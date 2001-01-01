Футбол
Распродажа «Барселоны»: летом команду покинут 10 футболистовВести.Ru 09:57
Руководство испанской "Барселоны" намерено серьезно обновить состав команды по окончании текущего сезона. Список тех, кто оказался в "черном списке", составляет порядка десяти игроков. Среди них Фелипе Коутиньо и Иван Ракитич.
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