Политика

Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из УкраиныLenta.ru 14:59

Семья президента Украины Петра Порошенко тайно выезжает за пределы страны под вымышленными именами.
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Журналисты выяснили тайные имена семьи Порошенко

URA.Ru13:50

СМИ раскрыли имена семьи Порошенко для тайного выезда с Украины

Телеканал 360°12:49

СМИ узнали имена, под которыми семья Порошенко тайно выезжает из страны

РИА Новости10:51

СМИ узнали тайные имена членов семьи Порошенко для поездок за границу

Известия11:58

СМИ узнали тайные имена семьи Порошенко для выезда с Украины

Газета.Ru11:58

Petro Incognito: стали известны имена, под которыми тайно путешествует семья Порошенко

Вести.Ru12:25

Порошенко использовал документы на имя Кокорина для тайных путешествий

Московский Комсомолец06:49
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Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Обновлено 10 апреля в 09:47
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Обновлено в 11:33
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова

По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено в 14:32
Финансы

Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено в 18:05
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Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта

Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Происшествия

В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ

В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 16:34
Общество

Суд 15 апреля назначит новую экспертизу по делу Серебренникова

Обновлено в 06:10
Авто

Старые Volvo получат новые системы безопасности

Владельцы автомобилей Volvo XC90, S90 и V90 Cross Country 2016-2018 модельных годов смогут обновить фирменный комплекс систем безопасности IntelliSafe.
Обновлено в 05:48
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Политика

Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной

Обновлено в 14:19
Политика

ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Наука

Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта

Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Финансы

Греция заключит сделку с МВФ о досрочной выплате половины долга

Минфин Греции долгое время заявляет о желании выплатить кредит МВФ, так как он был получен на пике финансового кризиса по крайне высокой ставке в 5% годовых, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:28
Здоровье

В США выходили аномально маленького ребенка

Аномально маленький младенец Коннор Флорио (Connor Florio) появился на свет 13 июля 2018 года.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в здание суда

Обновлено в 04:31
Космос

Российские ученые нашли новые признаки наличия жизни на Венере

Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.
Обновлено в 08:45
Общество

«Это не шлагбаум — это тренажер»: плату за проезд к Мане берут незаконно, но доказательств этому нет

Жалобы на шлагбаум и поборы денег за проезд к общему берегу Маны в районе поселка Усть-Мана в прокуратуру поступают уже несколько лет.
Обновлено в 02:51
Кино

Лунгин назвал предполагаемую дату выхода фильма «Братство» в прокат

Фильм режиссера Павла Лунгина «Братство» вероятнее всего выйдет в прокат 10-12 мая.
Обновлено в 20:05
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Авто

«АвтоВАЗ» прекращает поставки в Европу

Как рассказали в «АвтоВАЗе», поставки на время будут остановлены, так как в европейских странах ужесточили экологические требования.
Обновлено вчера в 13:23
Гаджеты

Samsung ликвидирует главный недостаток своих флагманских смартфонов

Обновлено в 14:18
Армия и оружие

В Китае начались испытания боевого корабельного лазера

Обновлено в 08:34
Политика

Опубликованы новые рейтинги Зеленского и Порошенко

Во втором туре президентских выборов на Украине большинство избирателей намерены голосовать за шоумена Владимира Зеленского - об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного группой "Рейтинг".
Обновлено вчера в 04:41
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче чемпионата России

Самарские "Крылья Советов" победили казанский "Рубин" в матче 23-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие

ПВО Сирии перехватили ракеты в районе Хамы

Обновлено в 20:28
Армия и оружие

ВСУ понесли потери при попытке прорваться в ДНР

Обновлено в 05:52
Экономика

Минфин: профицит бюджета в первом квартале составил 2,2% ВВП

Профицит бюджета за 2018 год составил 2,745 трлн руб (2,7% ВВП).
Обновлено в 14:47
Происшествия

При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов

13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено в 17:16
Футбол

«Зенит» показал новую татуировку Ригони во всю спину

Вингер «Зенита» Эмилиано Ригони сделал новую татуировку. На спине аргентинца появилось изображение головы льва.
Обновлено в 16:19
Космос

SpaceX осуществила первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy

Компания SpaceX объявила об успешном завершении первой коммерческой миссии сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy.
Обновлено в 05:28
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