Происшествия
Раскрыты вещества из арсенала московского отравителяLenta.ru вчера в 15:35
В ведомстве заявили, что от действий отравителя могли пострадать более 10 человек. Ущерб от его преступлений превышает 140 тысяч рублей. Следствие переквалифицировало дело со статьи «Кража» на статью «Разбой».
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с чего всё началось
Следствие переквалифицировало на разбой действия 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы, сообщается на сайте МВД.Коммерсантъвчера в 15:04
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Предполагаемый серийный отравитель прохожих в Москве добавлял в напитки феназепам, клозапин и трамадол
Агентство Москвавчера в 15:11
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 00:52, Вашингтон
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Общество
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Обновлено вчера в 06:05
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Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
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Неизвестные бросили дымовые шашки во время встречи экс-президента Украины Петра Порошенко с избирателями в городе Стрый во Львовской области.
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На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
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Экономика
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В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
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Хоккей
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Бывший защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Сергей Зубов введён в Зал хоккейной славы в Торонто.
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Новый боевой модуль «Нарцисс» создан в России
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