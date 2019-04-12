Политика

Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из УкраиныLenta.ru вчера в 14:59

Семья президента Украины Петра Порошенко тайно выезжает за пределы страны под вымышленными именами.
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Журналисты выяснили тайные имена семьи Порошенко

URA.Ruвчера в 13:50

СМИ раскрыли имена семьи Порошенко для тайного выезда с Украины

Телеканал 360°вчера в 12:49

Порошенко использовал документы на имя Кокорина для тайных путешествий

Московский Комсомолецвчера в 06:49

СМИ узнали тайные имена членов семьи Порошенко для поездок за границу

Известиявчера в 11:58

СМИ узнали тайные имена семьи Порошенко для выезда с Украины

Газета.Ruвчера в 11:58

СМИ узнали имена, под которыми семья Порошенко тайно выезжает из страны

РИА Новостивчера в 10:51

Petro Incognito: стали известны имена, под которыми тайно путешествует семья Порошенко

Вести.Ruвчера в 12:25
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Шоу-бизнес

Началова перед смертью отправила родным трогательные послания

Обновлено вчера в 08:56
Единоборства

Боксер Ломаченко защитил два титула чемпиона мира в легком весе

Двукратный победитель Олимпийских игр украинец Василий Ломаченко защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 61,23 кг.
Обновлено в 00:56
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия

Два человека погибли, трое пострадали в ДТП в Дагестане

Обновлено вчера в 18:06
Музыка

Автор песен Бузовой раскрыл суммы своих гонораров

Как заявил артист, он не часто соглашается на такую работу.
Обновлено вчера в 02:52
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено вчера в 12:34
Армия и оружие

В Балашихе наградили победителей олимпиады курсантов по военной истории

В пятницу в военной академии российских войск стратегического назначения имени Петра Великого в Балашихе наградили победителей всеармейского этапа V международной олимпиады курсантов по военной истории, в нынешнем году ее посвятили событиям 1944 года, сообщается на официальном сайте академии.
Обновлено вчера в 12:58
Политика

Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва

Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:09
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты

Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.
Обновлено вчера в 21:37
Политика

Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое

Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено вчера в 08:01
Хоккей

«Коламбус» разгромил «Тампу» в плей-офф с двумя очками Панарина

Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Тампа-Бэй Лайтинг» во втором матче серии в первом раунде плей-офф кубка Стэнли.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего

Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия

На Пхукете сильный пожар прервал празднование тайского Нового года

В Таиланде взрыв трансформатора и последующий пожар прервали празднование Нового года (Сонгкрана).
Обновлено в 00:03
Политика

Помпео назвал «лицемерием» призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в столице Чили, заявил, что призывы не вмешиваться в дела в дела Венесуэлы являются лицемерными.
Обновлено вчера в 22:28
Экономика

Трутнев стал самым богатым в кабмине в 2018 году

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в 2018 году задекларировал доход в 538,4 млн рублей и стал самым богатым членом правительства.
Обновлено вчера в 11:52
Политика

Порошенко заявил о планах провести выборы в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести местные выборы в Донбассе не позднее марта 2020 года, передает «112 Украина».
Обновлено в 00:58
Политика

Штаб Зеленского опубликовал видео встречи с Макроном

Обновлено вчера в 13:21
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Общество

Гороскоп на 11 апреля: Раки рискнут, а Девам стоит расслабиться

Сегодня вас ожидает столь напряженный день, что не только отдохнуть – вздохнуть будет некогда.
Обновлено 10 апреля в 11:44
Авто

В Китае запустили производство кроссовера Volvo XC40

Компания Volvo запустила производство компактного кроссовера XC40 на китайском заводе в Луцяо.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова

По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия

Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой

Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

В США мужчина поджег себя перед зданием Белого дома

Мужчина на электрической каталке поджег свою куртку, когда находился недалеко от северной части забора перед Белым домом.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия

Водитель BMW обстрелял тракториста в центре Москвы

Обновлено вчера в 14:29
Здоровье

Пациента с пересаженным сердцем выписали сегодня из МКДЦ

Донорское сердце было пересажено в Межрегиональном клинико – диагностическом центре в Казани 61-летнему Владимиру Иванову.
Обновлено вчера в 07:53
Армия и оружие

WSJ рассказала о спонсоре атаки армии Хафтара на Триполии

В начале апреля этого года командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов" ливийской столицы.
Обновлено вчера в 21:03
Авто

Редкий BMW E30 M3 1988 года выставлен на продажу за 33 333 долларов

В результате стоимость на авто начала увеличиваться. В настоящее время один редкий экземпляр 1988 года выставлен на продажу.
Обновлено вчера в 08:49
Наука

Создана эффективная вакцина против рака

Вакцину разработали американские специалисты из Маунт Синай. Она оказалась эффективна при борьбе с раком крови.
Обновлено вчера в 11:15
Хоккей

«Айлендерс» обыграл «Питтсбург» и повел в серии 2-0

"Айлендерс" обыграл "Питтсбург" во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли - 3:1. "Пингвинз" открыли счет в середине первого периода.
Обновлено вчера в 22:18
Спорт

Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости".
Обновлено 11 апреля в 07:51
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