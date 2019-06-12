Футбол
Расписание первого тура АПЛ раньше времени попало в ИнтернетSoccer.ru 04:57
В четверг утром должен быть официально объявлен календарь следующего сезона английской Премьер-Лиги, однако расписание матчей первого тура уже просочилось в Сеть. Напомним, в следующем сезоне элитный дивизион пополнят вышедшие из Чемпионшипа "Норвич", "Шеффилд Юнайтед" и "Астон Вилла".
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Политика
Путину рассказали о ходе раскопок в Московском Кремле
Обновлено в 09:58
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
После общения с журналистами российский и американский бойцы встретились лицом к лицу, проведя первую дуэль взглядов перед боем.
Обновлено в 11:17
Происшествия
На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания
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Обновлено в 05:29
Происшествия
Znak.com нашел понятых из дела Голунова
Издание Znak.com сообщило, что журналистам удалось установить личности и адреса проживания либо регистрации двух граждан, которые привлекались в качестве понятых при обыске у журналиста Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
Двое детей подожгли венки у Вечного огня на Урале
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца
Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал его сын.
Обновлено вчера в 06:30
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Экономика
Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю
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Обновлено вчера в 07:16
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму
«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.
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Здоровье
Названы «безобидные» привычки, которые могут вызвать рак
Самым вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – ученые связывают с ним в четыре раза более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.
Обновлено в 09:10
Политика
Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Здоровье
ВОЗ: В Уганде выявлен первый случай заболевания Эболой
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о первом подтверждённом случае заражения вирусом Эбола после начала вспышки болезни в соседнем государстве — Демократической Республике Конго (ДРК).
Обновлено вчера в 17:33
Экономика
Dassault Systemes приобретает Medidata за $5,8 млрд
Французский разработчик программного обеспечения Dassault Systemes объявил в среду о покупке американской компании Medidata.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района
Обновлено 10 июня в 12:28
Здоровье
Москвичей предупредили об опасности поедания мороженого в жару
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Футбол
Джеймс подписал пятилетний контракт с «МЮ»
Полузащитник Дэниэл Джеймс стал игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба. Его контракт рассчитан на пять лет.
Обновлено в 10:52
Политика
Преемница Меркель призвала к сотрудничеству с Россией
Германии необходимо сотрудничать с Россией, заявила глава правящего в ФРГ ХДС Аннегрет Крамп-Карренбуаэр.
Обновлено в 10:55
Технологии
Uber в 2020 году запустит в Мельбурне воздушное такси
Обновлено в 02:34
Авто
Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде
Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие
Украинские военные подошли вплотную к Донецку
Обновлено в 11:11
Политика
В Судане произошла новая попытка госпереворота
Обновлено в 08:51
Политика
Хакеры взломали Twitter Дмитрия Медведева
В августе 2014 года в Twitter аккаунте Дмитрия Медведева появились сообщения о его отставке, а также с критикой в адрес коллег по правительству.
Обновлено в 10:32
Технологии
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10
Политика
У Зеленского извинились за «шутку» о невозможности снизить тарифы
Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус извинился за собственные слова о том, что глава государства не давал прямых обещаний относительно снижения тарифов.
Обновлено в 10:35
Футбол
Месси подшутил над Агуэро, опубликовав с ним фото, когда тот спал
На фото Месси пьёт мате, а Агуэро спит. Кадр капитан аргентинцев подписал словами: «Пьём мате с соседом по номеру Серхио Агуэро».
Обновлено в 10:31
Политика
Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава государства Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на его увольнение.
Обновлено в 09:44