Армия и оружие
Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»Известия вчера в 19:17
Самолеты дорабатывали с учетом эксплуатации и опыта, полученного в ходе операции в Сирии. «Супер Сухой» получил новые двигатели АЛ-41Ф1С (как у сверхманевренных Су-35). Благодаря такому двигателю самолет способен выполнять сложнейшие фигуры пилотажа.
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с чего всё началось
Воздушно-космические силы России пополнятся «Супер Сухими». Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве. Самолеты дорабатывали с учетом эксплуатации и опыта, полученного в ходе операции в Сирии.Известиявчера в 19:17
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