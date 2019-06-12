Футбол

Расписание первого тура АПЛ раньше времени попало в ИнтернетSoccer.ru 04:57

В четверг утром должен быть официально объявлен календарь следующего сезона английской Премьер-Лиги, однако расписание матчей первого тура уже просочилось в Сеть. Напомним, в следующем сезоне элитный дивизион пополнят вышедшие из Чемпионшипа "Норвич", "Шеффилд Юнайтед" и "Астон Вилла".
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В сеть просочился календарь первого тура АПЛ

Евро-футбол.ру05:17

Стало известно расписание 1-го тура АПЛ

Bookmaker-ratings.ru05:08

В сети появилось расписание первого тура АПЛ сезона-2019/20. Фото

Спорт-Экспресс04:47

Расписание первого тура АПЛ раньше времени попало в Интернет

Soccer.ru04:57

«Ман Сити» начнет защиту титула матчем против «Вулверхэмптона». В СМИ слили расписание 1-го тура АПЛ

Sport24.ru04:34

Расписание первого тура АПЛ 2019/2020

Sport.ru05:59

Появилось расписание 1-го тура АПЛ. «Ман Сити» сыграет с «Вулверхэмптоном», «Ливерпуль» – с «Бернли»

Sports.ru05:50
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Политика

Путину рассказали о ходе раскопок в Московском Кремле

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Вратарь сборной России Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту

Обновлено в 10:58
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Хабиб и Порье провели дуэль взглядов

После общения с журналистами российский и американский бойцы встретились лицом к лицу, проведя первую дуэль взглядов перед боем.
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На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания

На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 05:29
Происшествия

Znak.com нашел понятых из дела Голунова

Издание Znak.com сообщило, что журналистам удалось установить личности и адреса проживания либо регистрации двух граждан, которые привлекались в качестве понятых при обыске у журналиста Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия

Двое детей подожгли венки у Вечного огня на Урале

Обновлено в 09:16
Общество

На вручение наград в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»

Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца

Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал его сын.
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Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Экономика

Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю

«Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия

МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей

Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Политика

Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму

«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.
Обновлено в 09:54
Здоровье

Названы «безобидные» привычки, которые могут вызвать рак

Самым вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – ученые связывают с ним в четыре раза более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.
Обновлено в 09:10
Политика

Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Здоровье

ВОЗ: В Уганде выявлен первый случай заболевания Эболой

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о первом подтверждённом случае заражения вирусом Эбола после начала вспышки болезни в соседнем государстве — Демократической Республике Конго (ДРК).
Обновлено вчера в 17:33
Экономика

Dassault Systemes приобретает Medidata за $5,8 млрд

Французский разработчик программного обеспечения Dassault Systemes объявил в среду о покупке американской компании Medidata.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района

Обновлено 10 июня в 12:28
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Москвичей предупредили об опасности поедания мороженого в жару

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Футбол

Джеймс подписал пятилетний контракт с «МЮ»

Полузащитник Дэниэл Джеймс стал игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба. Его контракт рассчитан на пять лет.
Обновлено в 10:52
Политика

Преемница Меркель призвала к сотрудничеству с Россией

Германии необходимо сотрудничать с Россией, заявила глава правящего в ФРГ ХДС Аннегрет Крамп-Карренбуаэр.
Обновлено в 10:55
Технологии

Uber в 2020 году запустит в Мельбурне воздушное такси

Обновлено в 02:34
Авто

Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде

Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие

Украинские военные подошли вплотную к Донецку

Обновлено в 11:11
Политика

В Судане произошла новая попытка госпереворота

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Политика

Хакеры взломали Twitter Дмитрия Медведева

В августе 2014 года в Twitter аккаунте Дмитрия Медведева появились сообщения о его отставке, а также с критикой в адрес коллег по правительству.
Обновлено в 10:32
Технологии

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10
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У Зеленского извинились за «шутку» о невозможности снизить тарифы

Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус извинился за собственные слова о том, что глава государства не давал прямых обещаний относительно снижения тарифов.
Обновлено в 10:35
Футбол

Месси подшутил над Агуэро, опубликовав с ним фото, когда тот спал

На фото Месси пьёт мате, а Агуэро спит. Кадр капитан аргентинцев подписал словами: «Пьём мате с соседом по номеру Серхио Агуэро».
Обновлено в 10:31
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Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава государства Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на его увольнение.
Обновлено в 09:44
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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Английский профессиональный футбольный клуб из Бирмингема, графство Уэст-Мидлендс, основанный в 1874 году. Является одним из 12 клубов-основателей Футбольной лиги в 1888 году. С 1897 года выступает на стадионе «Вилла Парк», вмещающем более 42 тысяч зрителей и входящем в десятку самых вместительных стадионов Англии. С 1992 года по 2016 год клуб выступал в Премьер-лиге, став одним из её 22 основателей. В 2016 году клуб был продан американским предпринимателем Рэнди Лернером китайской компании Recon Group. По итогам сезона 2018/19 выиграл плей-офф Чемпионшипа и вернулся в Премьер-лигу, высший по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии.
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