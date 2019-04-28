Происшествия

Распределительный центр загорелся в Воронежской областиИзвестия 19:36

Здание распределительного центра загорелось в Воронежской области. Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС, площадь пожара составляет 20 тыс. кв. м, пострадавших нет. По данным ведомства, горит помещение размером 120 на 350 м в селе Нечаевка Новоусманского района.
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В горящем распределительном центре под Воронежем частично обрушилась кровля

ТАСС20:44

Под Воронежем загорелся распределительный центр сети «Магнит»

Обозреватель Врн19:41

Под Воронежем частично обрушилась крыша горящего склада

РИА Новости20:38

Крыша склада под Воронежем рухнула из-за крупного пожара

Газета.Ru20:37

В Воронежской области горит распределительный центр на площади 20 тыс. кв. метров

Коммерсантъ19:13

Под Воронежем горят склады торговой сети «Магнит»

КП - Воронеж18:06

Под Воронежем горит распределительный центр «Магнит»

МОЁ! Оnline Воронеж18:39
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Игры

Для Kingdom Hearts III анонсировали набор сюжетных дополнений — Re:Mind

Обновлено в 04:56
Музыка

Шоу «Голос» проверяют после победы дочери Алсу

Как пишет Газета.ру, причины проверки неизвестны. Однако, многие зрители не верят в честность победы Микеллы.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Катер затонул в Финском заливе в Петербурге

Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:45
Политика

Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Наука

Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти

Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

Обновлено в 12:32
Политика

Украинских священников из ПЦУ не пустили на службу в Иерусалиме

Делегация ПЦУ прибыла в Иерусалим 26 апреля. В нее входят священнослужители и политики от радикальных партий Украины.
Обновлено в 12:53
Религия

Патриарх Кирилл поздравил православных верующих с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных верующих с праздником Пасхи в традиционном видеообращении и призвал учиться у Христа безусловной любви к ближнему.
Обновлено в 17:38
Политика

Жириновскому подарили торт в виде карты Украины

Обновлено вчера в 12:35
Спорт

Дисквалифицированный легкоатлет намерен защищать свои медали с оружием

Обновлено в 17:12
Армия и оружие

В «Правом секторе» заявили о нанесении удара по «российским военнослужащим»

Что доказывает принадлежность ДЗОТа "российским военным", в представленном в Фейсбуке ролике, совершенно не ясно.
Обновлено в 00:10
Космос

Ученые разрешили загадку странного небесного явления STEVE

Поскольку световое шоу было неизвестным науке небесным явлением, ему дали имя, соответствующее его красоте и величию: Стив.
Обновлено в 11:57
Происшествия

Самолет авиакомпании EasyJet экстренно сел в Манчестере

Самолет британского лоукостера EasyJet экстренно сел в Манчестере.
Обновлено в 19:57
Шоу-бизнес

Семен Слепаков вышел в свет с женой после слухов о разводе

Сам резидент Comedy Club не стал делать пиар из личной жизни и комментировать слухи.
Обновлено в 18:30
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено в 12:09
Космос

NASA: Земля погрузится в 15-дневную тьму из-за столкновения Венеры и Юпитера с параллелизмом

Планеты сойдутся с параллелизмом в определенный момент, после чего на поверхности Юпитера начнутся необратимые химические процессы.
Обновлено в 11:50
Автоспорт

Квят показал шестое время на третьей тренировке Гран-при Азербайджана

Обновлено в 07:32
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес

Леонид Ярмольник об отношениях с Янковским: «Я больше всех с ним выпил»

Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес

«Аксюта взбешен и раздавлен»: соведущая Нагиева рассказала, что происходило за кулисами «Голос. Дети» после финала

Обновлено в 10:18
Политика

Поток украинских туристов в Крым вырос в два раза

Вдвое возрос пассажиропоток граждан Украины, въезжающих в Крым через российские пункты пропуска.
Обновлено в 13:43
Политика

Задержание Климца подтверждено его советником

Украинский бизнесмен, президент компании OLYMP Павел Климец задержан, подтвердила его советник Юлия Трестер.
Обновлено в 09:59
Политика

Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин

Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.
Обновлено в 09:34
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Религия

Сербский игумен посоветовал не переедать после поста

После Великого поста следует продолжать думать и поступать так же, как во время поста, а объедание и злоупотребление алкоголем недопустимы, заявил РИА Новости настоятель монастыря Лелич Сербской православной церкви (СПЦ) игумен Георгий (Мичич).
Обновлено в 20:04
Политика

СМИ нашли Зеленского в запретном для журналистов турецком отеле

Обновлено в 12:00
Армия и оружие

«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном

Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено в 14:42
Шоу-бизнес

Остаться ни с чем и жить на улице: страдания родственников Линдси Лохан, Мадонны и других звезд

Мама Линдси Лохан испытывает нужду, а брат Мадонны стал бомжом.
Обновлено в 20:00
Экономика

Россия и Казахстан планируют расширить сотрудничество на транспорте

Вопросы дальнейшего углубления и расширения транспортно-логистического сотрудничества обсудили премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.
Обновлено в 05:17
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