Политика

Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из УкраиныLenta.ru 14:59

Семья президента Украины Петра Порошенко тайно выезжает за пределы страны под вымышленными именами.
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СМИ узнали тайные имена членов семьи Порошенко для поездок за границу

Известия11:58

СМИ раскрыли имена семьи Порошенко для тайного выезда с Украины

Телеканал 360°12:49

Petro Incognito: стали известны имена, под которыми тайно путешествует семья Порошенко

Вести.Ru12:25

Журналисты выяснили тайные имена семьи Порошенко

URA.Ru13:50

СМИ узнали тайные имена семьи Порошенко для выезда с Украины

Газета.Ru11:58

СМИ узнали имена, под которыми семья Порошенко тайно выезжает из страны

РИА Новости10:51

Порошенко использовал документы на имя Кокорина для тайных путешествий

Московский Комсомолец06:49
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:11, Ашберн
Происшествия

В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ

В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
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Шоу-бизнес

Эмбер Херд рассказала, как Джонни Депп превращался в монстра

Эмбер Херд сделала официальное заявление, в котором обвинила Джонни Деппа в злоупотреблении алкоголем, а также том, что под воздействием наркотиков актер превращался в «монстра».
Обновлено в 08:39
Авто

Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Экономика

Объявленное Visa повышение суммы покупок без ПИН-кода не будет всеобщим

Промсвязьбанк рассматривает возможность повышения сумм операций без ПИН-кода по картам Visa, но увеличивать лимит в своей эквайринговой сети будет постепенно.
Обновлено в 17:00
Наука

Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта

Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Гаджеты

Samsung ликвидирует главный недостаток своих флагманских смартфонов

Обновлено в 14:18
Общество

Бомба времен Второй мировой войны обнаружена в реке во Франкфурте

Специалисты обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу времен Второй мировой войны на дне реки Майн в немецком Франкфурте, пишет газета Bild.
Обновлено в 12:10
Хоккей

Гусев перешел из СКА в «Вегас Голден Найтс»

Олимпийский чемпион в составе сборной России Никита Гусев перешел из СКА в клуб НХЛ "Вегас", сообщается на официальном сайте петербургской команды.
Обновлено в 17:53
Кино

Вышел первый трейлер нового эпизода «Звездных войн»

На официальном YouTube-канале «Звездных войн» опубликован первый трейлер девятого эпизода космической саги.
Обновлено в 18:54
Политика

ЕС хочет ввести пошлины на товары США, сообщил источник

ЕС рассматривает введение пошлин на товары из США объемом более €10 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:05
Космос

SpaceX осуществила первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy

Компания SpaceX объявила об успешном завершении первой коммерческой миссии сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy.
Обновлено в 05:28
Политика

Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено 10 апреля в 19:07
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова

По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено в 14:32
Общество

Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить

Обновлено в 10:07
Футбол

«Ньюкасл» на выезде обыграл «Лестер» в рамках 34-го тура АПЛ

Завершился стартовый матч 34-го тура английской Премьер-лиги между «Лестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед».
Обновлено в 16:53
Политика

Глава Военного совета Судана ушел в отставку

Как отмечается, замглава совета Камаль Абд аль-Мааруфа также ушел в отставку. При этом Авад ибн Ауф объяснил свой уход "неуверенностью".
Обновлено в 16:11
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Здоровье

Медицинский центр имени Логинова в Москве планируют расширить

В столице планируют расширить Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, общая площадь объектов может достигнуть 80 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
Обновлено в 10:07
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено в 15:14
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Обновлено в 11:33
Космос

На МКС произошла утечка жидкого метана

Обновлено в 11:46
Экономика

Минфин Греции уведомил МВФ о намерении досрочно погасить кредиты фонда

Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос уведомил директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард о намерении правительства Греции приступить к досрочному частичному погашению кредитов МВФ, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 18:24
Политика

Эстония запретила въезд репортерам ВГТРК за съемку сюжета в Таллине

Эстония запретила журналистам России-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы».
Обновлено в 15:35
Политика

Хакеры Anonymous пригрозили ответить на арест Ассанжа в Великобритании

Хакеры международной группы Anonymous пригрозили властям Великобритании и их сторонникам из-за ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщают Известия .
Обновлено в 08:45
Общество

Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить сообщения о йоге в СИЗО

Сенатор Елена Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по факту распространения информации о том, что она требовала запретить занятия йогой в СИЗО, а также удалить эти сообщения.
Обновлено в 15:46
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Обновлено в 02:44
Космос

Первый частный луноход разбился при посадке

Обновлено в 01:56
Происшествия

Забитого камнями до смерти мужчину нашли на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы в пойме реки нашли тело избитого до смерти мужчины, передает агентство "Москва". с сообщением об обнаружении трупа обратились прохожие.
Обновлено в 13:54
Общество

Ликсутов стал лидером по уровню доходов среди заместителей мэра Москвы

Больше всех среди заместителей мэра столицы в 2018 году заработал Максим Ликсутов, гласят сведения о доходах и имуществе лиц, замещающих госдолжности Москвы за 2018 год.
Обновлено в 14:03
Происшествия

В США на похоронах рэпера Nipsey Hussle произошла стрельба

Обновлено в 03:49
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