Экономика

Расписки En+ ускорили падение на Мосбирже до 9%ТАСС 07:41

Глобальные депозитарные расписки (ГДР) En+ в ходе торгов на Московской бирже снизились на 9%, до 500,4 рубля за бумагу на фоне рекомендации не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года.
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En+ не заплатит дивиденды никому

Коммерсантъ09:39

Баркер получит бонус после вывода компаний Дерипаски из-под санкций

РБК10:10

En+ не будет выплачивать дивиденды за 2018 год

Ведомости09:07

Совет директоров En+ Group не будет рекомендовать выплачивать дивиденды за 2018 год

Finam.Ru07:29

Акции En+ подешевели почти на 7% на фоне отказа от выплаты дивидендов

Rambler News Service08:25

Расписки En+ ускорили падение на Мосбирже до 9%

ТАСС07:41

En+ отказалась от выплаты дивидендов за 2018 год

News.ru07:31
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:41, Ашберн
Происшествия

Суд принял решение арестовать экс-министра Абызова

Обновлено вчера в 12:41
Происшествия

Суд отправил Ишаева под домашний арест

Обновлено в 13:40
Происшествия

Вандал, повредивший картину Репина, объяснил свой поступок

Инцидент произошел в мае прошлого года: как выяснило следствие, перед закрытием Третьяковской галереи Подпорин прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
Обновлено в 12:03
Политика

Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова

Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие

Израиль нанес авиаудар по Алеппо

Армия Израиля отказалась комментировать эти события. Она не подтверждала, что нанесла удар. Израиль не в первый раз атакует Сирию.
Обновлено в 01:32
Футбол

«Эвертон» и «РБ Лейпциг» претендуют на 30-миллионного нападающего «Ромы»

Как сообщает Tuttomercato, в услугах чеха заинтересованы "Эвертон" и "РБ Лейпциг".
Обновлено в 15:09
Политика

Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию

Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

Цекало впервые вывел в свет молодую жену

Совсем скоро пара отпразднует свою свадьбу На премии ассоциации продюсеров кино и телевидения Александр Цекало впервые явился вместе с четвертой женой, 27-летней американкой Дариной Эрвин.
Обновлено в 04:07
Авто

Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей

Обновлено вчера в 07:36
Игры

Gearbox анонсировала Borderlands 3

Студия Gearbox Software в рамках выставки PAX East 2019 анонсировала третью часть Borderlands.
Обновлено в 15:08
Авто

Первый камень завода Hino заложат в Химках 24 апреля

Ранее сообщалось, что подготовительные работы для строительства завода Hino в Подмосковье уже ведутся.
Обновлено в 12:55
Общество

Журналисты нашли у родственников главы «Ростеха» недвижимость в Испании

В С’Агаро есть недвижимость и у Анны Курепиной, пенсионерки из Москвы, которая, как отмечает OCCRP, может быть связана с Владимиром Артяковым, экс-губернатором Самарской области (2007–2012 годы) и первым заместителем гендиректора «Ростеха» и бывшим главой совета директоров АвтоВАЗа.
Обновлено в 13:57
Происшествия

ЕСПЧ не принял жалобу адвокатов Кокорина

Обновлено в 09:51
Футбол

Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба

Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие

ВКС получат седьмой летающий радар А-50У в 2021 году

Седьмой модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У передадут ВКС России в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
Обновлено в 10:05
Наука

Российские ученые выяснили, как точно измерить активность генов

Молекулярные биологи из России и Саудовской Аравии выяснили, как можно очень точно измерить уровень активности генов и раскрыть некоторые особенности их эволюции, наблюдая за так называемыми "CpG-светофорами".
Обновлено в 07:57
Энергетика

США пригрозили компаниям санкциями за нефтяные сделки с Венесуэлой

Власти Соединенных Штатов предупредили иностранные компании о санкциях за нефтяные сделки с Венесуэлой.
Обновлено в 15:34
Политика

Лукашенко пояснил свою реакцию после посещения коровника под Могилевом

Обновлено в 14:17
Политика

США призвали ЕС ввести новые санкции против Мадуро

США обратились к Евросоюзу (ЕС) с просьбой ввести новые санкции против правительства действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 12:04
Здоровье

NBC: в США впервые пересадили почку от живого ВИЧ-инфицированного донора

Команда хирургов Университета Джонса Хопкинса в городе Балтимор (штат Мэриленд, США) провела первую в мире операцию по пересадке органа от живого ВИЧ-инфицированного донора ВИЧ-инфицированному пациенту.
Обновлено в 15:15
Общество

Связанный с Ролдугиным фонд безвозмездно получит пляж в Сочи

Заксобрание Краснодарского края одобрило передачу пляжной территории в Имеретинской низменности в Сочи образовательному фонду «Талант и успех», одним из учредителей которого является виолончелист Сергей Ролдугин.
Обновлено в 14:05
Хоккей

ЦСКА одолел СКА в матче финала Западной конференции

Обновлено в 15:11
Спорт

Пять российских легкоатлетов получили нейтральный статус

Всего в этом году допуск IAAF на участие в соревнованиях в нейтральном статусе получили 67 российских спортсменов Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки пятерых российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса, сообщает пресс-служба ассоциации.
Обновлено в 12:47
Футбол

«Барселона» не планирует продавать Малкома дешевле € 50 млн

Испанский клуб готов рассмотреть предложения от € 50 млн, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 14:00
Происшествия

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

Обновлено в 06:28
Культура

YouTube удалил последние выпуски Дудя и Парфенова

С видеохостинга YouTube пропали последние выпуски программ Леонида Парефенова и Юрия Дудя.
Обновлено в 03:49
Общество

ОНФ запустил проект по модернизации служб занятости населения

Как уточнили в пресс-службе ОНФ, результатом работы проекта станет "Народный стандарт службы занятости населения", который будет внедряться в работу служб занятости в пилотных субъектах.
Обновлено в 15:22
Футбол

Игуаин объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Гонсало Игуаин объявил о завершении выступлений за национальную команду. Об этом 28 марта сообщает Fox Sports.
Обновлено в 15:27
Происшествия

Судья из Ставрополя лишился своего статуса после видео с голой девушкой

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края прекратила отставку председателя Октябрьского районного суда Ставрополя Юрия Макарова, тем самым лишив его как судейского статуса, так и профессиональных привилегий, которые остаются даже за судьями в отставке.
Обновлено в 12:27
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