Политика

Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из УкраиныLenta.ru 14:59

Семья президента Украины Петра Порошенко тайно выезжает за пределы страны под вымышленными именами.
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СМИ раскрыли имена семьи Порошенко для тайного выезда с Украины

Телеканал 360°12:49

Petro Incognito: стали известны имена, под которыми тайно путешествует семья Порошенко

Вести.Ru12:25

СМИ узнали тайные имена членов семьи Порошенко для поездок за границу

Известия11:58

СМИ узнали тайные имена семьи Порошенко для выезда с Украины

Газета.Ru11:58

Рассекречены конспиративные имена семьи Порошенко

News.ru11:37

Названо тайное имя Порошенко для выезда за границу

Взгляд.ру11:24

СМИ узнали имена, под которыми семья Порошенко тайно выезжает из страны

РИА Новости10:51
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:03, Ашберн
Политика

Украина объявила в розыск капитана «Норда»

Оболонский районный суд в Киеве в пятницу, 12 апреля, объявил в розыск капитана крымского сейнера «Норд» Владимира Горбенко, сообщила пресс-служба украинской прокуратуры в своем Telegram-канале.
Обновлено в 08:15
Космос

ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов

Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Мужчину забили камнями до смерти в Москве

Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес

Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны

Певец Денис Клявер опубликовал в соцсетях фото с сильно повзрослевшей дочерью от Евы Польны.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В Тюмени проходит контртеррористическая операция

Управление ФСБ России по Тюменской области ввело в Тюмени режим контртеррористической операции.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Это не учения. В Тюмени проводится контртеррористическая операция. Онлайн-трансляция

12 апреля 22:59 Наш читатель, который находится в районе Маяка, сообщает, что сейчас повсеместно там начали отключать свет.
Обновлено в 12:35
Политика

ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Политика

Развели Порошенко на стадион. В штабе Зеленского заявили: дебаты состоятся

Обновлено в 12:11
Футбол

«Крылья Советов» на своем поле победили «Рубин»

Обновлено в 14:13
Космос

«Роскосмос» и S7 разработают многоразовую ракету «Союз-5 Light»

Обновлено вчера в 23:45
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Космос

Первый частный луноход разбился при посадке

Обновлено в 01:56
Кино

Опубликован тизер нового эпизода «Звездных войн»

Тизер к новой картине опубликован в пятницу на официальной странице Star Wars в Twitter.
Обновлено в 15:35
Спорт

Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию

Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Наука

Корейские палеонтологи нашли отпечатки лап самого мелкого динозавра

Крошечные следы оставлены самыми мелкими из известных науке теропод — не достигавшими и 20 сантиметров динозаврами Minisauripus.
Обновлено вчера в 07:16
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Обновлено в 02:44
Политика

Хакеры Anonymous пригрозили ответить на арест Ассанжа в Великобритании

Хакеры международной группы Anonymous пригрозили властям Великобритании и их сторонникам из-за ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщают Известия .
Обновлено в 08:45
Происшествия

Водитель BMW обстрелял тракториста в центре Москвы

В центре Москвы водитель BMW X6 открыл огонь из травматического пистолета по трактористу, якобы перекрывшему ему дорогу.
Обновлено в 14:29
Политика

В пятерку депутатов с самым большим доходом вошли только единороссы

Топ-5 депутатов Депутатом с самым высоким доходом снова стал единоросс Григорий Аникеев, следует из сведений о доходах депутатов за 2018 год, обнародованных в пятницу, 12 апреля.
Обновлено в 15:42
Политика

Путин заверил главу Volkswagen в подписании специнвестконтракта

Генеральный директор Volkswagen Group Герберт Дисс 12 апреля на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о намерении автоконцерна в ближайшее время подписать специнвестконтракт и попросил совета, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:51
Общество

Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю

Обновлено в 11:53
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Политика

Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»

Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Политика

ЕС может ввести ответные пошлины на товары из США

Президент США Дональд Трамп подтвердил 9 апреля планы ввести пошлины на товары из ЕС в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительной компании Airbus ("Эрбас").
Обновлено в 13:30
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от клещевого энцефалита

В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от клещевого энцефалита.
Обновлено в 12:40
Армия и оружие

Российские самолеты провели тренировку на фоне учений НАТО

Тренировку в условиях учений НАТО в Черном море провели российские самолеты: бомбардировщик Ту-160 и истребители Су-27СМ, сообщает RT.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие

Канадский депутат призвал НАТО наращивать силы в Черном море

Депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан считает, что НАТО необходимо увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено в 10:33
Общество

Доход Вячеслава Володина за 2018 год составил 71,74 млн рублей

Доход председателя Госдумы Вячеслава Володина в 2018 году составил 71,74 млн рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте Госдумы.
Обновлено в 11:45
Политика

Зеленский оценил встречу с Макроном

Обновлено в 11:21
Политика

Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено в 12:58
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