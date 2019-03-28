Экономика
Расписки En+ ускорили падение на Мосбирже до 9%ТАСС 07:41
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) En+ в ходе торгов на Московской бирже снизились на 9%, до 500,4 рубля за бумагу на фоне рекомендации не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Политика
Путин не поддержал проект высокоскоростной магистрали Москва – Казань
Проект строительства ВСМ Москва – Казань поддержал вице-премьер Максим Акимов, который курирует вопросы транспорта.
Обновлено в 16:54
Политика
Приговор Марии Бутиной вынесут 26 апреля
Один из адвокатов россиянки Роберт Дрисколл заявил ТАСС, что госпожа Бутина выполнила все условия сделки с органами прокуратуры США.
Обновлено в 16:49
Авто
В Германии дали высокую оценку новой Lada 4x4 Vision
Новая версия российского внедорожника Lada 4x4 Vision, который должен прийти на смену «Ниве», может стать популярной в Европе при условии сохранения такой же цены, как у предшественника.
Обновлено в 06:55
Хоккей
КХЛ разъяснила, почему судья не засчитал гол СКА в ворота ЦСКА
Незасчитанное взятие ворот на 34-й минуте стало одним из самых резонансных эпизодов первого матча финальной серии Западной конференции КХЛ между ЦСКА и СКА.
Обновлено в 16:57
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Культура
В Белгороде объяснили музыку из «Звёздных войн» во время присяги мэра
Обновлено вчера в 09:54
Технологии
Роскомнадзор потребовал от VPN-сервисов подключиться к ФГИС
«Роскомнадзор направил требования о необходимости подключения к государственной информационной системе (ФГИС) владельцам 10 VPN-сервисов», — цитирует Интерфакс пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского.
Обновлено в 17:03
Общество
Уволившиеся в Башкирии врачи не остались без работы
Сотрудники роддома в Салавате, которые массово уволились после скандала из-за смеха над «высокими зарплатами», нашли новую работу.
Обновлено вчера в 22:29
Космос
Памятник Юрию Гагарину установили в Израиле
Памятник первому космонавту в истории человечества — Юрию Гагарину — установили в израильском городе Нетания.
Обновлено в 12:58
Гаджеты
Huawei представит Huawei Mate 30 этой осенью
Обновлено в 00:11
Общество
Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды
Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Космос
В 2020 году на МКС появятся роботы-гуманоиды
Обновлено в 05:08
Политика
США пригрозили компаниям санкциями за нефтяные сделки с Венесуэлой
Власти Соединенных Штатов предупредили иностранные компании о санкциях за нефтяные сделки с Венесуэлой.
Обновлено в 15:34
Политика
В Москве предложили дать право голоса жителям с временной регистрацией
Согласно предлагаемым поправкам, голосовать смогут те жители Москвы, кто получил временную регистрацию не ранее чем за три месяца до дня голосования.
Обновлено в 16:13
Политика
В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко
Обновлено вчера в 12:44
Политика
Медведев приостановил объединение Александринки с театром Волкова
Действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении санкт-петербургского Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле приостановлено премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 13:10
Кино
«Домашний арест» стал триумфатором премии АПКиТ
Комедийный сериал "Домашний арест" получил восемь премий Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).
Обновлено в 06:55
Футбол
Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба
Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба.
Обновлено в 14:28
Политика
Медведев назвал самые слабые регионы России
Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
AP: доклад британской разведки по Huawei подтвердил опасения США
Доклад британских контролирующих органов подтверждает опасения властей США касательно безопасности технологий компании Huawei.
Обновлено в 16:39
Кино
Анджелина Джоли станет супергероем Marvel
Джоли сделала выбор в пользу проекта Marvel, сюжет которого будет крутиться вокруг сверхдержав и почти бессмертных существах, а также о неких девиантах — существах-монстрах, созданных пришельцами.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
В Дагестане завели уголовное дело на сотрудников Пенсионного фонда
В отношении должностных лиц Пенсионного фонда по Дагестану возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Обновлено в 14:08
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 08:10
Единоборства
Хирн: следующим соперником Усика станет Такам
Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию, что чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом.
Обновлено в 14:33
Общество
В Брунее введут смертную казнь за супружеские измены
В Брунее предложено забивать камнями за супружескую неверность.
Обновлено в 13:41
Здоровье
Операцию по пересадке почки донора с ВИЧ впервые провели в США
Команда хирургов Университета Джонса Хопкинса провела первую в мире операцию по пересадке органа от донора с ВИЧ.
Обновлено в 16:32