Экономика

Расписки En+ ускорили падение на Мосбирже до 9%ТАСС 07:41

Глобальные депозитарные расписки (ГДР) En+ в ходе торгов на Московской бирже снизились на 9%, до 500,4 рубля за бумагу на фоне рекомендации не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года.
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En+ не заплатит дивиденды никому

Коммерсантъ09:39

En+ не будет выплачивать дивиденды за 2018 год

Ведомости09:07

En+ отказалась от выплаты дивидендов за 2018 год

News.ru07:31

Совет директоров En+ Group не будет рекомендовать выплачивать дивиденды за 2018 год

Finam.Ru07:29

Акции En+ подешевели почти на 7% на фоне отказа от выплаты дивидендов

Rambler News Service08:25

Расписки En+ ускорили падение на Мосбирже до 9%

ТАСС07:41

En+ нарастил прибыль и отказался от дивидендов. Акции упали

РБК11:34
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Политика

Путин не поддержал проект высокоскоростной магистрали Москва – Казань

Проект строительства ВСМ Москва – Казань поддержал вице-премьер Максим Акимов, который курирует вопросы транспорта.
Обновлено в 16:54
Политика

Приговор Марии Бутиной вынесут 26 апреля

Один из адвокатов россиянки Роберт Дрисколл заявил ТАСС, что госпожа Бутина выполнила все условия сделки с органами прокуратуры США.
Обновлено в 16:49
Авто

В Германии дали высокую оценку новой Lada 4x4 Vision

Новая версия российского внедорожника Lada 4x4 Vision, который должен прийти на смену «Ниве», может стать популярной в Европе при условии сохранения такой же цены, как у предшественника.
Обновлено в 06:55
Хоккей

КХЛ разъяснила, почему судья не засчитал гол СКА в ворота ЦСКА

Незасчитанное взятие ворот на 34-й минуте стало одним из самых резонансных эпизодов первого матча финальной серии Западной конференции КХЛ между ЦСКА и СКА.
Обновлено в 16:57
Происшествия

Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки

Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Культура

В Белгороде объяснили музыку из «Звёздных войн» во время присяги мэра

Обновлено вчера в 09:54
Технологии

Роскомнадзор потребовал от VPN-сервисов подключиться к ФГИС

«Роскомнадзор направил требования о необходимости подключения к государственной информационной системе (ФГИС) владельцам 10 VPN-сервисов», — цитирует Интерфакс пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского.
Обновлено в 17:03
Общество

Уволившиеся в Башкирии врачи не остались без работы

Сотрудники роддома в Салавате, которые массово уволились после скандала из-за смеха над «высокими зарплатами», нашли новую работу.
Обновлено вчера в 22:29
Космос

Памятник Юрию Гагарину установили в Израиле

Памятник первому космонавту в истории человечества — Юрию Гагарину — установили в израильском городе Нетания.
Обновлено в 12:58
Гаджеты

Huawei представит Huawei Mate 30 этой осенью

Обновлено в 00:11
Общество

Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды

Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Космос

В 2020 году на МКС появятся роботы-гуманоиды

Обновлено в 05:08
Политика

США пригрозили компаниям санкциями за нефтяные сделки с Венесуэлой

Власти Соединенных Штатов предупредили иностранные компании о санкциях за нефтяные сделки с Венесуэлой.
Обновлено в 15:34
Политика

В Москве предложили дать право голоса жителям с временной регистрацией

Согласно предлагаемым поправкам, голосовать смогут те жители Москвы, кто получил временную регистрацию не ранее чем за три месяца до дня голосования.
Обновлено в 16:13
Политика

В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко

Обновлено вчера в 12:44
Политика

Медведев приостановил объединение Александринки с театром Волкова

Действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении санкт-петербургского Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле приостановлено премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 13:10
Кино

«Домашний арест» стал триумфатором премии АПКиТ

Комедийный сериал "Домашний арест" получил восемь премий Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).
Обновлено в 06:55
Футбол

Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба

Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба.
Обновлено в 14:28
Происшествия

При пожаре в небоскребе в столице Бангладеш погибли шесть человек

Обновлено в 07:43
Политика

Медведев назвал самые слабые регионы России

Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 10:26
Политика

AP: доклад британской разведки по Huawei подтвердил опасения США

Доклад британских контролирующих органов подтверждает опасения властей США касательно безопасности технологий компании Huawei.
Обновлено в 16:39
Кино

Анджелина Джоли станет супергероем Marvel

Джоли сделала выбор в пользу проекта Marvel, сюжет которого будет крутиться вокруг сверхдержав и почти бессмертных существах, а также о неких девиантах — существах-монстрах, созданных пришельцами.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

В Дагестане завели уголовное дело на сотрудников Пенсионного фонда

В отношении должностных лиц Пенсионного фонда по Дагестану возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Обновлено в 14:08
Происшествия

В массовом ДТП на Большеохтинском мосту пострадали четыре человека

Обновлено в 16:15
Политика

Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины

Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 08:10
Единоборства

Хирн: следующим соперником Усика станет Такам

Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию, что чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом.
Обновлено в 14:33
Общество

В Брунее введут смертную казнь за супружеские измены

В Брунее предложено забивать камнями за супружескую неверность.
Обновлено в 13:41
Здоровье

Операцию по пересадке почки донора с ВИЧ впервые провели в США

Команда хирургов Университета Джонса Хопкинса провела первую в мире операцию по пересадке органа от донора с ВИЧ.
Обновлено в 16:32
Происшествия

В Москве задержали экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Ишаева

Обновлено в 01:57
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