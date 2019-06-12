Расписание первого тура АПЛ раньше времени попало в ИнтернетSoccer.ru 04:57

В четверг утром должен быть официально объявлен календарь следующего сезона английской Премьер-Лиги, однако расписание матчей первого тура уже просочилось в Сеть. Напомним, в следующем сезоне элитный дивизион представят вышедшие из Чемпионшипа "Норвич", "Шеффилд Юнайтед" и "Астон Вилла".

Расписание первого тура АПЛ раньше времени попало в Интернет

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