оценку кредитоспособности России международным рейтинговым агентством Standard & Poor's Global Ratings.
Обновлено в 08:39
Интернет
«ВКонтакте» скрыла лайки для некоторых пользователей
Социальная сеть «ВКонтакте» тестирует нововведение — отключение лайков под постами. В эксперименте участвует небольшая часть пользователей.
Обновлено в 08:33
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Финансы
Народный банк КНР ответил на обвинения США в валютных манипуляциях
По мнению Пекина, решение США признать Китай страной, манипулирующей валютным курсом, является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.
Обновлено в 08:28
Политика
Россия предлагала США посмотреть на ракету 9М729 для спасения ДРСМД
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что российская сторона предлагала США в закрытом режиме посмотреть ракету 9М729, чтобы убедиться, что она не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:16
Кино
Энди Серкис снимет продолжение «Венома»
Режиссер первой части «Венома» ― Рубен Флейшер ― не сможет снять продолжение, поскольку занят постпродакшеном фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд-2».
Обновлено в 09:11
Транспорт
В Москве построили почти 20 км тоннелей метро и 8 станций в 2019 году
По словам Хуснуллина, за предыдущие годы уже создан большой задел на будущее: сейчас в проектировании 135 км линий, 55 станций и 6 новых депо.
Обновлено в 05:53
Экономика
В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в России
В России численность рабочей силы в первом квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек.
Обновлено в 07:07
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Политика
Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что переписывается с президентом Украины Владимиром Зеленским, они присылают друг другу шутки.
Обновлено в 08:32
Наука
Ученые установили личность умершего 200 лет назад «вампира»
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
Бывший полицейский получил срок по делу об убийстве пауэрлифтера
Бывший полицейский получил два года и четыре месяца колонии по делу об убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:38
Экономика
Авиабилеты за рубеж подорожают на 2%
Авиабилеты из России за границу с 7 августа подорожают на 2%. Об этом говорится в сообщении сервиса Tutu.ru, поступившем в РБК.
Обновлено в 08:33
Политика
В Киеве нашли способ компенсировать дефицит российского дизтоплива
Украине не грозит дефицит дизельного топлива после введения спецпошлин на ввоз российских товаров — заместить его планируется поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В Татарстане убили девятимесячную девочку
Следователи возбудили уголовное дело после убийства девятимесячной девочки в Казани, сообщило во вторник управления СК по Татарстану.
Обновлено в 08:36
Технологии
Пользователи 5G не хотят возвращаться к 4G
Многие новые пользователи 5G заявляют, что высокая скорость передачи данных буквально покорила их, поэтому они уже не смогут вернуться в сети 4G.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о Крыме
Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
На торги в США выставлен МиГ-29, ранее приобретённый у Украины
На продажу выставлен один из лучших экземпляров истребителя МиГ-29, находящихся в частных руках.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла слухи о разводе Глюкозы с мужем
Ксения Собчак развенчала появившиеся в СМИ слухи о желании Глюкозы развестись со своим супругом Александром Чистяковым.
Обновлено в 08:24