Происшествия
Распределительный центр загорелся в Воронежской областиИзвестия 19:36
Здание распределительного центра загорелось в Воронежской области. Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС, площадь пожара составляет 20 тыс. кв. м, пострадавших нет. По данным ведомства, горит помещение размером 120 на 350 м в селе Нечаевка Новоусманского района.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 20:48, Ашберн
Музыка
Шоу «Голос» проверяют после победы дочери Алсу
Как пишет Газета.ру, причины проверки неизвестны. Однако, многие зрители не верят в честность победы Микеллы.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:45
Политика
Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Наука
Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
Политика
Украинских священников из ПЦУ не пустили на службу в Иерусалиме
Делегация ПЦУ прибыла в Иерусалим 26 апреля. В нее входят священнослужители и политики от радикальных партий Украины.
Обновлено в 12:53
Религия
Патриарх Кирилл поздравил православных верующих с Пасхой
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных верующих с праздником Пасхи в традиционном видеообращении и призвал учиться у Христа безусловной любви к ближнему.
Обновлено в 17:38
Политика
Жириновскому подарили торт в виде карты Украины
Обновлено вчера в 12:35
Армия и оружие
В «Правом секторе» заявили о нанесении удара по «российским военнослужащим»
Что доказывает принадлежность ДЗОТа "российским военным", в представленном в Фейсбуке ролике, совершенно не ясно.
Обновлено в 00:10
Космос
Ученые разрешили загадку странного небесного явления STEVE
Поскольку световое шоу было неизвестным науке небесным явлением, ему дали имя, соответствующее его красоте и величию: Стив.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Самолет авиакомпании EasyJet экстренно сел в Манчестере
Самолет британского лоукостера EasyJet экстренно сел в Манчестере.
Обновлено в 19:57
Шоу-бизнес
Семен Слепаков вышел в свет с женой после слухов о разводе
Сам резидент Comedy Club не стал делать пиар из личной жизни и комментировать слухи.
Обновлено в 18:30
Космос
NASA: Земля погрузится в 15-дневную тьму из-за столкновения Венеры и Юпитера с параллелизмом
Планеты сойдутся с параллелизмом в определенный момент, после чего на поверхности Юпитера начнутся необратимые химические процессы.
Обновлено в 11:50
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес
«Аксюта взбешен и раздавлен»: соведущая Нагиева рассказала, что происходило за кулисами «Голос. Дети» после финала
Обновлено в 10:18
Политика
Поток украинских туристов в Крым вырос в два раза
Вдвое возрос пассажиропоток граждан Украины, въезжающих в Крым через российские пункты пропуска.
Обновлено в 13:43
Политика
Задержание Климца подтверждено его советником
Украинский бизнесмен, президент компании OLYMP Павел Климец задержан, подтвердила его советник Юлия Трестер.
Обновлено в 09:59
Политика
Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин
Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.
Обновлено в 09:34
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Религия
Сербский игумен посоветовал не переедать после поста
После Великого поста следует продолжать думать и поступать так же, как во время поста, а объедание и злоупотребление алкоголем недопустимы, заявил РИА Новости настоятель монастыря Лелич Сербской православной церкви (СПЦ) игумен Георгий (Мичич).
Обновлено в 20:04
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено в 14:42
Шоу-бизнес
Остаться ни с чем и жить на улице: страдания родственников Линдси Лохан, Мадонны и других звезд
Мама Линдси Лохан испытывает нужду, а брат Мадонны стал бомжом.
Обновлено в 20:00
Экономика
Россия и Казахстан планируют расширить сотрудничество на транспорте
Вопросы дальнейшего углубления и расширения транспортно-логистического сотрудничества обсудили премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.
Обновлено в 05:17