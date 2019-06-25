Общество
Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездкиLenta.ru 05:43
Мантуров, в свою очередь, в 2017 году останавливался в президентском номере в мексиканском отеле Four Seasons Hotel Mexico City стоимостью 478,7 тысячи рублей. Отмечается, что ограничения на расходы чиновников в заграничных командировках все-таки есть.
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