Раскрыты вещества из арсенала московского отравителяLenta.ru вчера в 15:35

с чего всё началось

В ведомстве заявили, что от действий отравителя могли пострадать более 10 человек. Ущерб от его преступлений превышает 140 тысяч рублей. Следствие переквалифицировало дело со статьи «Кража» на статью «Разбой».

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Хоккей Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы Бывший защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Сергей Зубов введён в Зал хоккейной славы в Торонто.