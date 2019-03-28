Экономика
Расписки En+ ускорили падение на Мосбирже до 9%ТАСС 07:41
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) En+ в ходе торгов на Московской бирже снизились на 9%, до 500,4 рубля за бумагу на фоне рекомендации не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:41, Ашберн
Происшествия
Суд принял решение арестовать экс-министра Абызова
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
Суд отправил Ишаева под домашний арест
Обновлено в 13:40
Происшествия
Вандал, повредивший картину Репина, объяснил свой поступок
Инцидент произошел в мае прошлого года: как выяснило следствие, перед закрытием Третьяковской галереи Подпорин прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
Обновлено в 12:03
Политика
Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова
Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие
Израиль нанес авиаудар по Алеппо
Армия Израиля отказалась комментировать эти события. Она не подтверждала, что нанесла удар. Израиль не в первый раз атакует Сирию.
Обновлено в 01:32
Футбол
«Эвертон» и «РБ Лейпциг» претендуют на 30-миллионного нападающего «Ромы»
Как сообщает Tuttomercato, в услугах чеха заинтересованы "Эвертон" и "РБ Лейпциг".
Обновлено в 15:09
Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Цекало впервые вывел в свет молодую жену
Совсем скоро пара отпразднует свою свадьбу На премии ассоциации продюсеров кино и телевидения Александр Цекало впервые явился вместе с четвертой женой, 27-летней американкой Дариной Эрвин.
Обновлено в 04:07
Авто
Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей
Обновлено вчера в 07:36
Игры
Gearbox анонсировала Borderlands 3
Студия Gearbox Software в рамках выставки PAX East 2019 анонсировала третью часть Borderlands.
Обновлено в 15:08
Авто
Первый камень завода Hino заложат в Химках 24 апреля
Ранее сообщалось, что подготовительные работы для строительства завода Hino в Подмосковье уже ведутся.
Обновлено в 12:55
Общество
Журналисты нашли у родственников главы «Ростеха» недвижимость в Испании
В С’Агаро есть недвижимость и у Анны Курепиной, пенсионерки из Москвы, которая, как отмечает OCCRP, может быть связана с Владимиром Артяковым, экс-губернатором Самарской области (2007–2012 годы) и первым заместителем гендиректора «Ростеха» и бывшим главой совета директоров АвтоВАЗа.
Обновлено в 13:57
Происшествия
ЕСПЧ не принял жалобу адвокатов Кокорина
Обновлено в 09:51
Футбол
Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба
Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
ВКС получат седьмой летающий радар А-50У в 2021 году
Седьмой модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У передадут ВКС России в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
Обновлено в 10:05
Наука
Российские ученые выяснили, как точно измерить активность генов
Молекулярные биологи из России и Саудовской Аравии выяснили, как можно очень точно измерить уровень активности генов и раскрыть некоторые особенности их эволюции, наблюдая за так называемыми "CpG-светофорами".
Обновлено в 07:57
Энергетика
США пригрозили компаниям санкциями за нефтяные сделки с Венесуэлой
Власти Соединенных Штатов предупредили иностранные компании о санкциях за нефтяные сделки с Венесуэлой.
Обновлено в 15:34
Политика
США призвали ЕС ввести новые санкции против Мадуро
США обратились к Евросоюзу (ЕС) с просьбой ввести новые санкции против правительства действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 12:04
Здоровье
NBC: в США впервые пересадили почку от живого ВИЧ-инфицированного донора
Команда хирургов Университета Джонса Хопкинса в городе Балтимор (штат Мэриленд, США) провела первую в мире операцию по пересадке органа от живого ВИЧ-инфицированного донора ВИЧ-инфицированному пациенту.
Обновлено в 15:15
Общество
Связанный с Ролдугиным фонд безвозмездно получит пляж в Сочи
Заксобрание Краснодарского края одобрило передачу пляжной территории в Имеретинской низменности в Сочи образовательному фонду «Талант и успех», одним из учредителей которого является виолончелист Сергей Ролдугин.
Обновлено в 14:05
Хоккей
ЦСКА одолел СКА в матче финала Западной конференции
Обновлено в 15:11
Спорт
Пять российских легкоатлетов получили нейтральный статус
Всего в этом году допуск IAAF на участие в соревнованиях в нейтральном статусе получили 67 российских спортсменов Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки пятерых российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса, сообщает пресс-служба ассоциации.
Обновлено в 12:47
Футбол
«Барселона» не планирует продавать Малкома дешевле € 50 млн
Испанский клуб готов рассмотреть предложения от € 50 млн, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 14:00
Культура
YouTube удалил последние выпуски Дудя и Парфенова
С видеохостинга YouTube пропали последние выпуски программ Леонида Парефенова и Юрия Дудя.
Обновлено в 03:49
Общество
ОНФ запустил проект по модернизации служб занятости населения
Как уточнили в пресс-службе ОНФ, результатом работы проекта станет "Народный стандарт службы занятости населения", который будет внедряться в работу служб занятости в пилотных субъектах.
Обновлено в 15:22
Футбол
Игуаин объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
Нападающий сборной Аргентины Гонсало Игуаин объявил о завершении выступлений за национальную команду. Об этом 28 марта сообщает Fox Sports.
Обновлено в 15:27
Происшествия
Судья из Ставрополя лишился своего статуса после видео с голой девушкой
Квалификационная коллегия судей Ставропольского края прекратила отставку председателя Октябрьского районного суда Ставрополя Юрия Макарова, тем самым лишив его как судейского статуса, так и профессиональных привилегий, которые остаются даже за судьями в отставке.
Обновлено в 12:27