Экономика
«Распадская» выкупила 2,9% своих акцийFinam.Ru 02:16
"Распадская" выкупила 20 412 828 своих акций (2,9% от общего числа акций), сообщается в материалах компании. Совет директоров "Распадской" принял решение о выкупе до 20 412 828 акций (2,9%) компании по цене 141 рубль за одну акцию в апреле 2019 года.
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