Происшествия

Раскрыты вещества из арсенала московского отравителяLenta.ru вчера в 15:35

В ведомстве заявили, что от действий отравителя могли пострадать более 10 человек. Ущерб от его преступлений превышает 140 тысяч рублей. Следствие переквалифицировало дело со статьи «Кража» на статью «Разбой».
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с чего всё началось
Следствие переквалифицировало на разбой действия 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы, сообщается на сайте
 МВД.
Коммерсантъвчера в 15:04

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Предполагаемый серийный отравитель прохожих в Москве добавлял в напитки феназепам, клозапин и трамадол

Агентство Москвавчера в 15:11

Следствие изменило статью «московскому отравителю» с кражи на разбой

RT на русскомвчера в 19:02

В Москве от серийного отравителя могли пострадать более десяти человек

ТАССвчера в 15:16

МВД «утяжелило» статью предполагаемому серийному отравителю

Вечерняя Москвавчера в 22:06

Следствие ужесточило статью отравителю газировкой в Москве

Коммерсантъвчера в 15:04

В деле подозреваемого в отравлении прохожих в Москве появилась статья о разбое

Дождьвчера в 15:01

Следствие изменило статью московскому отравителю с кражи на разбой

РИА Новостивчера в 15:22
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 00:52, Вашингтон
Общество

В Японии из-за ливней 115 тыс. человек готовятся к эвакуации

Обновлено в 00:48
Финансы

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Общество

В Росмолодежи рассказали о возможном снижении возраста совершеннолетия

Глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал о предпосылках к снижению возраста совершеннолетия с 18 лет до более молодого возраста.
Обновлено в 00:31
Финансы

Госдолг США достигнет 144% ВВП, заявили в конгрессе

В конгрессе США заявили, что госдолг страны достигнет 144% ВВП к 2049 году.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,6

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло во вторник у побережья Камчатки. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Обновлено вчера в 05:36
Политика

США выделят Украине деньги на строительство складов для боеприпасов

Согласно документу, Вашингтон выделит $4 млн на строительство на украинской территории шести складов для хранения боеприпасов.
Обновлено вчера в 21:44
Общество

Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове

«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено вчера в 20:55
Театры

Роман Абрамович поможет построить новое здание оперного театра в Перми

Обновлено вчера в 04:02
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Политика

В ПАСЕ проголосовали за возвращение России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии.
Обновлено вчера в 03:09
Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено вчера в 16:31
Армия и оружие

Первый серийный вертолет Ми-28НМ представили на «Армии-2019»

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) впервые представил на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" новейший ударный вертолет Ми-28НМ и разведывательно-ударный вертолет Ка-52, доработанный с учетом опыта боевого применения, сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 06:05
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено вчера в 11:54
Политика

Неизвестные бросили дымовые шашки на встрече Порошенко с избирателями

Неизвестные бросили дымовые шашки во время встречи экс-президента Украины Петра Порошенко с избирателями в городе Стрый во Львовской области.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия

Строитель космодрома Восточный получил условный срок

Суд признал его виновным по всем пунктам и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 22:29
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе

Обновлено вчера в 16:52
Политика

Генконсул США во Владивостоке завершит работу на посту 5 июля

Майкл Кийс с 5 июля завершает работу на посту генконсула США во Владивостоке, который он занимал с августа 2016 года.
Обновлено вчера в 23:19
Технологии

На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Шоу-бизнес

Виктория Боня: «Не думаю о деньгах, они сами появляются»

Телеведущая уже давно привыкла хорошо зарабатывать. В одном из недавних интервью Боня заявила, что деньги ее не испортили.
Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие

В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном

Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханна.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение РФ в ПАСЕ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинского МИД на решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ.
Обновлено вчера в 19:48
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 21:13
Происшествия

Жители отравились водой из-под крана под Краснодаром

Обновлено вчера в 23:04
Здоровье

В инсценировке отравления обвинили Бари Алибасова

Гастроэнтеролог Виталий Румянцев заявляет, что ряд несоответствий вырисовывается из истории отравления Алибасова.
Обновлено вчера в 10:18
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Экономика

Орешкин рассказал о будущем мировом кризисе

Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, каким, по его мнению, будет будущий глобальный экономический кризис.
Обновлено вчера в 12:27
Общество

В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов

В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено вчера в 20:22
Хоккей

Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы

Бывший защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Сергей Зубов введён в Зал хоккейной славы в Торонто.
Обновлено вчера в 16:07
Армия и оружие

Новый боевой модуль «Нарцисс» создан в России

Обновлено вчера в 05:30
Здоровье

Выявленных при въезде в РФ инфекционных больных стало втрое больше

Около 3 тыс. инфекционных больных было выявлено при пересечении российской границы в 2018 году.
Обновлено в 00:44
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