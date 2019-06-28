Происшествия

Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗОГазета.Ru 11:43

"Распоряжения об исполнении вступившего в законную силу апелляционного приговора от 13 июня 2019 года в отношении осужденных направлены в адрес ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по городу Москве", - цитирует Кокая РИА "Новости". Отмечается, что теперь футболисты могут быть отправлены в колонию.
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Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО

Газета.Ru11:43

Суд направил в СИЗО распоряжения об отправке в колонию Кокорина и Мамаева

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РБК04:51

Суд направил в СИЗО распоряжение об исполнении приговора Кокорину и Мамаеву

РИА Новости10:05
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
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