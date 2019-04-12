Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из УкраиныLenta.ru 14:59
Семья президента Украины Петра Порошенко тайно выезжает за пределы страны под вымышленными именами.
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Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Обновлено 10 апреля в 09:47
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено в 11:33
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова
По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено в 14:32
Финансы
Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено в 18:05
Шоу-бизнес
Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта
Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Происшествия
В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ
В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 16:34
Авто
Старые Volvo получат новые системы безопасности
Владельцы автомобилей Volvo XC90, S90 и V90 Cross Country 2016-2018 модельных годов смогут обновить фирменный комплекс систем безопасности IntelliSafe.
Обновлено в 05:48
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Политика
Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной
Обновлено в 14:19
Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта
Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Финансы
Греция заключит сделку с МВФ о досрочной выплате половины долга
Минфин Греции долгое время заявляет о желании выплатить кредит МВФ, так как он был получен на пике финансового кризиса по крайне высокой ставке в 5% годовых, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:28
Здоровье
В США выходили аномально маленького ребенка
Аномально маленький младенец Коннор Флорио (Connor Florio) появился на свет 13 июля 2018 года.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в здание суда
Обновлено в 04:31
Космос
Российские ученые нашли новые признаки наличия жизни на Венере
Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.
Обновлено в 08:45
Общество
«Это не шлагбаум — это тренажер»: плату за проезд к Мане берут незаконно, но доказательств этому нет
Жалобы на шлагбаум и поборы денег за проезд к общему берегу Маны в районе поселка Усть-Мана в прокуратуру поступают уже несколько лет.
Обновлено в 02:51
Кино
Лунгин назвал предполагаемую дату выхода фильма «Братство» в прокат
Фильм режиссера Павла Лунгина «Братство» вероятнее всего выйдет в прокат 10-12 мая.
Обновлено в 20:05
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Авто
«АвтоВАЗ» прекращает поставки в Европу
Как рассказали в «АвтоВАЗе», поставки на время будут остановлены, так как в европейских странах ужесточили экологические требования.
Обновлено вчера в 13:23
Армия и оружие
В Китае начались испытания боевого корабельного лазера
Обновлено в 08:34
Политика
Опубликованы новые рейтинги Зеленского и Порошенко
Во втором туре президентских выборов на Украине большинство избирателей намерены голосовать за шоумена Владимира Зеленского - об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного группой "Рейтинг".
Обновлено вчера в 04:41
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче чемпионата России
Самарские "Крылья Советов" победили казанский "Рубин" в матче 23-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие
ПВО Сирии перехватили ракеты в районе Хамы
Обновлено в 20:28
Армия и оружие
ВСУ понесли потери при попытке прорваться в ДНР
Обновлено в 05:52
Экономика
Минфин: профицит бюджета в первом квартале составил 2,2% ВВП
Профицит бюджета за 2018 год составил 2,745 трлн руб (2,7% ВВП).
Обновлено в 14:47
Происшествия
При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов
13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено в 17:16
Футбол
«Зенит» показал новую татуировку Ригони во всю спину
Вингер «Зенита» Эмилиано Ригони сделал новую татуировку. На спине аргентинца появилось изображение головы льва.
Обновлено в 16:19
Космос
SpaceX осуществила первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy
Компания SpaceX объявила об успешном завершении первой коммерческой миссии сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy.
Обновлено в 05:28