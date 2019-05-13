Распродажа в ЦСКА: Гинер остался без Лиги чемпионов и без денегМК-Спорт вчера в 07:35

ЦСКА почти лишился шансов попасть в Лигу чемпионов, больше того - есть риск остаться и без Лиги Европы. Это неизбежно приведет к финансовым потерям и без того не слишком богатого клуба. Разбираемся, кого (или что) Евгению Гинеру придется продать, чтобы свести концы с концами.

Распродажа в ЦСКА: Гинер остался без Лиги чемпионов и без денег

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