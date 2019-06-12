Футбол
Расписание первого тура АПЛ раньше времени попало в ИнтернетSoccer.ru 04:57
В четверг утром должен быть официально объявлен календарь следующего сезона английской Премьер-Лиги, однако расписание матчей первого тура уже просочилось в Сеть. Напомним, в следующем сезоне элитный дивизион представят вышедшие из Чемпионшипа "Норвич", "Шеффилд Юнайтед" и "Астон Вилла".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 06:49, Ашберн
Происшествия
На акции в центре Москвы начались задержания
Обновлено в 06:08
Космос
Совет РАН по космосу призвал начать работы по проекту «Венера-Д»
Совет Российской академии наук по космосу призвал Роскосмос начать опытно-конструкторские работы по проекту автоматической межпланетной станции «Венера-Д».
Обновлено в 06:36
Авто
Завод Haval начнет выпускать иномарки
Обновлено вчера в 05:25
Происшествия
Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Авто
«Самый быстрый в мире автодом» продали за 8700 долларов
На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу редкий кемпер GMC Motorhome 1976 года выпуска.
Обновлено 10 июня в 08:35
Происшествия
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Накануне Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец еще три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.
Обновлено в 03:46
Политика
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы
Граждане Украины часто занимаются телефонным терроризмом, оставляя ложные сообщения о минировании разных российских объектов, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.
Обновлено в 03:18
Авто
Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах
В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Игры
Раскрыты детали игры Cyberpunk 2077
Обновлено в 00:59
Политика
В Молдавии уволены полицейские, поддержавшие правительство Санду
От работы отстранены шестеро сотрудников Национальной следственной инспекции В Молдавии уволены шесть сотрудников Национальной следственной инспекции, которые выразили поддержку правительству Майи Санду, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу генерального инспектората полиции страны Александра Пынзаря.
Обновлено в 05:48
Баскетбол
Джордж перенес операцию на левом плече
Форвард "Оклахомы" Пол Джордж успешно перенес плановую операцию на левом плече, сообщает ESPN В мае у игрока была операция на правом плече из-за частичного разрыва сухожилия.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Анна Седокова боится отдалиться от дочери Моники
Российская певица Анна Седокова редко видит свою дочь Монику. По большей части, она общается с девочкой по телефону.
Обновлено в 06:27
Кино
Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан
Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Финском заливе утонул иностранный студент
Мужчина сообщил сотрудникам, что в водах Финского утонул его знакомый - студент из Азербайджана. На место прибыл поисковый отряд.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света»
СМИ Германии назвали новую российскую ракету ПРС-1М (53Т6) «оружием конца света». Информация об этом опубликована в статье Der Stern.
Обновлено вчера в 11:24
Общество
Виктория Скрипаль опубликовала вторую главу своей книги
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте" в ночь на среду вторую главу своей книги "Беседы с черным котом".
Обновлено вчера в 18:33
Авто
В России стартовали продажи Lada Granta Cross
Дилеры LADA в России начали продажи нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross.
Обновлено в 00:44
Политика
Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
Пьянич не хочет уходить из «Ювентуса»
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
В ВКС России появятся летчицы-истребители
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин не исключил появления женщин-пилотов в истребительной авиации.
Обновлено в 05:37
Здоровье
Медик рассказал об опасности мороженого в жару
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 06:00
Политика
ЕС и Великобритания готовятся к жизни после Brexit
Еврокомиссия (ЕК) предупреждает бизнес, что не собирается принимать больше никаких мер, чтобы помочь ему в случае жесткого Brexit, а Великобритания пытается заключить торговые соглашения с другими странами.
Обновлено вчера в 07:11
Политика
Умер российский посол в Сенегале
"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Обновлено в 05:15
Футбол
Роналду обратился к трофею Лиги наций
Форвард сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал снимок с кубком Лиги наций.
Обновлено в 06:04
Авто
Nissan GT-R и Nissan Juke покидают рынок России
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия
Более 400 человек эвакуировали из-за пожара в академии самбо в Кстово
В городе Кстово Нижегородской области эвакуировали более 400 человек из-за возгорания кровли музея спортивной школы олимпийского резерва «Самбо».
Обновлено в 06:24
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Политика
МИД РФ: Встреча Путина и Трампа в Осаке пока не подтверждена
Хотя днем ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться на саммите с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, "пока что мы не видим конкретных сигналов", отметил Рябков.
Обновлено в 03:58
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
Путин поздравил россиян с Днём России
Обновлено в 05:58