Экономика

«Распадская» за год увеличила чистую прибыль по МСФО на 40%Финмаркет 03:38

"Распадская" (входит в группу Evraz) в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 40%, до $448 млн, говорится в отчете компании.
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Прибыль «Распадской» по МСФО выросла в 2018 году на 40%

Вести.Финанс05:25

Чистая прибыль «Распадской» по МСФО в 2018 году выросла на 40%

ПРАЙМ03:08

«Распадская» за год увеличила чистую прибыль по МСФО на 40%

Финмаркет03:38

Один из крупнейших производителей угля увеличил чистую прибыль на 40%

Ведомости03:58
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Евраз
Международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в Российской Федерации, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане. Штаб-квартира - в Лондоне. Входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности ЕВРАЗа. Компания входит в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи FTSE-100. ЕВРАЗ объединяет около 80 000 сотрудников по всему миру.
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