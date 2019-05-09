Распродажа «Барселоны»: летом команду покинут 10 футболистовВести.Ru 09:57

Руководство испанской "Барселоны" намерено серьезно обновить состав команды по окончании текущего сезона. Список тех, кто оказался в "черном списке", составляет порядка десяти игроков. Среди них Фелипе Коутиньо и Иван Ракитич.

Политика Глава МВД Эстонии предъявил России территориальные претензии Россия должна "вернуть" Эстонии 5,2% территории, заявил глава МВД прибалтийской страны Март Хельме.

Хоккей Капризов номинирован на звание лучшего молодого хоккеиста Европы Как сообщает официальный Twitter ЦСКА, форвард Кирилл Капризов в третий раз подряд номинирован на звание лучшего молодого игрока Европы.

Политика Иран частично приостанавливает выполнение условий ядерной сделки Президент Ирана Хасан Рухани объявил о том, что страна прекратит выполнение некоторых обязательств по соглашению о ядерной программе 2015 года.

Политика Немецкий журналист удивился, что Путин на параде не говорил об Иране Корреспондент немецкого издания Welt Кристоф Ваннер удивился, что президент России Владимир Путин на Параде Победы говорил не об Иране, а о героизме военных.

Шоу-бизнес Лазарев опубликовал видео с сыном, поющим «Катюшу» Российский певец Сергей Лазарев опубликовал видео со своим сыном Никитой, который поздравил ветеранов с Днем Победы.

Политика Экс-президент Польши предложил ликвидировать Евросоюз и создать заново Европейский союз не может развиваться в нынешнем виде, поэтому его проще ликвидировать, а взамен создать новое международное объединение.

Хоккей Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе Игроки сборной России посетили мемориал павшим воинам в Великой Отечественной войне в Братиславе и возложили цветы, отдав дань памяти.

Политика Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.

Кино Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей» Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel и её главу Кевина Файги после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Титаник» по сборам в мировом прокате.

Политика В Киеве прошло шествие «Бессмертного полка» Как и в прошлом году полиция задержала организатора акции Елену Бережную, якобы за нарушение общественного порядка по пути к месту проведения акции.

Происшествия Вице-премьер оценил вероятность вывода SSJ100 из эксплуатации Вице-премьер РФ Юрий Борисов прокомментировал вероятность вывода самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) из эксплуатации.

Политика В Киеве участники акции «Бессмертный полк» прогнали националистов Жители Киева стали одними из многочисленных участников шествия «Бессмертный полк» в День Победы.

Авто Названы 5 самых доступных китайских автомобилей на рынке РФ Эксперты сайта «Цена Авто» назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей китайских марок в России стоимостью до 750 000 рублей.

Происшествия «Аэрофлот» отменил 9 мая более 10 рейсов на SSJ 100 Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов с использованием самолета SSJ 100, следует из данных онлайн-табло аэропорта Шереметьево, который является базовым для компании.

Политика В Киеве у здания телеканала «Интер» прошла антироссийская акция Несколько десятков человек провели антироссийскую акцию возле офиса компании "Национальные информационные системы" в Киеве, где производятся программы для телеканала "Интер", они требуют закрытия телеканала, передает в четверг телеканал "Прямой".

Политика Лукашенко заявил о невозможности свержения власти в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что невозможно свергнуть действующую власть, республика за свою историю уже пережила такие попытки.

Происшествия На борту самолета в шведском Гетеборге произошло задымление В аэропорту шведского города Гетеборга произошло задымление на борту садившегося самолета.