Футбол

Распродажа «Барселоны»: летом команду покинут 10 футболистовВести.Ru 09:57

Руководство испанской "Барселоны" намерено серьезно обновить состав команды по окончании текущего сезона. Список тех, кто оказался в "черном списке", составляет порядка десяти игроков. Среди них Фелипе Коутиньо и Иван Ракитич.
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As: Умтити, Малком, Ракитич и еще 7 игроков могут уйти из «Барселоны» летом

Sports.ru07:56
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