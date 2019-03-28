Экономика
Расписки En+ ускорили падение на Мосбирже до 9%ТАСС вчера в 07:41
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) En+ в ходе торгов на Московской бирже снизились на 9%, до 500,4 рубля за бумагу на фоне рекомендации не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года.
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Акции En+ подешевели почти на 7% на фоне отказа от выплаты дивидендов
Rambler News Serviceвчера в 08:25
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Музыка
Новый клип Rammstein о концлагере вызвал скандал в Германии
Обновлено вчера в 13:30
Общество
Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу
Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».
Обновлено в 00:55
Кино
Путин присвоил звание народного артиста Михаилу Пореченкову
Актёру Михаилу Пореченкову присвоено звание народного артиста за «большие заслуги в области театрального, кинематографического и циркового искусства».
Обновлено в 06:47
Религия
Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦ
Российские власти решили не передавать Исаакиевский собор в пользование Русской православной церкви (РПЦ).
Обновлено в 01:23
Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Песков опроверг сообщения о неодобрении Путиным проекта ВСМ
Обновлено в 05:36
Наука
Найден эффективный способ защиты человека от укусов комаров
Обновлено в 05:17
Происшествия
WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии
Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
Происшествия
В Москве у актрисы Елены Кориковой украли кошелек
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая
«Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.
Обновлено вчера в 17:15
Экономика
Финансовый регулятор ЕС оштрафовал Fitch на €5,1 млн
ESMA оштрафовало международное рейтинговое агентство Fitch на рекордную сумму - €5,133 млн из-за конфликта интересов.
Обновлено в 05:43
Политика
Идеологи экстремизма уходят в теневой сегмент интернета
Ранее специалисты в области интернета предупреждали, что преступники самых разных видов могут переместиться в глубокий интернет, поскольку российские власти не столько борются с самим криминалом, сколько блокируют все больше и больше ресурсов в интернете.
Обновлено в 06:30
Происшествия
ФСБ прослушивала Михаила Абызова два года
ФСБ прослушивала телефонные разговоры бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 01:31
Экономика
Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Кто займет кресло британского премьера после отставки Терезы Мэй
27 марта Мэй попросила парламент одобрить ее сделку с ЕС и пообещала уйти в отставку, если документ найдет поддержку.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
СБУ нашла среди украинских радикалов российских диверсантов
Экстремисты якобы были завербованы спецслужбами РФ и действовали под видом «Украинской повстанческой армии», запрещенной в России.
Обновлено в 05:07
Здоровье
Московские врачи прооперировали пациента с редкой аномалией
Обновлено в 06:19
Финансы
Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года
Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.
Обновлено в 05:01
Экономика
Оценка роста ВВП США в IV квартале снижена до 2,2%
По итогам 2018 г. в целом экономика выросла на 2,9%, как и сообщалось ранее, после подъема на 2,2% в 2017 г. Прошлогодние темпы роста были максимальными с 2015 г. Белый дом стремится достичь 3%-х годовых темпов роста.
Обновлено вчера в 08:49
Общество
Редкие белые львята родились в парке львов в Крыму
Пара редких белых львят, самец и самка, родились в парке львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма, сообщил в пятницу ТАСС владелец парка Олег Зубков.
Обновлено в 03:27
Общество
Ученые посоветовали выловить не больше 292 косаток и белух в 2020 году
Ученые дальневосточных филиалов Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) высказали рекомендации по вылову косаток и белух в 2020 году.
Обновлено в 06:35
Игры
Снова на Пандору: Gearbox анонсировали Borderlands 3
Напомним, что Borderlands — серия научно-фантастических шутеров от первого лица, действие которых происходит на вымышленной планете Пандора.
Обновлено в 05:51
Политика
МВД: после поражения в Сирии ИГ смещает интересы в страны СНГ
«Стратегическое поражение Халифата в Сирии и Ираке влечёт смещение интересов «Исламского государства» на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении», — цитирует Ильиных РИА Новости.
Обновлено в 06:40
Политика
Команда Кусто приедет в Россию спасать косаток и белух
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Николас Кейдж разводится с молодой женой спустя 4 дня после свадьбы
Николас Кейдж разводится с молодой женой спустя 4 дня после свадьбы Актер оказался в центре нового скандала.
Обновлено в 04:44
Политика
Минобороны отказалось передать операторам частоты для 5G
В ведомстве пояснили, что передавать эти частоты сотовым операторам пока рано и предложили использовать для сетей 5G частоты в диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц.
Обновлено в 05:43
Экономика
Голикова рассказала о программе «Содействие занятости населения»
Правительство РФ предлагает продлить реализацию госпрограммы "Содействие занятости населения" до 2024 года, на ее реализацию за шесть лет направят 402,8 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии (РТК).
Обновлено в 04:33
Происшествия
Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани
Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 05:24