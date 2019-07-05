Экономика

«Распадская» выкупила 20,4 млн акций в рамках программы buybackТАСС 01:43

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"Распадская" в рамках объявленной ранее программы buyback приобрела 20,41 млн собственных голосующих акций, что соответствуют 2,9% от уставного капитала компании, следует из сообщения угольной компании.
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«Распадская» выкупила 2,9% своих акций

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